검증 없이 "좋은 지적", 대통령 한 마디로 낙인 찍힌 사람들

지난 2022년 이재명 당시 대선 후보는 외국인을 건강보험의 무임승차자로 묘사한 윤석열을 향해 "나치의 말로를 보라"고 일갈했다. 외국인에 대한 혐오를 부추겨 표를 얻으려는 정치는 나라와 국민에 해롭다는 비판이었다.
[관련 기사] 외국인 혐오, 반중 올라타는 윤석열...이재명 "나치를 보라" https://omn.kr/1x62a
그런 이재명 대통령이 28일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 다문화가족 산모의 공공산후조리원 입소 순위에 불만을 제기한 온라인 커뮤니티 게시물을 공유했다. "다문화가족들이 피해를 입지 않는 것을 넘어 우대까지 할 필요성이 큰 지, 우대제도 폐지가 필요한 지 등에... 깊이 검토하겠다"며 "좋은 지적 감사하다"고 적었다.
두 발언의 수위와 대상 제도는 다르다. 이 대통령이 외국인을 무임승차자로 묘사한 것도 아니고, 지원 폐지를 확정한 것도 아니다. 그러나 "우대제도"라는 말이 지원 받는 집단을 과도한 혜택의 수혜자로 의심하는 시각에 힘을 실어준 것이라는 비판이 제기된다.
[관련기사 : 이 대통령 "다문화가족 우대제도 필요성 큰지 깊이 검토" https://omn.kr/2kb3w
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"우대"와 "폐지"를 말하기 전에
서울시 공식 안내를 보면 서울형 안심 산후조리원 이용 1순위는 기초생활수급자와 차상위계층 산모다. 다문화가족 산모는 국가유공자와 유족, 장애인, 한부모가족 산모 등과 함께 2순위다. 경제적으로 어려운 산모를 먼저 지원하는 기준은 이미 존재한다.
국가유공자와 다문화가족이 같은 순위라는 사실을 불공정의 증거로 삼는 것은 타당하지 않다. 산후조리원 이용 순위는 서로 다른 지원 필요를 가진 사람들의 서비스 접근 순서다. 국가에 대한 공로를 일렬로 평가하는 서열표가 아니다.
물론 다문화가족이라는 기준만으로 우선순위를 부여하는 것이 적절한지, 소득과 실제 돌봄 여건을 더 세밀하게 반영해야 하는지는 검토할 수 있다. 그러려면 실제 이용자 구성과 대기·탈락 현황, 산모들의 돌봄 여건, 지원 효과 등을 먼저 확인해야 한다.
그러나 대통령의 게시글에는 이러한 검증 결과가 제시되지 않았다. 대신 '우대'와 '폐지'라는 말이 먼저 등장했다. 대통령의 한 마디가 지원 받는 사람들에게는 자신이 받아온 도움이 부당한 특혜였다는 사회적 낙인으로 돌아갈 수 있다.
이 대통령은 "다문화가족들이 피해를 입지 않는 것을 넘어 우대까지 할 필요성이 큰 지, 우대제도 폐지가 필요한 지" 검토하겠다고 말했다. 그러나 어떤 지원은 바로 그 피해와 배제를 막기 위해 필요하다. 한국어가 익숙하지 않은 산모에게 통역을 제공하고, 가족이나 주변의 도움을 받기 어려운 산모가 산후조리 기회를 얻도록 지원하는 일을 곧바로 특혜라고 할 수 있을까.
출산 뒤 친정엄마에게 몸조리를 부탁하는 '엄마 찬스'조차 이주여성에게는 쉽지 않다. 친정어머니를 모셔 오려면 입국 절차를 밟고 항공료와 체류비를 마련해야 한다. 어머니 역시 고국의 생업과 가족 돌봄을 조정해야 한다. 영상통화로 안부를 물을 수는 있어도, 화면 너머의 가족이 곁에서 아기를 돌보거나 산모의 식사를 챙겨줄 수는 없다.
물론 모든 다문화가족의 사정이 같은 것은 아니고 친정의 도움을 받지 못하는 비이주여성도 있다. 그래서 실제 돌봄 여건을 살피는 조사와 정책 평가가 우선 되어야 한다. 지원에서 빠진 산모까지 포괄하도록 제도를 고치는 것과 지원받는 산모를 특혜의 수혜자로 지목하는 것은 다르다. 대통령이 먼저 확인해야 할 것은 "이 산모는 출산 뒤 누구의 도움을 받을 수 있는가"다.
