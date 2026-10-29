나비 한 마리가 스탬프북에 날아들었다

큰사진보기 ▲도심 속에 살아 있는 국채보상운동의 정신위에서부터 국채보상운동기념공원, 국채보상운동기념도서관, 국채보상운동기념관. 백여 년 전 시작된 국채보상운동의 뜻은 오늘 시민들의 쉼터와 배움터로 이어지고 있다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲왕산허위선생기념관경북 구미시 임은동에 자리한 왕산허위선생기념관. 구미 출신 의병장 왕산 허위의 생애와 항일 의병 투쟁을 기리는 곳이다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲문경의 운강이강년기념관비 내리는 운강이강년기념관과 운강 선생 동상, 기념관 경내, 문경의 독립운동유공자 91인의 이름을 담은 전시물 ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲받침대를 박차고 나설 듯한 운강 이강년칼을 높이 치켜들고 포효하는 운강 선생의 모습에서 일본군에 맞서 산과 고개를 누볐던 의병장의 기개가 느껴진다. ⓒ 운강이강년기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲산자락에 우뚝 선 박열의사기념관경사진 잔디밭 위에 자리한 박열의사기념관의 외관과 전시관 내부. 현대식 건물과 박열 의사의 좌상이 관람객을 맞는다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲스탬프북에 내려앉은 나비 한 마리박열의사기념관 81번 현충시설 스탬프 옆에 찍은 나비 도장. 가네코 후미코를 상징하는 나비가 우리 부부의 스탬프북에 살포시 내려앉았다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲박열과 가네코 후미코의 옥중 사진박열과 가네코 후미코의 옥중 사진. 대역 사건으로 수감 중 찍힌 이 사진이 1926년 세상에 알려지자 일본이 발칵 뒤집혔다. ⓒ 위키미디어 공용(퍼블릭 도메인) 관련사진보기

AD

"나비 스탬프는 어떻게 만드신 거예요?"

"2023년 뮤지컬 < 22년 2개월 >에 가네코를 상징하는 나비가 나와요. 그 나비를 본떠 만든 도장이에요."

"네, 일본에서도 많이 찾아와요. 올해가 가네코 후미코 서거 100주기라 돌아가신 날인 7월 23일에 기념식도 열었어요. 저 포스터 보이시죠? 가네코를 다룬 영화가 올해 일본에서 개봉했어요."

큰사진보기 ▲차 한 잔으로 만난 가네코 후미코왼쪽부터 가네코 후미코 쉼터, 해설사의 권유로 따뜻한 차를 마신 자리, 일본에서 개봉한 영화 《가네코 후미코, 무엇이 나를 이렇게 만들었는가》 포스터. 박열의사기념관에는 가네코를 기억하는 이야기가 지금도 이어지고 있었다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 봉지 더 사 올 걸 그랬다오산으로 돌아오는 길에 산 문경 사과. 단단하고 새콤달콤한 사과를 베어 물 때마다 그날 새로 알게 된 이름들이 다시 이야깃거리가 되었다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.박열과 가네코 후미코의 관계를 설명하기 위해 위키미디어 공용에서 저작권 보호기간이 끝난 퍼블릭 도메인 사진을 내려받았습니다. 운강이강년기념관에 전화해서 동상 사진 사용 허락을 받았습니다.

