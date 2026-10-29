거제의 새벽, 리센느 원이는 알고 있을까?

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"거제 야호."

큰사진보기 ▲오토바이로 출근하는 거제시 풍경 ⓒ 이현우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲거제시 고현동 신축 아파트 ⓒ 이현우 관련사진보기

큰사진보기 ▲수변공원에서 보이는 선박 ⓒ 이현우 관련사진보기

덧붙이는 글 | 참고문헌

- 양승훈, <중공업 가족의 유토피아>, 2019

- 거제시비정규직노동자지원센터, 2024, 거제시 이주노동자 노동환경 실태조사



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여자 아이돌 그룹 리센느의 원이 덕분에 다시 한번 경남 거제에 관광 열풍이 불었다. 지난 9월 28일부터 29일까지 1박 2일 일정으로 거제에 출장을 다녀왔다. 거제를 찾은 건 10년 만이다. 당시에는 외도와 김영삼 전 대통령 생가 등 관광지를 중심으로 둘러봤다. 그런데 거제가 관광도시인 동시에 배를 만들어 먹고사는 산업도시라는 사실을 알고 있는가?도시공학을 공부하면서 거제시는 울산, 포항, 광양 등과 함께 대표적인 산업도시로 알고 있었다. 그중 거제시는 조선소의 활황으로 인한 중공업 도시다. 거제시 중공업을 이끌고 있는 양대 조선은 삼성중공업과 한화오션이다. 삼성중공업은 거제시청과 디큐브거제백화점이 있는 고현동 인근 장평동에, 한화오션은 옥포동에 있다.이번 출장 숙소는 거제시청, 디큐브거제백화점을 비롯한 소비활동의 중심지인 고현동에 있었다. 숙소로 돌아가는 길에 근무 복장으로 퇴근하는 오토바이와 자전거를 몇몇 볼 수 있었다. 작업복을 입고 퇴근하는 모습이 인상적이었다. 제조업 기반의 도시에서 지내본 적이 없는 내게는 진기한 광경이었다.고현동 시내 고깃집에서 저녁 식사를 했다. 추석 연휴 바로 다음 날인데도 오후 7시가 넘어서자 거의 모든 테이블이 가득 찼다. 절반에 이르는 사람들이 작업복을 입고 있었다. 조선소 작업복이었다. 다시 한번 중공업 도시에 왔다는 사실을 인식할 수 있었다.다음 날 아침 시내를 둘러보고 도심의 모습을 둘러보고자 5km 러닝을 해보기로 했다. 숙소에서 고현천, 라온체육공원 해안가를 따라 숙소로 돌아오는 코스였다.고현동 시내에는 음식점을 비롯한 상업시설과 브랜드 의류 상가가 밀집해 있고, 술집을 비롯한 유흥가가 많다. 해가 뜨니 고현동에 휴식 시간이 찾아온 걸까. 반짝이는 조명과 시끄러운 음악 소리로 바쁘게 움직였던 밤 풍경과는 다르게 아침이 되자 숙소 인근 시내도 비교적 한산한 모습이었다.오전 6시 30분 정도였다. 상가는 불이 꺼져 있는데 버스 정류소와 같은 특정 지점에 동일한 작업복의 무리가 보였다. 몇 대의 버스가 왔고 그 무리가 버스에 올라탔다. 통근버스였다. 조선소까지 그리 먼 거리도 아닌데 이렇게 일찍 출근하는 이유는 근무시간은 오전 8시 시작이어도 7시에 출근하여 식사, 안전 조회 및 체조 등이 진행되기 때문이다.고현동 시내를 벗어나 고현천을 따라 달리기 시작했다. 고현천은 올해 여름 홍수로 인해 수해를 입은 지역이기도 하다. 고현천 천변에는 재건축을 추진 중인 고현주공아파트를 볼 수 있다. 오래된 시간의 흔적이 아파트 외관에 고스란히 남아 있다. 