박수·항의 엇갈린 교육청 황현필 강연... "김일성이 왜 등장?"

큰사진보기 ▲황현필 역사바로잡기연구소 소장이 28일 경기도 수원시 경기도교육청에서 열린 명사 초청 강연회에서 강연하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"역사를 가장 역사답게 황현필입니다."

큰사진보기 ▲28일 오후 2시쯤 경기도교육청 앞에서 전국학부모단체연합 소속 인사들이 기자회견을 열고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

진보역사학자 황현필 역사바로세우기연구소장의 강연회가 진행된 28일 오후 경기 수원시에 있는 경기도교육청 남부청사. 강연장 안에서는 청중들의 박수가 터져 나왔고, 강연장 밖에서는 "(강연에서) 어떻게 김일성이라는 이름이 나올 수가 있느냐?"란 보수우익 성향 단체 인사들의 항의 목소리가 터져 나왔다.이날 오후 3시 20분 황 소장이 남부청사 대강당 연단에 섰다. 국민의힘과 일부 보수 언론, 보수우익단체가 황 소장을 '역사 왜곡 강사'로 지목하며 강연 취소를 요구했지만, 경기도교육청이 '황현필 강연회'를 그대로 진행했다. 강연의 주제는 '항일무장투쟁'이었다.황 소장이 이처럼 말하자 350여 명의 청중들이 일제히 손뼉을 쳤다. 이때 무대 뒤에서 한 인사가 "저런 사람 불러놓고 지금 뭐 하는 것이냐?"라고 큰소리를 냈다.강연은 그대로 시작됐다. 황 소장은 "일본의 식민지 근대화론을 내세우며 일제강점기 독립운동가를 폄훼하면서 친일파를 옹호하는 자들, 통일을 반대하고 독재와 학살을 추종하고 5.18 민주화 운동을 폄훼하는 사람들이 저에게 역사를 왜곡한다고 한다"라면서 "요즘 제가 역사 강의를 하면서도 독립운동가의 마음을 느낄 수 있게 됐다. 이렇게 해준 그들에게 애매모호한 고마운 마음까지 든다"라고 속마음을 밝혔다.그런 뒤 황 소장은 1시간에 걸쳐 '항일무장투쟁'과 '독립운동'을 벌인 이른바 '쓰리봉(김원봉, 김두봉, 양세봉)'을 비롯한 김구 선생, 홍범도 장군, 김좌진 장군 등에 대해 강의했다. 대부분 중고교 역사 교과서에 나오는 수준의 내용이었다.황 소장은 일제강점기 시절 독립운동에 대해 "저는 공산주의를 싫어한다. 그런데도 대부분의 독립운동은 사회주의(자)가 했던 건 사실"이라면서 김일성과 보천보 전투에 대해서도 언급했다. 전체 강의 내용 가운데 일부분이었다.이와 관련 황 소장은 "(김일성이) 자기 부하 90명 정도를 이끌고 함경도 보천보에 잠깐 쳐들어오는데 아무리 봐도 (북한의) 보천보 전투는 과장됐다. 남한 측 주장이 100% 맞다. 요리사 한 명하고 2살 난 갓난아기 한 명이 죽었다"라고 말했다. "이 보천보 전투는 공무원 시험에는 아예 출제가 됐고, 수능 교과서에도 이 전투가 박혀 있기 때문에 얘기한다"라고도 말했다.김일성과 관련, 황 소장은 "아니 김일성은 한국전쟁의 주범이고 저렇게 북한에서 독재 권력을 행사하면서 수많은 정치인을 숙청했고, 인권을 탄압했고, 용납이 안 된다"라면서 "김일성을 스타로 만들어준 건 (당시) <동아일보>였다. (보천보 전투에 대해) 호외로만 6번인가 7번을 냈다"라고 밝혔다. 그러면서 당시에 나온 호외를 내보였다.이날 1시간에 걸친 강의가 끝나자마자, 황 소장은 교육청 직원의 도움을 받아 지하로 연결된 통로를 이용해 곧바로 빠져나갔다. 혹시 있을지도 모를 봉변을 피하기 위해서다.강의가 끝난 뒤 5~7명의 보수우익 성향 단체 소속 인사들이 교육청 건물 1층 로비에서 큰 소리를 냈다.이들 가운데 유튜버로 보이는 한 인사는 큰 목소리로 단체 인사들에게 "황 소장이 보천보 전투가 수능에 나올 것이라고 얘기했다"라고 말했다. 단체 인사들은 "여러분들! 이게 사회주의 교육이다", "왜 북한을 배우느냐, 어떻게 김일성이라는 이름이 나올 수가 있느냐?"라고 따졌다. "경기도교육청이 사고 제대로 쳤다. 안민석 교육감은 사퇴하라"라고 요구했다.이들 가운데 상당수는 이날 오후 2시쯤 경기도교육청 앞에서 연 전국학부모단체연합의 기자회견에서도 "학부모들은 자녀들이 정치적 이념의 실험 대상이 되는 것을 용납할 수 없다"라면서 "안민석 교육감은 역사교육의 정치적 중립성에 대한 우려와 강연자 선정 논란에 대해 책임지고 즉각 사퇴하라"라고 요구했다.이에 대해 황 소장은 <오마이뉴스>에 "오늘 강의에서 김일성을 강하게 비판했는데, 이것을 놓고 사회주의 교육이나 북한교육이라니 말도 안 되는 거짓말"이라면서 "오늘 내용은 다 중고교 역사 교과서에 있는 내용인데, 그러면 이런 교과서가 북한 교과서란 얘기냐?"라고 반문했다. 그러면서 황 소장은 "이번 일을 겪고 보니 학교 교사들이 5.18에 대해 강의해도 민원을 받는다는 현실이 실감 난다. 제대로 된 근현대사 교육이 더욱 절실함을 느꼈다"라고 말했다.10여 년 전에 사교육 수능 강의를 그만둔 황 소장은 고교 역사교사로 역사교육을 시작한 사람이다.