간월도 400m 직결 요구…'필요성'과 '시급성'은 따로 따져야

큰사진보기 ▲가충순 서산시의회 의원 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산 간월호 코스모스길과 간월도를 잇는 약 400m 도로를 서둘러 개설하라는 요구가 시의회에서 나왔다. 주민들의 우회 불편을 덜고 주변 관광지를 연결하자는 취지다. 그러나 연결의 필요성과 예산 투입의 시급성은 별개다. 기존 도로를 정비하는 방안도 제시된 만큼, 추가 비용을 들여 새 도로를 놓았을 때 무엇이 얼마나 나아지는지부터 따져야 한다.가충순 서산시의원은 27일 시정질문에서 코스모스길 끝부분과 국가지원지방도 96호선 간월교차로 사이 약 400m를 직접 연결할 것을 요구했다. 약 4㎞를 우회해야 한다는 주민 불편을 해소하고, 자전거길·걷는 길·철새 관찰 공간 등을 갖춰 관광 동선으로 활용하자는 구상이다.쟁점은 연결 효과를 얻는 데 드는 비용과 사업의 우선순위다. 지난 9월 도로과 행정사무감사 자료를 보면 직접 연결 공사비는 토공 방식 33억 2천만 원, 교량 방식 88억 3천만 원이다. 용지보상비는 별도로 든다. 시는 약 6억 9천만 원을 들여 기존 도로 2.3㎞ 구간을 넓히고 정비하는 대안을 제시했다.두 방안은 노선과 기능이 달라 공사비만으로 우열을 가리기 어렵다. 직접 연결에 더 많은 예산이 필요한 만큼 이동시간은 얼마나 줄어드는지, 기존 도로 정비로는 해소하기 어려운 불편이 무엇인지 확인해야 한다. 관광지를 잇는 도로가 생긴다고 관광객의 체류와 소비까지 늘어나는 것은 아니다. 관광 효과 역시 기대와 검증을 구분할 필요가 있다.시가 신중한 이유도 비용에만 있지는 않다. 서산시 도로과 팀장은 28일 <서산시대>와의 통화에서 국지도 접속부의 안전시설과 차량 유입에 따른 영농 불편, 관계기관 협의 등을 함께 검토해야 한다고 설명했다. 장기적으로 효과와 타당성이 확인되고 여건이 갖춰지면 예산을 투입할 수 있지만, 당장 직접 연결 요구를 받아들이기에는 검토할 조건이 많다는 취지다.예산 부족으로 늦어지는 기존 도로 사업도 있다. 신철호 서산시 건설교통국장은 27일 시정질문 답변에서 농어촌도로 사업이 장기화하는 원인으로 보상 협의와 인허가 문제, 충분한 예산을 집중 지원하지 못한 점을 꼽았다. 행감 자료에는 팔봉면 어금선의 지연 사유로 사업예산 15억 원 미확보가 적혀 있다. 가 의원도 이날 농어촌도로 사업에 예산을 집중해 조속히 마무리할 것을 주문했다.기존 사업을 마무리하면서 새 도로를 추진할 수는 있다. 다만 예산 부족이 사업 지연의 원인으로 지목된 상황이라면 두 사업을 함께 추진할 재원과 순서를 설명해야 한다. 직접 연결의 실제 이용 수요와 우회 불편의 정도, 기존 도로 정비로 얻기 어려운 추가 효과가 그 판단의 근거가 돼야 한다.시의 대안도 검증 대상이다. 공사비가 적게 든다는 이유만으로 기존 도로 정비안이 최선이라고 단정할 수는 없다. 도로과 팀장에 따르면 이 대안 역시 확정된 사업이 아니다. 2027년 예산 반영 여부와 설계·착공 일정도 정해지지 않았다. 대안을 제시하는 데 그쳐서는 주민 불편이 언제, 얼마나 줄어들지 알 수 없다.본지가 확인한 노선 검토자료에는 두 방안의 이동시간 단축과 교통 지체, 관광 효과 등을 수치로 비교한 내용이 없다. 시는 용지보상비를 포함한 비용과 주민 불편 해소 효과, 교통안전·영농 영향을 비교해 사업 선택과 추진 순서의 근거를 제시해야 한다.