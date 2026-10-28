한미 국방장관, 전작권 전환 협력 재확인... 내년 초 SCM 개최 합의

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관이 28일 필리핀 세부에서 열린 제13차 아세안 확대 국방장관회의를 계기로 피트 헤그세스 미 전쟁부 장관과 면담을 갖고 기념 촬영하고 있다. 2026.10.28 ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

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강신철 국방부 장관과 피트 헤그세스 미국 전쟁부(전쟁부) 장관이 28일 첫 대면회담을 갖고 전시작전통제권(전작권) 전환을 위해 긴밀히 협력하기로 했다. 양 국은 올해 12월 미국 워싱턴에서 국방장관회담을 열고, 내년 초 제58차 한미안보협의회의(SCM)를 개최하기로 합의했다.국방부에 따르면 강 장관은 이날 오전 필리핀에서 열린 제13차 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus) 참석을 계기로 헤그세스 장관과 회담했다.이번 회담에서 헤그세스 장관은 전작권 전환에 대한 미국의 의지를 재확인했다. 양 장관은 전작권 전환이 적기에 순조롭게 이뤄질 수 있도록 긴밀히 협력해 나가기로 했다.전작권 전환은 현재 한미연합사령관인 미군 대장이 행사하는 전시작전통제권을 한국군 대장이 지휘하는 미래연합사령부 체제로 넘기는 것을 말한다. 한미는 특정 시점을 정해 전환하는 방식이 아니라 한국군의 핵심 군사능력 확보와 안보환경 등 합의된 조건의 충족 여부를 평가하는 조건에 기초한 전환을 추진하고 있다.양 장관은 제58차 SCM의 성공적인 개최가 중요하다는 데도 의견을 같이했다. 이를 위해 올해 12월 워싱턴에서 다시 국방장관회담을 갖고, 2027년 초 SCM을 개최하기로 했다.SCM은 한미 국방장관이 양국의 주요 안보 현안과 동맹의 발전 방향을 논의하는 최고위급 정례 국방협의체다. 이번 회담에서 내년 초 개최 일정에 합의함에 따라 향후 전작권 전환과 연합방위태세 등 주요 현안에 관한 협의가 이어질 전망이다.강 장관은 이날 회담에서 한미동맹이 지난 70여 년 동안 역내 평화와 번영의 핵심축 역할을 해왔다고 평가했다.이어 양국 간 굳건한 신뢰와 '함께 싸운다(fight together)'는 의지를 바탕으로 한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시켜 나가기를 희망한다고 밝혔다.이에 헤그세스 장관은 한미 양국이 굳건한 연합방위태세를 유지하는 가운데 국방당국 간 협력을 더욱 강화해 나가기를 기대한다고 화답했다.이번 회담은 강 장관 취임 이후 헤그세스 장관과 처음으로 직접 만난 자리로, 양국 국방 수장이 전작권 전환에 대한 협력 의지를 확인하고 향후 고위급 국방협의 일정을 구체화했다는 데 의미가 있다.