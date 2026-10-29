"정말 화나는 부분은..." '암살자(들)' 허진호의 이유 있는 반론

영화의 모든 장면은 협업의 결과물입니다. 인상적이었던 장면이 어떻게 만들어졌는지 감독의 얘기를 듣고, 그 장면 뒤 숨은 주인공을 만나봅니다.
2005년 초, 허진호 감독은 MBC 및 SBS 뉴스를 통해 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 저격 사건의 미심쩍은 지점을 인지한다.
사건 당시 정부는 북한과 조총련의 지령을 받은 문세광이 박정희 대통령을 암살하려다 육 여사를 숨지게 했다고 발표했다. 관련 뉴스를 보며 이 사건이 알려진 것과 다를 수 있다는 가능성에 그는 "매우 영화적인 이야기"라고 직감했다. 30년이 지난 외교문서의 공개 절차에 따라 이른바 '문세광 파일'이 세상에 나온 무렵이었다. 이후 SBS 제작진의 정보공개 청구로 당시 수사기록 일부도 공개됐다.
같은 해 2월과 3월경 방영된 MBC 다큐 <이제는 말할 수 있다>와 SBS 시사교양 프로 <그것이 알고 싶다>는 관계자 증언과 당시 영상 등을 토대로 수사 발표에 의문을 제기했다. 그 무렵 <조선일보>("육여사 경호원 오발로 사망"
)와 <동아일보>("박정희 저격사건 문서공개 풀리지 않는 미스터리"
) 등도 관련 주장과 의혹을 다뤘다.
이것이 영화 <암살자(들)>의 시작점이었다. 허 감독에 따르면 약 10년이 걸렸다. 영화는 지난 9월 23일 개봉했다.
정치권 공방과 일부 보수단체의 상영 중단 요구가 이어지던 지난 20일, 서울 상암동의 한 사무실에서 그를 만났다. 그가 이 작품을 왜, 어떻게 시작했는지, 주목할 장면과 그간 풀지 못했던 속내를 집중해서 물었다. 정치권 공방과 국정감사 공개질의가 이어진 뒤 진행한 첫 공식 인터뷰다.
[기자의 장면] 여고생의 죽음에서 시작된 기자의 소명의식
초기 기획에선 형사가 혼자 진실을 추적하는 약간의 코미디가 가미된 내용이었다고 한다. 허 감독은 "하지만 그 사건을 한 사람의 시선으로 가져가는 데엔 어려움이 많았다"며 "같이 준비하던 작가에게 당신이 만약 대통령이라면, 연단에서 자기가 죽을 수도 있는데 일부러 총을 쏘라고 시킬 것 같냐고 물었다"고 전했다. 기획 초기부터 대통령이 저격을 지시했다는 설정은 배제했던 것.
"MBC 다큐나 SBS 프로가 사건 관련자들을 직접 만났고 그 내용에 신빙성이 있다고 생각했다. 심지어 지금 <암살자(들)>이 역사 왜곡이라 얘기하던 보수지들도 그 당시엔 문세광이 육 여사를 쏘지 않았을 수 있다고 보도했다. 그게 내 입장에선 아주 억울하다. 제가 어떤 적극적인 설계를 했다기보단 미스터리 추적극이라는 외피에 엄혹한 시대를 직업적 소명의식을 가지고 살아간 사람들을 다루고 싶었다."
그 소명의식이 기자 영일(이민호)에게서 크게 드러난다. 허 감독은 육 여사 피격 당일 같은 현장에서 총탄에 맞아 숨진 여고생 사건에 서사를 부여했다. 당시 16세로 성동여자실업고 2학년이었던 고 장봉화 학생은 영화에서 최승화(최유리)로 묘사됐다. 극 중 최승화가 합창단원들과 경축식장에 입장하던 중 영일을 발견하고, 꼭 자신들을 인터뷰해 달라며 환하게 웃는 장면이 담겼다. 이는 영일이 끈질기게 진실을 추적하는 동력이 된다.
"실제 제 친누나와 장봉화양이 동갑이었다. 이민호 배우도 '아무도 기억하지 않는 죽음일 수 있는 그 죽음을 더 기억하고 싶다'며 그 장면에 애착을 보였다. 두 인물이 한 번은 만나게 해줬으면 좋겠다는 그의 아이디어에 영일이 떨어뜨린 비표를 그 학생이 줍는 설정을 넣었다. 영화가 다 끝나고 에필로그로 영일이 최양의 학교를 찾아가 합창단원의 공연을 보고, 학생들을 인터뷰하는 장면도 찍었다.
