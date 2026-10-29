"창의적인 아이디어네요" 투자자 3명의 칭찬, 그다음은?

큰사진보기 ▲대한민국 외교부 축사로 시작한 메콩포럼 20262026년 10월 27일 태국 방콕에서 열린 메콩포럼 2026 개막식에서 대한민국 외교부의 축사가 진행된 가운데 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 이번 포럼에서는 한국과 메콩 지역의 지속가능한 협력과 개발협력 사업의 성과 확산 방안을 논의했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲투자자에게 레인스쿨 확산 모델을 설명하는 현장2026년 10월 27일 태국 방콕에서 열린 메콩포럼 마켓플레이스에서 레인스쿨 관계자들이 투자자에게 사업 확산 방안을 설명하고 있다. 'Rain School Initiative'와 'UN Water Action Agenda'가 적힌 조끼가 눈길을 끈다. 이번 행사에서는 기업이 학교를 지원하는 '1기업 1레인스쿨(1C1RS)'과 빗물 서비스 구독 모델(RaaS)을 제안했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲메콩포럼에서 발표하는 아누락 키티쿤 MI 사무총장2026년 10월 태국 방콕에서 열린 한·메콩 협력 포럼에서 메콩연구소(MI)의 아누락 키티쿤(Anoulak Kittikhoun) 사무총장이 ‘한·메콩 협력: 메콩의 관점(The Mekong Perspective)’을 주제로 발표하고 있다. 그는 사업의 지속가능한 확산을 위해 책임 주체, 적합한 재원조달 방식, 분야 간 협력이 중요하다고 강조했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 국제개발협력기금은 어려운 나라를 일시적으로 지원하는 데 그치지 않고, 현지에서 스스로 운영하고 지속적으로 확산할 수 있는 기반을 만드는 데 사용되어야 한다고 생각한다. 공적 자금으로 기술과 사업모델을 검증하고, 그 성과를 바탕으로 민간투자와 현지의 참여를 이끌어낸다면 처음 투입된 기금의 가치는 몇 배로 커질 수 있다. 이러한 성공 사례가 많아질수록 국제개발협력에 대한 국민의 이해와 신뢰도 높아질 것이다.



이를 위해서는 사업 수행자뿐 아니라 주최기관의 역할도 중요하다. 이번 메콩포럼을 주최한 메콩연구소(MI)가 투자자와 사업 수행자를 연결하는 데서 한 걸음 더 나아가, 양쪽의 요구를 파악하고 사업모델을 보완하며 실제 투자와 협력이 이루어질 때까지 후속 지원을 해주기를 기대한다.



투자자에게는 지속가능한 사업 기회를, 사업 수행자에게는 확산의 기회를, 현지 주민과 학생들에게는 실질적인 혜택을 제공하는 것. 이것이 국제개발협력기금이 지향해야 할 방향이자, 이번 마켓플레이스의 진정한 성과가 아닐까 생각한다.

