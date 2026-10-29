스님이 종로 직장인들 보며 든 걱정

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큰사진보기 ▲커피와 선명상커피로 버티는 일상 속 잠시 쉬어가는 모습을 표현한 삽화. 현안스님이 ChatGPT를 활용해 제작했다. 제공: 위앙북스. ⓒ 현안스님 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

나는 스님이 되었지만 종로 한복판에 살고 있다. 내가 수행하며 선명상을 소개하는 선원이 도심 한복판에 있기 때문이다. 그래서 점심시간이면 주변 건물에서 사람들이 한꺼번에 쏟아져 나온다. 검은색과 회색 옷을 입은 직장인들이 물결처럼 움직인다.식사를 마친 사람들이 향하는 곳도 대체로 비슷하다. 카페다. 사실 커피가 특별히 맛있는 집인지 아닌지는 별로 중요해 보이지 않는다. 웬만한 카페마다 줄이 늘어선다. 잠시 후 사람들은 한 손에는 휴대전화를, 다른 손에는 커피를 들고 사무실로 돌아간다. 이것이 바로 내 눈에 펼쳐지는 매일의 풍경이다.그 모습을 보면서 가끔 궁금해진다. 저 커피는 좋아서 마시는 것일까. 아니면 오후를 버티기 위해 필요한 것일까.물론 둘 다일 수 있다. 커피를 마시는 즐거움도 있고, 동료와 잠시 이야기를 나누는 시간도 소중하다. 그런데 커피 한 잔이 없으면 일을 시작하기 어렵고, 오후를 견딜 자신이 없다면 이야기가 조금 달라진다.출근해서 한 잔, 회의 전에 한 잔, 오후에 집중력이 떨어지면 다시 한 잔. 마감이 있는 날에는 더 마시기도 한다. 직장인들에게는 평범한 일상인 것이다.일은 해야 한다. 피곤하다고 마감이 기다려주지는 않는다. 집중이 되지 않아도 회의에 들어가야 하고, 몸이 무거워도 출근해야 한다. 커피의 힘을 빌려서라도 버텨야 하는 날이 있다. 다만 그런 날이 하루 이틀이 아니라 매일 이어진다면, 한 번쯤 자기 생활을 돌아볼 필요가 있다.나는 피곤할 때 어떻게 쉬고 있는가. 피로를 풀 시간을 갖고 있는가. 아니면 잠시 정신을 차린 채 다음 일을 향해 가고 있는가.선명상을 통해서 우리가 얻을 수 있는 아주 유용한 능력이 있다. 회복하는 능력이다. 우리는 공부를 잘하는 법, 일을 잘하는 법을 끊임없이 배운다. 더 빨리 처리하고, 더 많이 성취하고, 더 좋은 결과를 내려고 애쓴다. 그런데 지쳤을 때 어떻게 회복해야 하는지는 배울 기회가 별로 없다.잠깐의 여유가 생겨도 휴대전화부터 꺼낸다. 쉬려고 앉았는데 어느새 뉴스와 영상을 보고 있다. 그러다 쉬는 시간이 끝나면 다시 일을 시작한다. 몸은 쉬는 것처럼 느껴질 수 있지만, 사실 마음은 계속 무언가를 따라다닌 셈이다.피곤하고 집중이 되지 않을 때 잠시 조용히 앉아보면 어떨까. 처음에는 5분도 길게 느껴질 수 있다. 해야 할 일이 떠오르고, 이러고 있을 시간이 없다는 생각도 든다. 가만히 앉아 있으니 시간 낭비로 느껴질 수 있다. 차라리 커피를 사 오는 편이 낫겠다고 느낄 수도 있다. 늘 무언가를 하며 지냈으니, 잠시 멈추는 일조차 익숙하지 않은 것이다.선명상은 이런 순간의 자신을 다루는 연습이기도 하다. 마음이 조급하다고 곧바로 움직이지 않고, 일이 잘 풀리지 않는다고 당장 다른 자극을 찾지 않고, 우선 앉아서 연습하는 것이다.살다 보면 컨디션이 좋지 않은 날이 있다. 열심히 했는데 실패하기도 하고, 사람과의 관계에서 어려움을 겪기도 한다. 그때마다 자신을 추슬러 다시 해야 할 일을 할 수 있는 힘이 필요하다.그런 회복하는 방법은 사람마다 다를 것이다. 충분히 잠을 자는 일이 먼저일 수도 있고, 운동이나 조용한 산책이 도움이 될 수도 있다. 명상 지도자인 나는 그중 선명상을 권하고 싶다. 하루 15분이라도 시간을 정해 조용히 앉아보는 것이다.처음부터 잘하려고 애쓸 필요는 없다. 바쁜 하루 중 잠시 앉을 자리를 마련하는 것부터 시작하면 된다. 커피를 사러 나갈 시간은 있어도 나를 위해 앉을 시간은 없다고 생각했다면, 오늘은 그 시간을 조금 내어보면 어떨까.내일도 해야 할 일은 많을 것이다. 그러니 오늘은 버티는 데 쓴 시간만큼, 회복하는 데도 시간을 내어보면 어떨까. 당장 해야 할 일이 많으면 15분을 내는 것도 버겁게 느껴질 수 있다. 하지만 지친 자신을 추스르는 데 쓰는 시간은 앞으로의 일상을 위한 투자이기도 하다. 매일 조금씩 연습하다 보면, 힘든 순간에 자신을 다시 추스를 수 있는 힘이 생긴다. 그렇게 회복하는 법도 배워갈 수 있다.