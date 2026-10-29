사랑보다 더 깊게 남을, 군산의 세 명소

큰사진보기 ▲군산말랭이마을 ⓒ 김이삭 관련사진보기

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큰사진보기 ▲군산말랭이마을 ⓒ 김이삭 관련사진보기

큰사진보기 ▲초원사진관 ⓒ 김이삭 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미다원 ⓒ 김이삭 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 기행문은 필자의 브런치(https://brunch.co.kr/@isak4703/55)에서도 보실 수 있습니다.

호남의 대표적인 항구 중 한 곳이자, 일제강점기 당시 식량 수탈의 아픔을 고스란히 간직한 곳이 바로 군산이다. 그래서인지 몰라도, 구도심엔 대표적인 적산가옥 '히로쓰 가옥'을 필두로 여러 문화유산들이 자리 잡으며 쇠락한 도시를 관광으로 활력을 충전시키고 있다.필자가 지난 27일 다녀갔던 군산의 명소 세 곳은 성심당 다음 갈 만큼 국내에서 가장 많은 사랑을 받는 빵집인 이성당, 짬뽕을 주력 메뉴로 삼고 '시간여행마을'과 인접한 곳에서 오랜 시간 동안 뿌리내린 빈해원을 포함한 중국집들 못잖게 많은 관광객과 지역 주민들의 사랑을 받고 있기에 그렇다.더구나 레트로와 빈티지 감성이 고스란히 묻어나 있는, 그야말로 '군산의 숨겨진 보물'이래도 과언이 아닌 장소들이기에, 부담 없이 옛날의 그 감성을 느끼고 싶다면 한 번쯤이라도 좋으니 꼭 둘러보길, 이 글을 통해 권하고 싶다.우리나라에서 유명한 관광지 중 하나인 부산 감천문화마을과 아미동 비석마을의 특징을 꼽자면, 사람이 살지 않는 산비탈에 자리 잡은 마을이 한 도시를 대표하는 관광지로 거듭났다고 할 수 있을 것이다.그 두 곳처럼 산비탈에 있으면서 관광객을 끌어 모으는 곳으로 탈바꿈한 곳이 군산에 하나 있는데, 그곳이 바로 신흥동에 자리한 '말랭이마을'이다. 일제강점기 당시엔 일본인의 거주지였고, 6·25 전쟁이 터졌을 때는 피란민들이 모여 살면서 시작된 이 마을은, 전라도 방언으로 산비탈을 의미하는 '말랭이'가 붙은 대로 월명산의 자락을 따라 자연스럽게 형성된 곳이다.서양식 응접실과 한국식 온돌이 결합된, 영화 '타짜'의 촬영지인 일본식 가옥으로 시작되는 이 마을은, 군산을 배경 삼은 한국 영화를 간단히 소개함과 동시에 과거 한 시대를 풍미했던 영화를 상영하며 추억을 되새기는 자유극장, 축음기·라디오·TV를 전시하고 있는 소리공간, 사람들이 다닥다닥 모여 살았던 옛날로 돌아온 것처럼 느껴지는 추억전시관, 그리고 실제 막걸리를 제조해 볼 수 있는 양조장까지 자리 잡고 있어서 추억을 되돌아보기엔 충분해 보인다.여기서 정점을 찍을 만한 공간을 하나 더 꼽자면, 거창한 감이 없잖지만 '잔치마당'으로 불리며 군산 출신으로서 우리나라를 대표하는 여배우 김수미의 생가라고 해야 맞을지도 모르겠다. 7·80년대의 전형적인 시골집처럼 보이지만, 드라마 '전원일기'부터 영화 '가문의 영광' 시리즈까지, 한 시대를 풍미하며 살아오신 대배우가 스크린 너머로 전해 준 추억과 온기를 간접적으로나마 느낄 수 있는 몇 안 되는 곳이기에 더더욱 그렇다.