한쪽 다리 잃고도 전향서 거부한 작가, 그의 삶이 문학상이 되다

큰사진보기 ▲제1회 김학철문학상 시상식국회 의원회관에서 열린 문학상 시상식 ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲김학철 문학상 수상작품집올해 8월 아시아에서 펴낸 작품집 표지 ⓒ 아시아 관련사진보기

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"신대한국 독립군의 백만용사야 / 조국의 부르심을 네가 아느냐 / 삼천리 삼천만의 우리 동포들 / 건질 이 너와 나로다."

큰사진보기 ▲조선의용대 67인옛 조선의용대의 뜻을 이은 오늘의 조선의용대 67인이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲김덕수패 사물놀이제1회 김학철문학상 시상식의 문을 여는 사물놀이 한마당 ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲김학철 문학에 바치는 헌사첫번째로 나서 헌사를 하고 있는 조정래 작가 ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲김학철 선생 아들 김해양 선생김해양 선생이 생전 아버지 김학철에 대해 회고하고 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

"편안하게 살려거든 불의를 외면하라. 그러나 인간답게 살려거든 그에 맞서라."

큰사진보기 ▲김학철문학상 대상제1회 김학철문학상 대상을 수상한 황정은 작가와 조정래 작가가 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 대상 수상자 황정은 작가는 2005년 경향신문 신춘문예 단편소설 '마더' 당선 등단. 수상작 '문제없는, 하루'는 2025 김승옥문학상 수상자 명단에 올랐던 작품이다. 전춘화 작가는 중국동포 작가. 중국에서 우리말 문학을 이어왔다. 최진영 작가는 2006년 실천문학 단편소설 신인상으로 등단. 2023년 이상문학상 등 수상. 장편소설 '구의 증명' '끝나지 않는 노래' 등을 냈다.