10월 27일 태국에서 열린 메콩포럼(Mekong Forum)의 마켓플레이스(Marketplace)에 참가했다. 메콩연구소(Mekong Institute, MI)가 마련한 행사로, 개발협력 사업을 투자자와 연결하여 더 큰 규모로 확산하기 위한 자리였다.우리가 캄보디아에서 추진하는 레인스쿨(Rain School Initiative)이 우수 프로젝트 5개 중 하나로 선정되어 행사에서 여러 차례 소개되었다. 행사 책자에도 사업 내용이 실렸고, 참가자들의 질문도 이어졌다.마켓플레이스에서는 먼저 투자회사들이 자신들의 사업을 소개했다. 이어 사업 수행자들이 관심 있는 투자자를 찾아가 약 5분씩 사업을 설명했다. 나는 세 명의 투자자에게 레인스쿨의 새로운 사업 모델을 소개했다. 세 사람 모두 "아주 좋은 아이디어", "창의적인 아이디어"라며 긍정적으로 반응했다.기분 좋은 말이었다. 그러나 한편으로는 궁금했다. '정말 투자할 만한 사업이라고 생각한 것일까? 아니면 예의상 하는 칭찬일까?' 그 답은 앞으로 알 수 있을 것이다. 추가 자료 요청이나 후속 미팅, 구체적인 투자 검토가 이루어지는지를 보면 된다.레인스쿨은 학교 지붕에 떨어지는 빗물을 모아 처리하고, 수질을 확인하여 학생들이 식수로 이용할 수 있도록 하는 사업이다. 학생들이 직접 물을 관리하고, 교사와 학부모가 운영에 참여하는 교육사업이기도 하다.캄보디아에서는 한국-메콩협력기금(MKCF)의 지원으로 레인스쿨을 설치하고 운영체계를 발전시켜 왔다. 캄보디아 교육청소년체육부, 왕립학술원, 서울대학교가 협력하고 있다.캄보디아 정부는 1000개 레인스쿨을 추진하려는 목표를 가지고 있다.그러나 국제개발협력기금만으로 모든 학교에 시설을 설치하고 장기간 운영하기는 어렵다. 시범사업이 성공했다고 해서 저절로 확산되는 것은 아니다. 그래서 이번 행사에서는 두 가지 새로운 모델을 제안했다.첫 번째는 '1기업 1레인스쿨(One Company, One Rain School, 1C1RS)'이다. 기업 한 곳이 학교 한 곳의 시설 설치와 운영을 지원하는 방식이다. 기업은 ESG 활동에 참여하고, 학교는 안전한 물을 확보하며, 학생들은 물을 관리하는 경험을 얻는다.두 번째는 '서비스로서의 빗물(Rainwater as a Service, RaaS)'이다. 학교가 시설을 직접 구매하고 관리하는 대신, 전문기관이 시설을 설치하고 안전한 물 서비스를 제공하는 구독형 사업 모델이다.두 모델 모두 아직 투자자들과 검토하고 발전시켜야 할 제안이다. 중요한 것은 일회성 시설 지원에서 벗어나 지속 가능한 운영과 확산을 가능하게 하자는 것이다.행사 마지막에 메콩연구소의 아누락 키티쿤(Anoulak Kittikhoun) 사무총장은 사업 확산에 필요한 세 가지 조건을 강조했다.첫째, "Scale needs an owner." 사업 확산을 책임질 주체가 필요하다.둘째, "Scale needs finance that fits." 사업의 특성에 맞는 재원 조달 방식이 필요하다.셋째, "Scale needs connection across sectors." 정부, 기업, 연구기관, 지역사회 등 서로 다른 분야의 협력이 필요하다.레인스쿨에도 그대로 적용되는 이야기였다. 캄보디아 정부의 정책적 의지와 학교의 참여, 왕립학술원과 서울대학교의 기술 지원이라는 기반이 있다. 이제 여기에 적합한 투자 모델과 민간기업의 참여를 연결해야 한다.아누락 사무총장은 MI가 앞으로 행사에서 나온 권고사항을 종합하고, 프로젝트들이 투자 유치를 준비하도록 지원하며, 유망한 사업을 메콩 이노베이션 랩(Mekong Innovation Labs)으로 연계하겠다고 밝혔다.이 약속이 특히 반가웠다. 좋은 아이디어를 가진 사업 수행자와 투자자를 한자리에 모으는 것만으로는 충분하지 않다. 투자자는 사업의 위험과 수익 가능성을 확인해야 하고, 사업 수행자는 투자자의 요구를 이해하며 사업 모델을 보완해야 한다.MI가 양쪽의 의견을 듣고 후속 만남을 연결하며, 서로에게 적합한 협력 방안을 찾도록 돕는다면 어떨까? 투자자에게는 좋은 사업 기회를, 사업 수행자에게는 확산의 기회를, 학교와 학생들에게는 안전한 물을 제공하는 협력이 가능할 것이다.국제개발협력 사업에는 국민의 소중한 세금이 사용된다. 따라서 시설을 얼마나 많이 설치했는지 뿐만 아니라, 사업이 끝난 뒤에도 얼마나 오래 활용되고 스스로 운영될 수 있는지를 살펴야 한다. 성공적인 시범사업이 민간투자를 이끌어내고 더 많은 지역으로 확산된다면, 처음 투입된 공적 자금의 가치는 더욱 커질 수 있다.이러한 사례가 많아질수록 국제개발협력은 일회성 지원을 넘어 현지의 자립을 돕고 새로운 경제적·사회적 가치를 창출하는 투자라는 공감대도 넓어질 것이다. 국민의 신뢰와 지지를 얻는 데에도 도움이 될 것이다.이번 마켓플레이스에서 투자계약이 이루어진 것은 아니다. 투자자 세 명의 칭찬이 실제 투자로 이어질지도 아직 모른다. 그러나 한 명이라도 진지하게 관심을 갖고 시범사업에 참여한다면 새로운 가능성이 열릴 수 있다.이번 행사의 진정한 성과는 당일의 발표나 칭찬보다 앞으로 얼마나 많은 후속 협력이 이루어지는지에 달려 있을 것이다. 짧은 5분의 만남이 실제 투자로 이어지고, 한 학교의 지붕에서 시작된 변화가 열 학교, 백 학교, 마침내 천 학교로 확산되기를 기대한다.좋은 아이디어를 칭찬하는 것에서 한 걸음 더 나아가, 그 아이디어를 실현할 사람들을 연결하는 것. 그것이 국제개발협력의 다음 단계가 아닐까?