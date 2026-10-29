여순사건의 역사와 진실 알려고 여수 찾은 일본인들

큰사진보기 ▲유족들과 좌담 중인 일본인 방문단여수·순천 10·19사건 여수유족회 사무실에서 일본인 아네하 교수(일본 고마자와대학교, 경제학부) 일행이 유족들과 좌담 중이다. ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲자료 살펴 보는 아네하 교수사진 왼쪽에서 두 번째 인물이 자료를 살펴 보는 중인 아네하 교수이다 ⓒ 정병진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲일본인 방문단과 유족 및 관계자들아네하 교수 등 일본인 방문단과 유족 및 관계자들이 좌담회를 마치고 현관에서 기념 촬영하였다. ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

여순사건의 진실을 살피고 희생자와 유족들의 아픔을 나누기 위해 일본 고마자와대학교 교수 일행이 여수를 찾았다. 방문단은 정한수 목사(여수열린교회)의 초청으로 한국을 방문해 지난 28일 여수·순천 10·19사건 여수유족회 사무실에서 유족들과 좌담을 나눴다.방문단의 통역을 맡은 정장연 교수(고마자와대학교 경제학부·교포 2세)는 이번 방문의 목적을 설명하며 "제주4·3과 5·18민주화운동은 일본에서도 몇 권의 책이 출간돼 비교적 널리 알려져 있다. 그러나 제주4·3과 같은 해에 발생한 여순사건은 일본에 잘 알려져 있지 않다"며 "여순사건의 역사와 진실을 직접 알아보고자 여수를 찾았다"고 말했다.좌담에는 일본 고마자와대학교 아네하 교수(경제학부)와 남편, 정장연 교수와 그의 아내를 비롯해 정한수 목사(여수열린교회), 서상균 선생(여순사건 문화해설사), 박금만 화백(여순사건 유족 2세), 서장수 회장(여수·순천 10·19사건 여수유족회), 여순 유족 남의식 옹(94) 등 여순사건 유족과 관계자들이 참석했다. 참석자들은 유족들의 증언을 듣고 사건의 역사적 배경과 오늘날까지 이어지는 피해에 대한 이야기를 나눴다.정장연 교수는 동료인 아네하 교수의 부친도 여순사건 당시와 유사하게 반전 활동을 하다가 체포돼 구금 생활을 했다고 소개했다. 아네하 교수는 여순사건 당시 민간인 학살을 주도한 인물들에게 일제가 영향을 끼쳤다고 알고 있다며, 일본의 책임 문제에도 관심을 나타냈다.아네하 교수의 부친 아네하 산로(姉歯三郎, 1916~1982)는 제2차 세계대전 말기 사회주의 연구모임을 이끌다 1944년 12월 치안유지법 위반 혐의로 조선인 2명 등과 함께 검거돼 도쿄 헌병대 분대의 지하 유치장에 구금됐다. 전후에는 파시즘과 노동운동을 연구하고 평화·민주화운동에도 참여했다.아네하 교수 일행의 이번 방문은 전쟁과 국가권력이 개인과 가족의 삶에 남긴 상처를 되짚고, 한국 현대사의 비극을 현장에서 이해하는 자리이기도 했다.좌담에서 유족들은 가족을 잃은 경험과 사건 이후 오랫동안 감내해야 했던 고통을 들려줬다. 남의식 옹은 당시 자신의 집안이 대지주였으며, 여순사건 발발 후 봉기에 가담한 일부 주민에게 부친과 큰형이 구타당해 숨졌다고 증언했다. 자신은 그 와중에 친척 집으로 피신해 겨우 목숨을 건졌다고 회고했다.서장수 회장(여수·순천 10·19사건 여수유족회)은 1948년 여순사건 당시 마을 구장(이장)이던 부친이 진압군에게 '봉기군 부역자'로 몰려 국민보도연맹에 강제 가입됐고, 1950년 6·25전쟁 발발 후 집단 학살됐다고 설명했다. 이어 아버지를 잃은 채 태어난 자신의 삶과 어머니가 겪은 고난, 유족이라는 이유로 감내해야 했던 사회적 편견을 이야기했다. 그는 희생자들의 명예 회복과 진실 규명을 위해 국가 차원의 조사와 책임 있는 후속 조치가 필요하다고 강조했다.서 회장은 어머니가 여순사건을 쉽게 입에 올리지 못한 채 자녀들에게 사회생활을 하다 억울한 일을 당하더라도 참고 살아가라고 누누이 당부했던 이야기도 전했다. 극심한 가난 속에서도 학업에 매진해 항공장교학교에 합격했지만, 연좌제에 발목이 잡혀 귀가 조치당했다고 증언했다. 그는 이후에도 어려운 환경에서 학업과 직장 생활을 이어가 교수가 되기까지 겪은 고난을 들려주며 어머니에 대한 고마움을 전했다.참석자들은 진실을 밝히는 과정에서 피해자의 경험과 목소리를 중심에 놓아야 한다는 점도 논의했다. 유족들은 조사 과정에서 피해자들이 실제로 겪은 피해와 가족의 파괴를 충분히 다루지 못하면 조사에 대한 신뢰를 얻기 어렵다고 지적했다. 역사적 사실을 밝히는 데 그치지 않고 희생자와 유족이 겪은 구체적인 피해를 기록하고 회복하는 일이 중요하다는 취지다.참석자들은 여순사건을 지역의 비극에 한정하지 않고 제주4·3과 대구 10월항쟁, 5·18민주화운동 등 한국 현대사의 다른 국가폭력 사건들과 연결해 이야기를 나눴다. 일제강점기의 유산과 해방 이후 친일 세력 청산의 미완성 문제도 함께 거론됐다. 과거의 비극을 제대로 기억하고 피해자의 목소리에 귀 기울이는 일이 평화로운 사회를 만드는 출발점이라는 데 뜻을 모았다.여순사건을 어떤 역사로 기록하고 기억할 것인지에 관한 논의도 이어졌다. 참석자들은 대구 10월, 제주 4.3, 여순 사건을 지역별로 나누어 바라보기보다 역사적 사실에 근거해 전체적인 맥락을 살펴야 한다는 의견을 나눴다. 국가폭력의 진상을 밝히고 희생자들의 경험을 역사에 온전히 담아내는 일은 한국 사회가 풀어야 할 과제이자, 비슷한 아픔을 겪은 이들이 국경을 넘어 서로를 이해하는 출발점이 될 수 있다.일본인 방문단은 일본 사회에 여순사건이 아직 널리 알려지지 않았다는 점에서 이번 만남의 의미를 찾았다. 유족들의 생생한 증언을 직접 듣고 사건이 남긴 상처를 이해하는 기회가 됐다는 것이다. 전쟁과 국가권력에 의해 개인과 가족의 삶이 무너진 경험을 나누는 일은 과거사를 둘러싼 한일 양국의 이해를 넓히는 데도 의미가 있다.좌담 뒤 참석자들은 여순사건 역사전시관과 제14연대 주둔지, 인구부 전투 현장, 형제묘 등을 찾아 관련 장소와 역사를 헤아리며 확인하였다. 이번 만남은 국경을 넘어 전쟁과 국가폭력의 기억을 나누고, 희생자와 유족의 아픔을 함께 이해하는 자리였다. 과거의 진실을 밝히고 피해자의 목소리를 기록하는 일이 한일 양국 시민들이 평화와 인권의 가치를 공유하는 토대가 될 수 있음을 보여줬다.