60년 세월 뛰어넘은 우정, 지역사회에 훈풍

큰사진보기 ▲장학금 전달 후 대산 노인대학과 대산중학교 학생들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 대산읍 관련사진보기

큰사진보기 ▲대산중학교 학생들이 마련한 공연 모습. ⓒ 대산읍 관련사진보기

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서산시 대산노인대학 노인들이 28일 지역 후배 학생들의 배움을 응원하기 위해 대산중학교에 290만 원 상당의 장학금을 전달했다.이번 장학금은 여러 형편상 학업을 충분히 이어가지 못했던 노인들이 과거를 돌아보며, 후배 학생들은 더 나은 여건에서 학업에 정진하기를 바라는 마음으로 뜻을 모아 마련해 감동은 배가 됐다.나이 어린 학생들도 까마득한 인생 선배들의 온정을 받기만 하지는 않았다. 이날 대산노인대학 노인들을 학교로 초청해 '경로효친의 날, 사랑해孝 감사해孝 건강하세孝' 행사를 개최하며 고마움을 전했다.행사에서는 흥겨운 고고장구 공연이 펼쳐졌고, 공연 이후에는 노인들과 학생들이 함께 식사를 하며 따뜻한 교감을 나눴다.김재성 노인대학장은 "어릴 적 넉넉지 못한 환경에서 배움을 다 이어가지 못했던 아쉬움이 늘 마음에 남아있었다"며 "어르신들이 아껴 모은 소중한 마음이 학생들에게 전달되어 꿈을 펼치는 데 작은 보탬이 되길 바란다"고 밝혔다.박미화 대산읍장도 "어르신들께서 아껴 모으신 장학금에는 지역 학생들을 향한 깊은 사랑이 담겨 있다"며 "뜻깊은 나눔을 실천해 주신 노인대학 어르신들께 감사드리며, 학생들도 어르신들의 마음을 기억하고 지역을 사랑하는 인재로 자라나길 바란다"고 전했다.