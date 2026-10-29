역사와 신앙 숨결 품은, 수원 최초의 본당 '북수동 성당'

큰사진보기 ▲북수동 성당 본관수원특례시 행궁동의 북수동 성당 ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲뽈리화랑북수동성당 내 뽈리화랑 건물 바로 앞에 뽈리 신부 동상이 있다. 사진 좌측은 예수의 십자가 고난상 ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲밤의 뽈리화랑밤의 뽈리화랑, 야경이 참 예쁘다 ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 광교IT기자단 기사에도 실립니다.

세계문화유산인 수원화성의 중심부, 화성행궁과 인접한 곳에 유서 깊은 붉은 벽돌 건물이 시민들과 순례객들의 발길을 붙잡는다. 바로 수원 지역 최초의 천주교 본당이자, 수많은 순교자의 피와 신앙이 서려 있는 천주교 수원성지 '북수동 성당'이다. 28일 오전, 기자는 오랜 세월 동안 종교적 거점을 넘어 지역 근현대사의 아픔과 성장을 함께해 온 북수동 성당을 찾았다.북수동 성당이 위치한 자리는 조선시대 천주교 박해 당시, 천주교인들을 잡아 가두고 문초하던 '토포청'이 있던 자리다. 정조 대왕의 서거 이후 이어진 신유박해(1801년)와 기해박해(1839년), 병인박해(1866년)를 거치며 많은 신앙인이 이곳에서 모진 고문을 견디다 순교했다.이 비극적인 박해의 터전은 1890년대 말, 신앙 선조들이 뜻을 모아 한옥과 토지를 매입하면서 반전의 역사를 쓰기 시작했다. 1923년 마침내 수원 지역 최초의 본당인 '수원본당(현 북수동 성당)'이 공식 설립되면서, 피로 얼룩졌던 토포청 터는 사랑과 평화를 전파하는 신앙의 중심지로 거듭나게 되었다.북수동 성당을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 인물이 바로 제4대 주임이었던 뽈리 신부다. 뽈리 신부는 1932년 수원 최초의 고딕 양식 성당을 건립한 뒤 천주교 박해로 가난에 시달려 배움의 기회를 갖지 못하던 지역 아이들을 위해 근대식 교육기관인 '소화초등학교'를 설립했다.한국전쟁 대 전소돼, 1954년 새로 지은 석조 소화초등학교 건물은 그 역사적·건축적 가치를 인정받아 현재 국가등록문화재로 지정되어 있다. 옛 성당 건축물은 1970년대에 철거되어 현재의 대성당으로 중건되었지만, 소화초등학교 옛 건물은 현재 '뽈리화랑'이라는 이름으로 리모델링되어 순교의 역사와 유물들을 시민들에게 생생하게 전달하고 있다.북수동 성당은 우리 민족의 아픔과 항일의 역사가 깃든 특별한 장소이기도 하다. 1919년 수원의 3·1운동은 천도교도 깊이 참여했다. 그때, 이곳은 북수동 천도교 교당이었다. 당시 천도교인들은 '사람이 곧 하늘'이라는 가르침을 품고 민족의 자존심을 지켜낸 항일 투쟁을 당당히 이끌었다.사료에 따르면, 수원 지역 천도교 교도들은 현재의 북수동인 북수리 교당을 거점으로 삼아 만세 시위를 전개하는 등 치밀하게 항일 투쟁을 했다. 당시 천도교는 전국 3·1운동을 주도한 핵심 세력이었다. 천도교 지도자들이 일제의 감시를 뚫고 비밀리에 움직였고, 이들의 연대 덕분에 만세운동이 시민 전체로 크게 번져나갈 수 있었다(이병헌의 <삼일운동비사>).이러한 역사적 발자취를 후세에 온전히 전하기 위해, 바로 이 북수동 도로변(수원 화성박물관 맞은편)에는 천도교 3·1운동 유적 안내판이 새롭게 건립되어 그날의 역사를 증언하고 있다. 북수동 천도교 교당을 중심으로 민족의 평등과 독립을 외쳤던 천도교의 묵묵하고도 결연한 희생이 지금도 빛나고 있다. 이후, 북수동 천도교 교당은 이전하고 천주교 성당으로 바뀌어 현재에 이르고 있다.최근 북수동 성당은 종교의 벽을 낮추고, 지역 사회와 상생하며 도심 속 휴식처를 제공하겠다고 밝혀 시민들이 이를 환영하고 나섰다. 같이 길을 나선 박천일 수원근대여행해설사는 "북수동 성당은 신자들만의 공간이 아니라 수원의 역사와 문화가 담긴 모두의 자산"이라며, "이곳을 찾는 모든 이들이 순교자들의 숭고한 정신을 느끼고 마음에 위로를 얻어갈 수 있기를 바란다"고 전했다.과거 아픔과 눈물의 터전에서 시작해 근대 교육의 등불을 밝히고, 이제는 도심 속 열린 문화와 역사의 성지가 된 북수동 성당이다. 100년을 넘어 새로운 미래를 향해 나아가는 성당의 발걸음이 수원화성의 아름다움을 더욱 깊게 만들고 있다.