'모두의 대통령'이 품어야 할 모두
이날 오후, 공유한 글이 온라인 커뮤니티 '에펨코리아' 게시물인 것이 알려져 비판이 일자 이 대통령은 다시 엑스(X·옛 트위터)에 "지지하는 사람과 반대하는 사람 모두 대한민국의 주권자인 국민"이며, "좌든 우든 극단적 진영주의는 경계해야 한다"고 했다. "모든 국민을 평등하고 공정하게 대우하는 것은 공직자의 최소한의 책임"이라고도 했다.
맞는 말이다. 어느 커뮤니티에서 나왔든 타당한 지적은 받아들여야 한다. 그러나 의견을 낸 사람을 동등한 국민으로 대우하는 것과 그 의견을 타당한 정책 판단하는 것은 별개의 일이다. 따져야 할 것은 대통령이 어느 커뮤니티의 게시글을 보느냐가 아니다. 그곳에서 제기된 불만을 대통령이 어떤 근거로 '좋은 지적'이라고 평가했느냐다.
모든 국민을 공정하게 대우하겠다는 원칙이 처지가 다른 사람에게도 똑같은 지원하겠다가 되어서는 안 된다. 지원이 부족한 사람의 박탈감을 해소하는 방법 역시 다른 취약집단의 지원부터 거두는 것이어서는 안 된다.
그렇다고 특정 집단이라는 이유만으로 별도의 지원 기준을 두는 일이 언제나 정당하다는 건 아니다. 지원을 둘러싼 불만을 살피되, 그 불만이 정책을 바꿀 만한 근거를 갖추고 있는지도 함께 따져야 한다는 말이다.
다문화가족 지원제도를 손볼 수는 있다. 그러나 대통령이 먼저 해야 할 일은 그 지원이 누구의 어떤 어려움을 덜고 있는지를 먼저 확인하는 것이다. '모두의 대통령'이 품어야 할 모두에는 온라인에서 자신을 방어할 목소리조차 내기 어려운 다문화가족도 포함된다.
'과잉·특혜·역차별' 표현의 낙인
이 대통령은 29일 다문화가정에 대한 차별 방지 정책은 계속돼야 한다면서도 '과잉', '특혜', '역차별'을 경계해야 한다고 밝혔다. 청와대도 더 절실한 산모에게 혜택이 돌아가도록 제도를 개선하겠다고 설명했다. 그러나 어떤 지원이 과도하고, 누구에게 어떤 불이익이 발생했는지에 관한 구체적인 근거는 아직 제시되지 않았다.
[관련기사 : 이 대통령 "일부 정책 '과잉' 시정, 다문화 혐오로 오인돼선 안 돼"]
차별을 막는 것만으로 평등이 실현되지는 않는다. 출산 후 돌봄을 맡아 줄 가족이 있는지, 경제적 부담 없이 산후조리 서비스를 이용할 수 있는지, 언어와 정보의 장벽 때문에 필요한 지원에서 배제되지는 않는지에 따라 산모가 처한 상황은 달라진다. 지원이 돌봄의 공백을 메우기 위한 것이라면, 먼저 확인해야 할 것은 산모들이 실제로 겪는 어려움과 현행 제도가 이를 얼마나 해소하고 있는지다.
대통령이 사용한 단어들은 지원받는 가족을 바라보는 시선에 영향을 미친다. '과잉'은 필요 이상으로 받고 있다는 의심을, '특혜'는 부당한 이익을 누린다는 인식을, '역차별'은 다른 가정의 기회를 빼앗고 있다는 반감을 키울 수 있다. 혐오를 유발하려는 뜻이 아니었다고 해서 이런 표현의 영향까지 없어지는 것은 아니다.
대통령이 경계해야 할 것은 비판자들의 '오인'보다 근거를 제시하지 않은 채 꺼낸 '과잉'이라는 말이 다문화가족에게 남길 낙인이다. 지원 기준을 재검토하려면 먼저 근거를 제시해야 한다. 그래야 취약한 산모를 더 폭넓게 지원하는 방향으로 논의를 이끌 수 있다.