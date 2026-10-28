장윤기 부친 "리얼돌·케이블타이 폐기, 증거인멸 목적 아냐"

큰사진보기 ▲'여고생 살해범' 장윤기의 아버지 장모 경감이 28일 전남광주 동구 광주지방법원에서 열린 경찰의 부실 수사 의혹 사건 공판에 출석해 증인 신문을 받고 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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'장윤기 여고생 살해 사건' 봐주기 수사 혐의로 기소된 광주광산경찰서 경찰관들의 재판에서 장윤기의 아버지(현직 경찰관)가 아들의 성범죄 목적 살인 증거를 인멸하기 위해 '리얼돌'과 '케이블타이' 등을 폐기한 것은 아니라고 증언했다.광주지법 형사12단독 이승연 부장판사는 28일 증거인멸교사·증거인멸방조·증거은닉방조·공무상비밀누설 등 혐의로 구속 기소된 전 광산경찰서 형사과 수사팀장 박아무개 경감과 불구속 기소된 같은 팀 김아무개 경사에 대한 세 번째 공판기일을 열었다.이날 공판에는 장윤기 아버지 장아무개 경감이 증인으로 출석했다.장 경감은 장윤기가 범행에 사용한 승용차 내 혈흔을 지우고, 조수석에 있던 케이블타이를 다른 장소로 옮긴 이유를 묻는 검사의 질문에 "당시에는 증거인멸에 해당한다고 생각하지 못했다", "필요한 증거는 경찰이 모두 압수했다고 생각했다"고 말했다.장윤기의 원룸에 있던 리얼돌을 각각 다른 장소에 폐기한 것에 대해서는 "범행 장소였던 원룸 밖에 버리면 유튜버 등에게 악용될 수 있다고 생각했다"며 "'왜 리얼돌을 두 개나 가지고 있을까' 이상했지만, 성범죄 목적이 있었다고 생각하진 못했다"고 밝혔다.'목과 가슴 부분이 훼손된 리얼돌을 보고 장윤기가 성적으로 문제를 가지고 있거나 여고생 살해 사건의 중요 증거가 될 수 있다고 생각하지 않았냐'는 검사의 질문에도 재차 "몰랐다"고 했다.또한 아들의 구속 전 피의자 심문(영장 실질 심사) 날짜는 자신의 경찰 경험으로 미뤄 예측할 수 있었고, 함께 근무한 적 있던 수사 담당 부서 팀원인 김 경사에게 정확한 시간을 물었지만 원하는 답을 얻진 못했다고 주장했다. 수사팀으로부터 공무상 비밀 등을 받은 사실이 없다는 취지로 읽힌다.다만, "(수사팀 도움을 받아) 아들이 유치장 수감 중 얼굴을 한 번 볼 수 있었다"며 "제가 경찰관 신분이라 편의를 봐준 것으로 생각한다"고 답했다.장 경감은 증인 신문을 마친 뒤 취재진에게 "피해자와 유가족에게 미안하다"며 "당시에는 저도 제정신이 아니었다"고 말했다.이날 공판에서는 함께 장윤기 사건을 담당했던 박 경감 측과 유아무개 경사 간 진실 공방이 벌어졌다.유 경사는 증인으로 출석해 장윤기의 범행에 성적 목적이 있다고 보고 강간살인 혐의 적용을 건의했으나 박 경감이 가로막았다고 주장했다.반면 박 경감 측은 유 경사가 경찰·검찰 조사 과정에서 '장윤기 수사 초기 이상동기에 의한 범행에 무게를 두고 있었고, 성범죄 전과도 확인되지 않았다', '성적 목적을 고려할 상황이 아니었다'는 진술을 바꿨다며 사후적 판단이 작용했다고 반박했다.재판부는 오는 11일 4일 오후 3시 속행 공판을 진행할 계획이다.