"정말 화나는 부분은..." '암살자(들)' 허진호의 이유 있는 반론

영화의 모든 장면은 협업의 결과물입니다. 인상적이었던 장면이 어떻게 만들어졌는지 감독의 얘기를 듣고, 그 장면 뒤 숨은 주인공을 만나봅니다.

큰사진보기 ▲영화 <암살자(들)>을 연출한 허진호 감독. ⓒ (주)하이브미디어코프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영화 <암살자(들)>의 한 장면과 콘티 일부. ⓒ (주)하이브미디어코프 관련사진보기

"MBC 다큐나 SBS 프로가 사건 관련자들을 직접 만났고 그 내용에 신빙성이 있다고 생각했다. 심지어 지금 <암살자(들)>이 역사 왜곡이라 얘기하던 보수지들도 그 당시엔 문세광이 육 여사를 쏘지 않았을 수 있다고 보도했다. 그게 내 입장에선 아주 억울하다. 제가 어떤 적극적인 설계를 했다기보단 미스터리 추적극이라는 외피에 엄혹한 시대를 직업적 소명의식을 가지고 살아간 사람들을 다루고 싶었다."

"실제 제 친누나와 장봉화양이 동갑이었다. 이민호 배우도 '아무도 기억하지 않는 죽음일 수 있는 그 죽음을 더 기억하고 싶다'며 그 장면에 애착을 보였다. 두 인물이 한 번은 만나게 해줬으면 좋겠다는 그의 아이디어에 영일이 떨어뜨린 비표를 그 학생이 줍는 설정을 넣었다. 영화가 다 끝나고 에필로그로 영일이 최양의 학교를 찾아가 합창단원의 공연을 보고, 학생들을 인터뷰하는 장면도 찍었다.

죽은 최양의 친구가 하는 대사도 있었다. '존경하던 육영수 여사도 죽었고, 승화랑 가장 친했는데 죽었다'고. 저도 찍으며 울컥했다. 그 장면이 빠지면서 이민호 배우가 많이 서운해했다. 이 영화가 잘되면 확장판으로 꼭 넣어주겠다고 약속했는데, 지금 분위기가 이러니."

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"자세히 보시면 경축식은 TV 중계 화면과 현장을 목격하는 철구의 시선, 전지적 시선 등이 섞여 있다. 그 사건은 각자의 주관에 따라 달리 볼 수 있다는 걸 상징하고 싶었다."

큰사진보기 ▲영화 <암살자(들)>의 한 장면. ⓒ (주)하이브미디어코프 관련사진보기

"중정 윗선이라는 표현은 좀 더 포괄적인 의미다. 거기엔 경호실장도 포함된다. (논란 이후) 저도 다시 복기하기 위해 편집 감독에게 원본을 다시 보내 달라고 했다. 제가 박통이 저격을 지시했다는 생각으로 연출했다면, 대통령의 어떤 반응이라도 촬영해서 넣었을 것이다. 근데 그런 장면은 하나도 없고, 중정 윗선을 언급할 때 중정 부장이 누군가와 얘기하는 장면만 있다. 이걸 패륜이라는 프레임으로 보는 건 동의하기 어렵다."

"지금도 경제 논리와 진실의 가치를 따지는 시대잖나. 그땐 긴급조치가 있던 암울한 시대였다. 경제 논리를 펴는 인물을 통해 한번 두 가치를 같이 생각해보자는 느낌을 주고 싶었다. 누군가는 너무 우파 논리를 얘기하는 거 아니냐고도 했다. 그만큼 재환과 한 회장의 부딪힘이 중요한 장면이었다."

"직업적 소명을 품고 진실을 찾던 사람들을 묘사하느라 힘이 들어간 것 같다. 영화가 두 부분으로 나뉘는 것 같다는 비판도 나왔는데 시나리오 단계 때도 나온 얘기다. 이건 충분히 비판할 수 있고 달게 받을 수 있다. 하지만, 작금의 상황처럼 해석 영역에 있는 걸 두고 논쟁하는 게 맞나 싶다. 개봉 전 모니터 시사나 언론 시사에서도, 토론토영화제에서도, 심지어 유료 시사에서도 권력기관에 대한 의심이 간다는 반응 정도였지 패륜이니 뭐니 하는 얘긴 나온 적 없다."

큰사진보기 ▲영화 <암살자(들)>의 한 장면. ⓒ (주)하이브미디어코프 관련사진보기

"애국이나 어떤 목적을 위해 사실을 왜곡해서 가져가는 사람도 있을 수는 있다고 본다. 근데 기자는 진실을 찾고, 왜 그런 이야기가 나왔는지 거짓이나 조작은 없는지 찾아서 얘기해야 하는 사람이어야 하지 않을까."

"이런 걸 영화에 그대로 다 묘사했으면 오히려 경호 계장이 범인이라 생각하셨을 거다. 여러 개연성을 극화시킨 것이고, 박정희 대통령 지시라고 주장하면 여러 의문점이 생기길래 아예 그건 다루지 않았던 거다. 수많은 스태프와 배우들이 고생한 영화가 매도당하기에 저도 계속 반론하고 싶은 마음이 컸다."

"창작의 자유라는 게 물론 어떤 영화든 만들 수 있다는 건 아닌 것 같다. 기획 단계에서 검증하고, 제작 때 검증하고, 투자사의 검증을 거친 뒤 마지막에 관객들이 검증하는 과정에서 영화가 탄생하거든. 다만, 이런 사태가 계속되면 창작자는 위축되고 검증 시스템도 왜곡될 수 있다. 구미에선 극장에 걸린 영화를 내리기까지 하고. 이게 과연 정당한 비판일까.

개연성에 대한 비판이면 충분히 반성하고 받아들일 것이다. 정말 화나는 부분은 영화를 보지 않고 재단하는 것이다. 어떤 기자가 이 영화를 역사 왜곡이라고 평한 걸 두고 국회의원들까지 그런 말을 하고 있다. 대중 영화를 만드는 사람으로서, 같이 고생한 배우와 스태프들을 생각하면 너무나 화나는 일이다."