죽은 최양의 친구가 하는 대사도 있었다. '존경하던 육영수 여사도 죽었고, 승화랑 가장 친했는데 죽었다'고. 저도 찍으며 울컥했다. 그 장면이 빠지면서 이민호 배우가 많이 서운해했다. 이 영화가 잘되면 확장판으로 꼭 넣어주겠다고 약속했는데, 지금 분위기가 이러니." (관련기사: 고 장봉화씨 큰 언니 "국가로부터 정식 보상 없었다"
https://omn.kr/2bn7)
영일과 최승화의 만남으로 시작되는 경축식장 장면은 허 감독이 이 영화에서 가장 공들인 대목이었다. 그는 "처음엔 철구(유해진)가 문태광(박정민)에게 비표를 차라고 하면서부터 그가 경축식장에 들어가는 장면을 한 테이크로 찍으려 했는데 현실적으로 쉽지 않았다"며 "경축식장 장면만 5일에 걸쳐 찍었다"고 귀띔했다.
"자세히 보시면 경축식은 TV 중계 화면과 현장을 목격하는 철구의 시선, 전지적 시선 등이 섞여 있다. 그 사건은 각자의 주관에 따라 달리 볼 수 있다는 걸 상징하고 싶었다."
[감독의 장면] 박찬욱도 주목한 한 회장의 설득력
감독이 생각하는 회심의 장면은 따로 있었다. 그는 세 장면을 이어서 언급했다. 경호 계장에게 진실을 말하라고 다그치다가 얻어맞은 뒤 중앙정보부를 터덜터덜 빠져나가는 철구 뒤로 국기 하강식이 진행된다. 모두가 멈춰서 국기를 향해 경례할 때 철구는 복잡한 표정을 지은 채 뒤돌아선다. "하강식 장면은 원래 28명의 경찰이 해고 당한 직후 넣으려 했다"고 허 감독이 설명했다. 하지만 철구의 감정을 더 강하게 가져가자는 제작사의 제안에 지금의 설정으로 수정했다고 한다.
또 하나는 극동상사 한 회장(정우성)과 사회부장 재환(박해일)의 차 안 대화 장면이었다. 경제 발전의 기수를 자처하는 한 회장에게 재환은 "소설 한 번 써보겠다"며 중정 윗선이 일본 우익과 결탁해 소동극을 벌이려다 비극이 된 것 아니냐는 가설을 제시한다. 한 회장은 "각하 목숨이 달린 일"이라며 일축한다. 현재 정치권 공방의 대상이 된 대목이다. 일부 보수 인사들은 '패륜'이라는 원색적 용어를 써가며 영화가 박 대통령을 저격의 배후로 묘사했다고 주장하고 있다.
"중정 윗선이라는 표현은 좀 더 포괄적인 의미다. 거기엔 경호실장도 포함된다. (논란 이후) 저도 다시 복기하기 위해 편집 감독에게 원본을 다시 보내 달라고 했다. 제가 박통이 저격을 지시했다는 생각으로 연출했다면, 대통령의 어떤 반응이라도 촬영해서 넣었을 것이다. 근데 그런 장면은 하나도 없고, 중정 윗선을 언급할 때 중정 부장이 누군가와 얘기하는 장면만 있다. 이걸 패륜이라는 프레임으로 보는 건 동의하기 어렵다."
오히려 영화는 한 회장이 경제 발전 논리를 펴며 재환을 설득하는 데 비중을 둔 인상이다. 진실을 캐내려는 재환에게 힘을 실어주기 위해선 한 회장을 더 억압적이고, 악의적으로 묘사하는 게 편한 선택일 터. 하지만 허 감독은 "한 회장 나름의 설득력을 주고 싶었다. 재환 입장에서 그 논리에 대해 다시 생각해보게 하기 위해서였다"며 "영화를 본 박찬욱 감독도 제게 개인적으로 그 장면을 후지게 다루지 않아 좋았다고 했다"고 설명했다.
"지금도 경제 논리와 진실의 가치를 따지는 시대잖나. 그땐 긴급조치가 있던 암울한 시대였다. 경제 논리를 펴는 인물을 통해 한번 두 가치를 같이 생각해보자는 느낌을 주고 싶었다. 누군가는 너무 우파 논리를 얘기하는 거 아니냐고도 했다. 그만큼 재환과 한 회장의 부딪힘이 중요한 장면이었다."
끝으로 허 감독이 언급한 장면은 영화의 클라이맥스에 해당하는 자유언론실천선언 장면이다. 기관원들이 동성일보 사옥으로 침입, 기자들을 폭행하고 쓰러뜨리는 중에도 재환은 끝까지 선언문을 낭독한다. 허 감독은 "그 시대를 살았던 사람의 이야기, 결국 제가 하고 싶었던 얘기기도 하다"고 강조했다.