어느새 스탬프 북에는 마흔두 개의 도장이 찍혔다. 남편은 틈만 나면 그 책장을 넘겨본다. 스탬프마다 송골송골 맺힌 추억도 함께 음미한다. 오산 근처나 다닐 요량으로 시작한 2026 현충시설 스탬프 투어, '기억 체크인'도 어느새 끝을 한 달 앞두고 있었다.지난 18일 우리 부부는 다섯 번째이자 여태 가장 먼 투어에 나섰다. 목표는 대구의 국채보상운동기념관과 낙동강승전기념관, 구미의 왕산허위선생기념관, 문경의 운강이강년기념관과 박열의사기념관까지 모두 다섯 곳이었다. 박열 의사를 제외하고 왕산 허위와 운강 이강년은 이름조차 낯선 독립운동가였다. 그 이름들을 따라간 여정 끝에서 나비 한 마리가 우리 스탬프 북으로 날아들었다.전국에 요란한 비가 내린다는 예보에 장거리 운전이 걱정스러웠지만 스탬프 투어를 떠나는 설렘은 여전했다. 오전 8시에 오산에서 출발한 우리는 11시 30분쯤 국채보상운동기념공원에 도착했다. 공영주차장에서 지상으로 올라오니 고층 건물에 둘러싸인 공원이 펼쳐졌다.씽씽카를 타는 아이와 그 뒤를 쫓는 아빠, 농구 시합을 벌이는 청소년들이 보였다. 국채보상운동기념도서관 앞에서는 숲 체험 강사와 유아들, 부모들이 낙엽과 도토리로 만들기를 하고 있었다. 우거진 나무에 가려진 국채보상운동기념관은 물어물어 겨우 찾았다. 백여 년 전 나라의 빚을 갚겠다며 담배를 끊고 반지와 비녀를 내놓은 선조들을 기리는 공원은 오늘 누군가의 일터이자 쉼터와 배움터가 되어 있었다.앞산공원의 낙동강승전기념관을 둘러보고 구미 왕산허위선생기념관으로 향했다. 왕산 허위 선생은 전국의 의병을 연합해 서울진공작전(進攻作戰)을 이끌었고, 1908년 10월 21일 서대문형무소 전신인 경성 감옥에서 첫 사형수로 순국한 의병장이다.스탬프 투어로 여러 도시를 다녔지만, 한 독립운동가의 호가 도시의 일상에 이토록 깊이 들어와 있는 곳은 처음이었다. 창작 뮤지컬 <왕산>과 왕산 문화제는 물론 왕산초등학교, 왕산마트, 왕산정육점, 왕산반점까지. 왕산 허위 선생은 기념관 안에만 머물러 있지 않았다.이제 문경으로 향할 시간이다. 휴게소에서 전기차를 충전하고 점심을 먹은 뒤 이번에는 내가 운전대를 잡았다. 빗발이 점점 굵어졌다. 겹겹이 몸을 포갠 묵직한 산들의 능선이 안개에 숨었다 드러났다.문경새재 IC를 빠져나오자 길 양옆으로 사과밭이 이어졌다. 산골로 들어갈수록 이런 곳에 정말 기념관이 있을지 의문이 들었다. 얼마나 달렸을까. 저 멀리 '의병대장 이강년로' 표지판과 기념관이 나타났다. 산을 병풍 삼아 들어선 한옥 앞에는 너른 마당이 펼쳐지고, 그 왼쪽에 운강 선생이 칼을 치켜들고 포효하고 있었다. 금방이라도 받침대에서 내려와 싸우러 갈 듯 역동적인 동상이었다.운강 이강년은 가산을 정리해 의병을 일으키고, 열세 해 동안 일본군과 싸웠다. 왕산 허위와 함께 13도창의군에 나섰으나, 서울진공작전은 끝내 실패했다. 두 의병장은 1908년 경성감옥에서 차례로 순국했다. 땡볕에도 눈보라에도 의병을 이끌고 산과 고개를 넘었을 선생. 그 이름조차 모르고 살아온 것이 부끄러워, 기념관을 떠나며 동상에 꾸벅 절을 올렸다.