반면 바닷가 방면 라온체육공원 수변 쪽에는 2023년에 준공된 신식 고층 아파트가 보인다. 검색해 보니 현 시세 5억 원가량에 거래되는 아파트다.달리던 중에 작업복을 입은 거제 시민을 여럿 보았다. 작업복을 입고 출근하는 그들을 보며 인상 깊었던 것은 두 가지다. 첫 번째는 자전거나 오토바이를 타고 가는 무리였는데, 대부분 작업복을 입고 조선소로 출근하는 이들이었다. 두 번째는 외국인 노동자도 심심치 않게 보였던 것이다.새 아파트가 들어서고 오래된 주공아파트도 재건축을 추진한다. 거제시의 조선업이 예전만 하지 못하지만, 최근 반등했다고 들었다. 작업복을 입은 출근길을 보니 조선업이 여전히 거제시를 지탱하고 있다는 생각이 들었다. 지방소멸시대, 과연 거제의 인구는 어떻게 변화하고 있을까? 조선소에서 일하는 이들은 누구인가? 과거와 지금은 얼마나 달라졌을까? 궁금증이 생겨 인구통계를 찾아보았다.2016년 이후 10년간 거제시의 인구는 장기적으로 보면 감소세다. 하지만 2023년, 2024년 일시적으로 증가했다. 2025년에는 전년 대비 감소했지만 안정세에 접어들었다고 볼 수 있다. 수도권 외 지역에서 소폭이나마 인구가 증가한 지역은 시 기준으로도 많지 않다.흥미로운 건 거제시 인구 증가가 내국인 때문이 아니라는 사실이다. 내국인 인구는 꾸준히 감소했지만 외국인 인구는 2022년부터 증가세다. 2022년 7799명이었던 외국인 인구는 2025년 1만 7664명으로 두 배 이상 증가했다. 더욱 흥미로운 점은 이 기간 외국인 인구 증가분의 88.3%가 남성이라는 사실이다. 2025년 기준 외국인 남성 인구는 여성의 약 3.8배에 달한다.거제시 시의회 회의록에 따르면 양대 조선 2015년 E9(비전문 취업 비자, 고용허가제를 통해 입국하는 외국인 근로자가 소지하는 자격), E7노동자(전문취업비자)는 5467명에서 2025년 9732명으로 두 배 가까이 늘었다. 실제로 조선업에 종사하는 외국인 노동자가 10년 사이에 두 배 가까이 증가한 것이다.2025년 3월 말 기준 한화오션 전체 직원 2만 9849명 중 4459명이, 삼성중공업 2만 9439명 중 4956명이 외국인 노동자다. 전체 직원의 15%가량이 외국인이다. 단순히 조선업 내 외국인 노동자가 증가한 것뿐만 아니라 조선업의 해외 인력 의존도도 높다고 해석할 수 있다.라온체육공원 수변을 걷다 보면 바다 너머로 큰 배가 보인다. 삼성중공업 조선소의 배다. 멀리서 봐도 배의 크기 때문에 처음 본 이는 놀랄 수밖에 없다. 특별한 설명이나 지식이 없어도 배의 스케일만으로도 볼거리가 된다.조선소의 전경은 확인할 수 없었지만 배 크기만으로도 조선소 규모를 체감할 수 있었다. 참고로 삼성중공업 조선소는 100만 평 정도로 거제시 전체 면적의 0.8%를 차지한다. 87만 평인 여의도보다 넓은 면적이 배를 만드는 조선소로 채워진 것이다.고현동 저녁 식사와 아침 러닝을 통해 거제시는 조선소가 지탱하는 도시임을 느낄 수 있었다. 조선업 생산 활동은 다시 활기를 띠고 있다. 거제시의 외국인 인구 증가 역시 조선업의 인력 수요와 밀접한 관계가 있는 것으로 보인다. 흥미로운 점은 조선업의 활황을 지탱하는 노동력의 구성도 과거와 달라지고 있다는 사실이다.10년 전 거제에서는 외도와 같은 관광지가 기억에 남았다면, 이번에는 이른 아침 작업복을 입고 오토바이와 자전거로 출근하는 이들과 거대한 조선소가 기억에 남는다. 거대한 배를 만드는 조선소는 여전히 거제를 상징한다. 하지만 그 조선소를 채우는 사람들의 모습은 조금씩 달라지고 있다.