"자연의 회복, 현장 보전과 돈의 흐름을 함께 바꿔야"

큰사진보기 ▲이영준 한국WWF 보전국장이 10월 26일 인터뷰를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲베트남 우민트엉 국립공원 수달 서식지 및 람사르 습지 복원. ⓒ 한국WWF 관련사진보기

- 2026 지구생명보고서에서 특히 주목할 점은 무엇입니까?

- 보고서는 에너지와 식량뿐 아니라 '금융 시스템'의 전환을 강조합니다. 금융과 기업은 자연보전과 어떻게 연결됩니까?

큰사진보기 ▲여주 ‘물 품은 숲'. ⓒ 한국WWF 관련사진보기

- 애니스테이는 어떤 활동입니까?

큰사진보기 ▲수달 휴식공간 ⓒ 한국WWF 관련사진보기

- 한국WWF가 이루고자 하는 목표와 독자들에게 전하고 싶은 메시지는 무엇입니까?

덧붙이는 글 | 이 기사는 ACN아시아콘텐츠뉴스에도 실립니다.

세계자연기금(WWF)이 2026 지구생명보고서를 발표했다. 1998년 첫 보고서가 나온 뒤 16번째다. 전 세계 야생동물과 서식지를 지켜온 WWF가 내놓은 지구 생태계의 건강진단서다.보고서는 1970년부터 2022년까지 관찰한 야생 척추동물 개체군의 규모가 평균 73.2% 감소했다고 밝혔다. 개체군은 일정한 지역에서 관찰한 같은 종의 동물 집단을 말한다. 이 수치는 지구에 사는 모든 야생동물의 수가 73.2% 줄었다는 뜻은 아니다. 관찰 대상 개체군의 규모가 평균적으로 얼마나 변했는지를 나타낸다. 담수 생태계의 감소 폭은 85%로 가장 컸다. 담수 생태계는 강과 호수, 습지처럼 민물이 있는 곳의 생태계를 말한다.환경보고서가 나올 때마다 익숙한 경고가 이어진다. 기후변화와 환경오염으로 자연이 달라지고, 동물들이 살아갈 곳이 사라지고 있다는 소식이다. 자연을 지켜야 한다는 것은 알지만, 이런 이야기를 계속 듣다 보면 지칠 때도 있다. '그동안 노력해도 달라지는 것이 있나' 하는 허탈감이 들기도 한다.그렇다면 2026 지구생명보고서는 위기를 알리는 또 하나의 보고서일까. 올해 보고서는 자연이 나빠졌다는 내용과 함께, 보전 활동 뒤에 회복한 동물들의 사례도 소개한다. 사람의 노력이 변화로 이어진 사례가 있다는 점에서 보고서는 희망을 말한다.2026 지구생명보고서가 전하는 위기와 회복, 그리고 그다음에 필요한 변화에 대해 지난 26일 이영준 한국WWF 보전국장에게 들었다.WWF는 전 세계 100여 개국에서 활동하며, 4천만 명 이상의 지지자와 함께하는 국제 비영리 자연보전기관이다."이번 보고서의 핵심 주제는 '희망'입니다. 상황이 엄중한 것은 사실이지만, 적절한 보전 노력이 더해졌을 때 생태계가 실제로 복원되고 회복된다는 증거들을 분명히 보여주고 있습니다."실제로 보고서에는 멸종 위기에서 반등한 동물들의 사례가 자세히 담겼다. 야생 호랑이는 여러 나라의 단속과 보호지역 확대 덕분에 15년 만에 약 3200마리에서 5700마리로 늘었다. 참다랑어는 과학적 데이터에 기반한 어획량 관리 등의 조치를 통해 개체군을 회복했고, 80개국이 산란지를 지켜온 푸른바다거북은 2025년 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서 '위기' 등급을 벗어났다. 지역사회가 직접 토지와 생태계를 관리한 남부 아프리카의 코끼리도 개체수가 반등했다."기업이 움직여야 세상이 바뀝니다. 