수많은 군산 사람들이 애환과 꿈을 키우며 살아왔던 신흥동의 말랭이마을, 김수미 선생님 역시 이곳에서 유년기를 보내셨기에 전원일기를 비롯한 각종 작품을 통해 수많은 시청자로부터 사랑을 받은 게 아닐까, 생각해 본다.한석규와 심은하가 주연으로 열연을 선보였던 영화 '8월의 크리스마스'의 주된 촬영지는 군산이다. 월명동 거리와 월명공원을 비롯한 많은 장면이 군산에서 촬영됐던 가운데, 지금도 관광객들의 발길을 재촉하는 곳이 한 군데 있는데, 그곳이 바로 초원사진관이다.원래 가발공장의 창고로 활용됐던 장소가 어떻게 사진관으로 바뀌어서 지금에 이르는 것일까? 원래 주인이 따로 있는 곳이었으나 영화 촬영을 위해 따로 허락을 받아서 잠시 세트장으로 개조했다.그러다가 모든 촬영 종료 후 다시 원상 복구된 바 있는데, 쇠락하는 구도심의 관광자원 활용 방안을 놓고 고민하던 군산시에서 영화 촬영지였던 사진관으로 복원한 후 개방하여 오늘에 이른다. 이 점 때문인지 외부는 영화 속에 나온 낡은 간판과 같이 빈티지함에 근접한 정도의 옛 모습이 남아 있다기보단, 약간 인위적인 모습에 가까워서 아쉬움이 남는다.그러나 내부를 조금만 둘러보면, 마치 시간을 되돌린 걸 넘어서 영화 속 한 장면을 고스란히 재현한 것만 같은 느낌을 준다. 사진사인 주인공 '정원'과 그를 짝사랑하는 주차단속원 '다림'의 첫 만남을 비롯한 영화 속 주요 장면이 벽 한쪽에 담긴 걸 비롯해, 허진호 감독이 촬영지인 사진관을 아끼는 마음으로 기증한 콘티와 스틸컷이 전시된 걸 봐도 그렇다.또 바깥에 우뚝 서 있는 나무 옆엔 다림이 평소 타고 다니는 차와 주인공인 두 사람이 같이 탄 오토바이가 스크린 밖으로 직접 나온 것처럼 그대로 사진관을 지키고 있다. '사랑도 언젠가는 추억으로 그친다'는 유정원의 대사 그대로, 이곳을 다녀가는 순간도 지나고 나면 추억이 될 것만 같이.앞서 소개한 말랭이마을과 초원사진관, 그리고 언급하진 않았으나 군산의 필수 방문지인 이성당은 모두 도보로 충분히 이동할 수 있을 정도로 지근거리에 있다. 그 사이에, 일제강점기 시기에 지어진 적산가옥을 개조하여 만들어진 전통찻집이 자리해 있는데, 그곳이 바로 미다원이다.'아름다운 차가 있는 곳'이란 뜻을 지닌 미다원은, 일본 건축양식을 그대로 받아들인 2층 구조로 되어있는 적산가옥의 모습이 그대로 잘 남아 있다. 1층은 전통찻집으로 사용 중인 반면, 계단을 타고 올라가야 하는 2층은 다도 체험을 포함한 우리의 전통문화를 체험할 수 있는 공간이 마련되어 있는데, 이 또한 역사의 아이러니를 떼어 놓고 보더라도 별미라면 별미라 할 수 있을지도 모른다.가장 중요한 건, 수많은 관광객들이 드나들며 시간여행을 하는 듯한 느낌을 주는 근대화거리에서 공원의 정자처럼 답답했던 신발을 잠시 벗고 앉아서 쉬어갈 만한 곳이 바로 미다원이란 점에 있다. 더구나 단돈 6000원에 새콤한 오미자차를 주문한다면 고구마와 전통과자를 포함한 주전부리가 함께 나오는 만큼, 여타 카페와 차원이 다른 모습을 보여준다.군산의 옛 정취가 가득한 거리에서 평소엔 느낄 수 없는 무언가를 느끼고 싶다면, 중앙로 이성당 건너편의 미다원을 한 번쯤 찾아보길 권한다. 시간여행을 하는 것만 같은 느낌과 별개로, 동네 주민들이 마실 나오듯 방문하여 커피보다 더 시원하거나 따뜻한 차 한 잔을 마시며 웃음꽃 피우는 모습도 눈에 띌 만큼 알 만한 사람들은 아는 곳일뿐더러, 대들보와 계단부터 테이블과 트레이까지 나무로 이루어져 있어서 앤틱한 느낌을 가득 채우며 색다른 느낌을 선사하기 때문에 그렇다.