지리산 벽소령에 2km 터널... "시대착오적인 토목행정"

큰사진보기 ▲ 함양군·하동군 지방도 1023호선 벽소령 도로 개설' 업무협약 체결 백지화 기자화견 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지방도 1023호선(함양 마천~하동 화개) 벽소령 도로 개설 추진'을 위한 상호협력 협약식 ⓒ 최상두 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지방도 1023호선 벽소령 도로 개설 추진'을 위한 상호협력 협약식 백지화 기자회견 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다

지난 28일 오전 11시, 경남 함양군청 대회의실에서는 함양군과 하동군 관계자들이 참석한 가운데 '지방도 1023호선(함양 마천~하동 화개) 벽소령 도로 개설 추진'을 위한 상호협력 협약식이 열렸다. 진병영 함양군수와 김현수 하동군수는 협약서에 서명하며 "낙후된 서부경남 지역의 숙원사업 해결과 연계 관광 인프라 구축"을 다짐했다.그러나 같은 시간, 함양군청 현관 앞에서는 전혀 다른 목소리가 터져 나왔다. 지리산지키기연석회의, 함양시민연대, 하동자치참여연대, 수달친구들 등 영호남 환경·시민단체 회원 20여 명이 피켓과 현수막을 들고 "지리산을 그대로! 지리산 벽소령 관통 도로 추진을 중단하라"고 외치며 기자회견을 연 것이다.이날 양 지자체가 체결한 협약서에 따르면, 사업 위치는 경남 함양군 마천면 삼정리에서 하동군 화개면 대성리를 잇는 지방도 1023호선 구간이다.당초 미개설 구간은 23.8km였으나, 사업 계획을 조정해 총연장 16km(도로 개설 14km, 터널 2km, 폭 9.5m) 규모로 추진한다는 구상이다. 총사업비는 1,935억 원으로 추산되며, 두 지자체는 이를 전액 국비로 충당하기 위해 해당 도로의 '국가지원지방도(국지도) 승격'을 공동 추진하기로 했다.지자체 세부 추진 경과에 따르면, 하동군(김현수 군수)의 민선 9기 공약으로 추진된 이번 사업은 국토교통부 방문 건의(2021년 2월, 2023년 11월 등)와 국회 방문, 경상남도 도로과 방문 등을 거쳐 2026년 2월 국지도 노선 조정 수요조사 제출로 이어졌다. 양 지자체는 협약 체결 이후 오는 2027년 1월 '마천 벽소령 도로개설 타당성조사 용역'을 실시할 예정이다.양 군은 "원활한 사업 추진을 위한 행정·재정적 지원 협력과 설명회 개최 등을 추진하겠다"고 밝혔지만, 협약서 제4조에는 "본 협약서는 법적인 구속력을 가지지 않으며 협약서를 근거로 어떠한 법률상의 문제를 청구할 수 없다"는 조항을 두기도 했다.협약식이 진행되는 동안 군청 정문 앞에서 열린 기자회견에서 시민단체들은 "시대착오적인 토목행정"이라며 강하게 비판했다.지리산지키기연석회의 등은 "벽소령은 노고단에서 천왕봉까지 이어지는 지리산 주능선의 중앙부(해발 1,350m)이자 국립공원 공원보존지구"라며 "관통 도로와 터널이 개설되면 지리산의 핵심 생태축이 동서로 완전히 단절된다"고 지적했다.또한 이들은 ▲2004년부터 이어져 온 반달가슴곰 복원사업의 핵심 서식지 파괴 및 로드킬 위험 ▲구상나무·가문비나무 등 아고산대 멸종위기 식생 훼손 ▲관광객이 체류하지 않고 지나치는 '스쳐 가는 관광' 전락으로 인한 지역 상권 위축 등을 주요 반대 이유로 꼽았다.무엇보다 법적·행정적 타당성이 부족하다는 지적이다. 현행 '자연공원법'상 국립공원 내 핵심 생태축을 단절하는 도로 설치는 엄격히 금지되어 있다. 더욱이 경상남도는 이미 지난 2016년 타당성 검토를 통해 환경 보존 가치를 이유로 '현 상태(탐방로) 유지' 결론을 내린 바 있다.기자회견에 참석한 한 시민단체 관계자는 "승인권자인 환경부나 국립공원공단과의 사전 협의조차 전혀 없는 상태에서, 수천억 원이 들어가는 불가능한 토목 사업을 선심성 공약으로 던지고 지자체끼리 협약을 맺는 것은 주민들을 기만하는 행정"이라고 목소리를 높였다.