금융기관이 대출이나 투자를 할 때 '자연에 어떤 영향을 주는가'를 기준으로 삼으면, 기업도 스스로 사업 방식을 친환경적으로 바꿀 수밖에 없습니다."보고서에 따르면 2023년 한 해 동안 전 세계에서 자연을 훼손하는 활동에 흘러 들어간 자금은 약 7조 3000억 달러에 달했다. 반면 자연을 보호하거나 복원하는 데 투입된 돈은 2200억 달러에 그쳐, 파괴에 쓰인 자금이 보전 자금의 33배를 웃돌았다. 금융의 규칙이 바뀌지 않는 한 생물다양성 손실의 자금줄을 차단하기 어렵다는 뜻이다.이 국장은 "현장에서 만나보면 기업들도 자연보전에 동참하고 싶어 하지만, 구체적인 방법론을 모르는 경우가 많다"며 WWF의 역할을 '솔루션 제공자'로 정의했다. 실제로 한국WWF는 기업이 숲과 물에 미치는 영향을 측정해 대안을 제시하고 있으며, 10월에는 '네이처 솔루션 포럼'을 열어 실질적인 자연자본 관리 해법을 공유했다.경기 여주에서 코카콜라, LG생활건강, 지자체와 함께하는 '물 품은 숲'이 대표적이다. 공장에서 대규모 용수를 사용하는 음료 기업들이 숲과 습지를 복원해 깨끗한 지하수를 자연에 되돌려주는 사업이다. 지자체와 기업, 환경단체가 2022년부터 꾸준히 협력해 온 국내 '물 환원' 사례다.기업과 금융의 변화가 자연보전의 한 축이라면, 동물과 서식지를 지키는 현장 활동도 필요하다. 한국WWF는 '애니스테이(ANISTAY)'라는 이름으로 동물뿐 아니라 동물이 살아가는 서식지 환경을 함께 가꾸고 있다."이제는 특정 종이 몇 마리 남았느냐에만 머물지 않고, 그들이 살아갈 서식지 환경 자체를 넓히는 데 집중하고 있습니다. 서식지가 얼마나 회복되는지 모니터링하며 인간과의 건강한 공존 지점을 찾는 과정입니다."애니스테이는 수달이 쉴 수 있는 휴식 공간을 마련하고, 두루미가 안전하게 머물 수 있도록 주민들과 함께 무논을 조성하는 등 현장 중심의 공존 모델을 만든다.최근 제주에서 준비 중인 '세미맹그로브(Semi-mangrove)숲' 조성 사업도 같은 맥락이다. 제주 연안에 출현하는 바다거북이 안전하게 머물 수 있는 환경을 만들고자 추진 중이다.맹그로브는 열대·아열대 갯벌에서 자라며 해안 침식을 막고 탄소를 흡수하는 것으로 알려져 있다. 제주에서는 맹그로브가 자라기 어렵다. 한국WWF는 제주 자생 식물이자 노란 꽃이 피어 '노란 무궁화'로 불리는 '황근'에 주목했다.이 국장은 황근이 탄소를 흡수하고 주변에 물고기 등 여러 생물이 살아가는 데 도움을 줄 수 있다고 설명했다."2030년까지 서식지 보전을 실질적으로 넓히고, 산업이 자연에 주는 부담을 줄이며, 시민의 참여를 이끄는 것이 목표입니다."야생동물의 감소를 멈추는 일은 특정 동물 몇 마리를 보호하는 데서 끝나지 않는다. 두루미가 겨울을 날 수 있도록 논을 가꾸고 숲을 지키는 현장의 실천과 더불어, 자연을 고려하는 기업으로 자본이 유입되도록 금융의 룰을 바꾸는 시스템 전환이 동시에 맞물려야 한다.호랑이나 참다랑어, 코끼리의 개체수 반등은 얼핏 일상과 동떨어진 먼 나라의 이야기처럼 들릴 수 있다. 그러나 야생동물이 살아갈 수 있는 건강한 숲과 바다, 물가는 곧 인간의 식수와 식량, 산업의 존립 기반이기도 하다. 위기의 경고를 넘어 우리가 올바르게 행동하면 자연은 되살아난다는 회복의 희망을 전하는 것, 이것이 '2026 지구생명보고서'가 우리 사회에 던지는 메시지다.