항일무장투사이자 작가였던 김학철(1916~2001)의 삶과 정신을 기리는 제1회 김학철문학상 시상식이 11월 4일 오후 6시 30분, 서울 영등포구 여의도 국회의원회관 제1소회의실에서 열렸다. 올해는 김학철 선생 탄생 110주년이 되는 해다.올해 대상 수상작은 황정은 작가의 소설 <문제없는, 하루>다. 최진영 작가의 <울루루-카타추타>와 전춘화 작가의 <웰컴 투 빌라>도 수상의 영예를 안았다. 수상작들은 지난 8월 <2026년 제1회 김학철문학상 수상작품집>으로 엮여 출간됐다.항일무장투쟁역사학교와 더불어민주당 진성준·김준혁 의원실이 주최하고 김학철문학상지원단이 주관한 이번 시상식은 김학철 선생을 잘 알지 못했던 사람들에게도 그의 치열했던 삶과 문학을 되새기고, 항일무장투쟁의 역사를 생생하게 느끼게 해준 뜻깊은 자리였다.행사는 시상식에 앞서 오후 5시, 제1회 범도루트 사진영상전 '불멸의 길 위에서' 상영으로 막을 열었다. '범도루트'는 홍범도 장군 안중근 의사 등 독립투사들의 투쟁 여정을 따라가는 답사 프로그램이다.이어 '조선의용대와 호가장 전투' 영상이 상영됐고, 조선의용대 67인의 기념사진과 독립군가 합창이 이어졌다. 익숙한 독립군가의 가사가 식장에 울려 퍼지자 가슴속에서 무언가 울컥 치밀어 오르는 듯했다.축하공연으로 김덕수패 사물놀이의 신명 나는 한바탕 연주가 펼쳐지면서 본격적인 시상식이 시작됐다. 소설가이자 항일무장투쟁역사학교장인 방현석 작가는 "올해 처음 시상하는 김학철문학상이 앞으로 가장 중요하고 권위 있는, 누구나 받고 싶어 하는 문학상이 되기를 기대한다"고 말했다.이날 시상식에서 첫번째로 헌사를 한 조정래 작가는 "김학철 선생의 소설 <격정시대>가 없었다면 조선의용군은 몇 줄의 전설로만 남았을 것"이라며 "일제 36년은 굴욕이지만, 조선의용대와 같은 무장투쟁의 혁혁한 희생을 통해 광복을 얻어냈다. 김학철 선생이 하신 일은 대단하며, 김학철의 문학은 영원히 빛날 것"이라고 강조했다.이종찬 광복회장은 "김학철 선생은 '독립운동은 해방과 자유의 탈환이다'라는 말을 몸소 실천한 진정한 독립운동가"라고 평가했다. 아직 대한민국의 독립유공 서훈을 받지 못한 김학철 선생에 대해서는 "이 자리에 계신 여러분이 힘을 모아주시면 김학철 선생이 서훈을 받을 수 있도록 앞장서겠다"고 약속했다.임헌영 국립한국문학관장은 "모든 작가들이 김학철 작가를 존경한다고 했다"면서 "그런 김학철 작가가 가장 존경한다고 한 작가가 조정래 작가라는 사실을 기억해달라"고 말해 박수를 받았다.중국에 거주하는 김학철 선생의 외아들 김해양 선생은 감사 인사를 통해 "김학철문학상은 김학철 개인이 아니라 김학철과 100여 명의 의용대 이름으로 된 것이라고 생각한다"면서 "이곳에 오기 전 조선의용대 무명용사 묘지를 찾았었다. 아버지 김학철과 이름 없는 무명용사들이 무엇을 염원하며 투쟁했는지를 잊지 않기를 바란다"고 당부했다.김초혜 시인은 '조선의용군 마지막 분대장'이라는 제목의 헌시를 낭독했다.김학철은 1935년 보성고등보통학교에 재학하던 중 중국으로 건너가 의열단 단원이 됐다. 중국 중앙육군군관학교(황포군관학교)를 졸업하고 1938년 조선의용대 창립 대원이 됐다. 1941년 타이항산 전투에서 총상을 입고 일본군의 포로가 됐다. 일제는 '전향서를 쓰면 치료해주겠다'며 회유했지만 그는 끝까지 이를 거부했다. 결국 한쪽 다리를 절단한 채 옥고를 치르다 해방을 맞았다.이 말은 김학철 선생의 삶을 관통하는 정신이기도 했다. 외다리로 귀국한 뒤에도 남북한의 현실과 맞서다 다시 중국으로 건너갔고, 이후 필화 사건으로 10년간 옥살이를 했다. 그럼에도 문학을 향한 의지를 꺾지 않았으며, 훗날 소설 <격정시대>를 발표해 조선의용대의 항일투쟁 역사를 문학으로 되살려냈다.2001년 세상을 떠나기 전, 그는 "편안하게 살려거든 불의를 외면하라. 그러나 인간답게 살려거든 그에 맞서라"라는 유언을 남겼다. 21일간 곡기를 끊은 끝에 세상과 작별한 그는 남은 가족들에게 부고도 내지 말고 빈소도 차리지 말라고 당부했다. 마지막 순간까지도 자신의 신념을 지키려 했던 김학철다운 선택이었다.올해 처음 시행된 김학철문학상은 외부 기관이나 단체의 지원 없이 독자들의 자발적인 후원만으로 운영된다. 수상작 선정 역시 독자들의 투표로 결정됐다는 점에서 특별한 의미를 지닌다. 이날 대상 수상자인 황정은 작가에게는 조정래 작가가 직접 상을 수여했다.황정은 작가는 수상 소감에서 "소설을 쓴 지 26년째로 수상도 여러 번 했지만, 이처럼 마음이 뜨거워지는 시상식은 처음"이라면서 "2024년 계엄의 밤 이후 1년여 동안 힘든 시기를 겪었는데, 일제강점기 우리 앞 세대들은 어떻게 그 긴 세월을 견디고 저항할 수 있었을까 생각하는 계기가 됐다. 앞으로 읽고 쓰며 살아가는 데 큰 의미가 될 것 같다"고 말했다.