"직업적 소명을 품고 진실을 찾던 사람들을 묘사하느라 힘이 들어간 것 같다. 영화가 두 부분으로 나뉘는 것 같다는 비판도 나왔는데 시나리오 단계 때도 나온 얘기다. 이건 충분히 비판할 수 있고 달게 받을 수 있다. 하지만, 작금의 상황처럼 해석 영역에 있는 걸 두고 논쟁하는 게 맞나 싶다. 개봉 전 모니터 시사나 언론 시사에서도, 토론토영화제에서도, 심지어 유료 시사에서도 권력기관에 대한 의심이 간다는 반응 정도였지 패륜이니 뭐니 하는 얘긴 나온 적 없다."
"기자란? 결국 진실 찾는 사람"
다만 창작자의 의도와 관객이 받아들이는 의미가 반드시 일치하는 것은 아니다. 허 감독 역시 지난 9월 28일 <조선일보> 인터뷰에서 관객의 해석을 이해한다며 "대사로 더 구체적으로 선을 그었어야 했다"는 취지로 말했다. 이번 인터뷰에선 영화의 완성도에 대한 비판을 받아들이면서도, 작품을 '패륜'으로 규정하는 데에는 거듭 선을 그었다.
그는 "결국은 프레임 문제인데 그 주장대로 걸리는 게 있다면 제작 과정에서 몇 번이고 걸러졌을 것"이라며 "아무리 창작자의 자유라지만 한 편의 영화는 그렇게 단순하게 나오는 게 아니라 수많은 검증 과정을 거쳐 탄생한다"고 강조했다.
<조선일보> 인터뷰에서 기자가 주장의 출처나 근거를 제시하지 않은 채 북한 영화 리메이크설을 질문한 것에 대해 그는 "(영화로) 진실을 찾는 기자들을 다루고 싶었는데 그런 질문을 받으면서 되게 아이러니하다는 생각이 들었다"고 답했다.
"애국이나 어떤 목적을 위해 사실을 왜곡해서 가져가는 사람도 있을 수는 있다고 본다. 근데 기자는 진실을 찾고, 왜 그런 이야기가 나왔는지 거짓이나 조작은 없는지 찾아서 얘기해야 하는 사람이어야 하지 않을까."
<암살자(들)> 논란은 지난 10월 7일, 12일에 진행된 문화체육관광위원회 국정감사에까지 올라갔다. 앞서 <조선일보> 등 보수지에서 제기한 의혹은 물론, 영화가 왜 12세 이상 관람가인지까지 질의 대상이 됐다. 허 감독의 증인 채택은 지난 14일 여야 합의 불발로 무산됐다. 다분히 소모적 정쟁으로 비치는 대목이다. 허 감독은 "의도하지 않게 꼬투리 잡히는 걸 보며 왜 내가 이 영화를 시작했나 생각하기까지 했다"며 말을 이었다.
그는 "문세광이 비표 없이 경축식장에 들어간 경위도 극화 과정에서 고민했다"고 강조했다. 2005년 1월 20일 <연합뉴스>는 사건 전날 청와대 경호과장이 검문 완화 지시를 내렸다는 내용을 보도했다. 경호관이 비표 없는 문세광을 제지했으나 경호계장이 다시 들여보냈다는 증언도 담겨있다. 중부경찰서 정보과장이 검문하려다 경호관의 설명을 듣고 그냥 지나쳤다는 <중앙일보> 보도도 존재한다.
"이런 걸 영화에 그대로 다 묘사했으면 오히려 경호 계장이 범인이라 생각하셨을 거다. 여러 개연성을 극화시킨 것이고, 박정희 대통령 지시라고 주장하면 여러 의문점이 생기길래 아예 그건 다루지 않았던 거다. 수많은 스태프와 배우들이 고생한 영화가 매도당하기에 저도 계속 반론하고 싶은 마음이 컸다."
허진호 감독은 "지금 아주 안 좋은 선례가 남겨지는 것 같다"며 우려를 드러냈다. 이런 논란이 창작자를 위축시키고, 영화 제작 과정의 검증마저 왜곡할 수 있다는 걱정이었다.
"창작의 자유라는 게 물론 어떤 영화든 만들 수 있다는 건 아닌 것 같다. 기획 단계에서 검증하고, 제작 때 검증하고, 투자사의 검증을 거친 뒤 마지막에 관객들이 검증하는 과정에서 영화가 탄생하거든. 다만, 이런 사태가 계속되면 창작자는 위축되고 검증 시스템도 왜곡될 수 있다. 구미에선 극장에 걸린 영화를 내리기까지 하고. 이게 과연 정당한 비판일까.
개연성에 대한 비판이면 충분히 반성하고 받아들일 것이다. 정말 화나는 부분은 영화를 보지 않고 재단하는 것이다. 어떤 기자가 이 영화를 역사 왜곡이라고 평한 걸 두고 국회의원들까지 그런 말을 하고 있다. 대중 영화를 만드는 사람으로서, 같이 고생한 배우와 스태프들을 생각하면 너무나 화나는 일이다."