운강이강년기념관을 나와 다시 문경새재IC 방향으로 달려 박열의사기념관에 도착했다. 조금 전 산자락에 낮게 앉아 있던 한옥 기념관과 달리 경사진 잔디밭 위로 현대식 건물이 우뚝 솟아 있었다. 외딴 산골에서 연이어 만난 두 기념관의 규모에 또 한 번 놀랐다.도착하자마자 전시관 맞은편에 있는 현충시설 스탬프를 찍고 기념관 고유 스탬프도 있는지 물었다. 해설사는 나비 도장이 있다며 힘을 빼고 살포시 찍어보라고 했다. 나는 박열의사기념관 81번 스탬프 옆에 나비 스탬프를 찍었다. 이회영기념관의 커다란 난초 도장과 달리 손톱만 한 크기라 스탬프북의 어느 빈틈에나 들어갈 만큼 귀여웠다.박열에 대해 아는 것이라곤 독립운동가라는 사실과 사진 한 장뿐이었다. 사진 속에는 일본 전통 의상을 입은 박열이 여유롭게 앉아 있고, 한 여성이 그에게 안겨 책을 들고 있었다. 다정한 연인의 모습이었다. 기념관에 와서야 그 여성이 박열의 아내이자 동지였던 가네코 후미코라는 것을 알았다.스물한 살에 체포된 박열은 22년 2개월을 감옥에서 보내고, 광복과 함께 풀려났다. 조국에 돌아왔으나 6·25 전쟁 때 북으로 끌려가, 끝내 돌아오지 못했다. 박열의 연인이자 동지였던 가네코 후미코는 스물세 살에 감옥에서 의문의 죽음을 맞았다. 일본 당국은 자살이라고 발표했지만 정확한 사인은 밝혀지지 않았다. 일본인이면서 일본 제국주의에 맞섰던 그녀는 박열의 고향 문경, 박열의사기념관 경내에 잠들어있다.화장실에 다녀오니 남편이 해설사에게 무언가를 열심히 묻고 있었다. 내가 아는 그는 낯선 사람에게, 더구나 여성에게 먼저 말을 붙이는 일이 좀처럼 없다. 식당에서 반찬을 더 달라는 말조차 나를 시키는 사람이 사뭇 진지한 표정으로 해설사의 설명을 듣고 있었다.해설사는 비가 와서 날이 쌀쌀하다며 차 한 잔을 권했다. 우리는 '가네코 후미코 쉼터'에 앉아 따뜻한 율무차를 마셨다. 방명록에는 일본인 이름이 여럿 보여 일본에서도 많이 찾아오는지 물었다.현관에 붙은 포스터에는 <가네코 후미코, 무엇이 나를 이렇게 만들었는가>라고 적혀 있었다. 다시 한번 스탬프북에 내려앉은 나비를 보았다. 가네코가 학대도 감옥도, 그 모든 허물을 벗고 나비처럼 훨훨 날기를 빌었다.스탬프를 찍으러 간 곳에서 그동안 다 안다고 여겼던 남편의 의외의 모습을 자주 보게 되었다. 스탬프 투어는 역사에 '기억 체크인' 하는 여행이자 서로를 재발견하는 '부부 체크인'이기도 했다.왕산 허위와 운강 이강년은 의병을 일으켜 칼과 총으로 싸웠고, 박열과 가네코 후미코는 글과 사상으로 저항했다. 방식은 저마다 달랐지만, 맞선 상대는 하나, 일본 제국주의였다. 살아서 광복을 보았든 보지 못했든, 그들은 모두 칠흑 같은 시대를 저마다의 빛으로 밝힌 별들이었다.오산으로 돌아오는 길, 문경까지 와서 사과를 그냥 지나칠 수 없어 빠알간 사과 한 봉지를 사서 차에 실었다. 우리 부부는 집으로 돌아와 단단하고 새콤달콤한 사과를 후식으로 먹고 있다. 사과를 아작아작 베어 물 때마다 그날 쏟아진 비와 쌀쌀한 공기, 새로 알게 된 이름들을 떠올리며 이야기를 나눈다. 사과가 너무 빨리 줄어든다. 문경 사과를 한 봉지 더 사 올 걸 그랬다.