'명절선물 명함 동봉' 백성현 논산시장 항소심 결심... "깊이 반성"

큰사진보기 ▲백성현 논산시장 ⓒ 서준석 관련사진보기

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"반성 없이 책임 전가만"... 논산시민들, 백성현 시장 '엄벌' 촉구"

명절 선물 배포 과정에서 시장 명함이 동봉된 혐의로 1심에서 당선무효형(벌금 150만 원)을 선고받은 백성현 충남 논산시장의 항소심 재판 절차가 마무리됐다.대전고법 제1-3형사부(재판장 박진환)는 28일 공직선거법 위반 혐의로 기소된 백 시장에 대한 항소심 증인신문과 결심공판을 열고 변론을 종결했다. 검사는 1심과 같은 벌금 400만원을 구형했다.이날 공판에서는 명절 선물 배포 당시 시장 명함이 동봉된 경위와 백 시장의 직접 개입 여부가 핵심 쟁점으로 다뤄졌다.증인으로 출석한 논산시청 비서실 직원 A씨는 "명함 관리와 반출은 비서실 관례 및 실무자 판단에 따라 의례적으로 이루어졌다"며 "명함 반출과 관련해 백 시장으로부터 직접적인 지시를 받은 바 없다"고 진술했다.이어 진행된 최종변론에서 변호인 측은 1심 판결의 무거운 형량을 지적하며 선처를 호소했다. 변호인은 "문제 된 행위는 선거일과 상당한 시차를 두고 일어났으며, 제공된 물품 역시 3만 원 상당의 지역 농축산물로 표를 얻기 위한 의도가 아니었다"고 주장했다. 이어 "해당 사정을 알고도 논산시민들이 백 시장을 선택해 준 점과 시정 공백 우려 등을 종합적으로 참작해 달라"고 덧붙였다.백 시장은 최후진술에서 "과거 관행에 안일했던 태도를 깊이 반성한다"며 "시장으로서 세심하게 살피지 못한 책임을 뉘우치고 있으며, 다시 한번 기회가 주어진다면 더 낮은 자세로 시민을 섬기겠다"고 말했다.재판부는 변론을 마치며 백 시장에 대한 항소심 선고 공판 기일을 오는 11월 20일 오전 11시로 확정했다.