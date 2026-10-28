'행정수도특별법' 국회 법안소위 논의 물꼬... 여야 온도차 속 축조심사 확정

큰사진보기 ▲세종지역 정관계 인사들이 국토위 여당 간사 복기왕 의원(가운데)에게 '행정수도 특별법' 제정 촉구 건의서를 전달하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 김종민의원실 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김종민 의원이 국회 국토교통위원회 법안심사소위를 찾아 위원들에게 행정수도특별법 제정의 필요성을 설득했다. ⓒ 김종민의원실 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

행정수도 세종의 명확한 법적 근거를 마련하기 위한 '행정수도특별법'이 국회 상임위원회 법안소위의 첫 논의 테이블에 올라 내달 11일 조문별 축조심사에 돌입하기로 확정됐다.28일 열린 국회 국토교통위원회 국토법안심사소위원회는 여야 의원들이 참석한 가운데 법안 전반을 검토하는 첫 일독 절차를 마쳤으며, 오는 11월 11일 오전 회의를 다시 열어 핵심 쟁점을 하나하나 짚어보는 축조심의를 이어가기로 결정했다.축조심사는 법안의 조항을 하나씩 읽어가며 쟁점과 문구를 정밀 다듬는 절차로, 단순 안건 상정을 넘어 법안을 최종 통과시키기 위한 실질적 조율 단계에 들어섰음을 뜻한다.다만 이날 소위 회의장 내부에서는 행정수도 완성의 필요성에 공감하면서도 추진 방식을 놓고 여야 간 명확한 온도차를 드러내 주목됐다. 더불어민주당과 조국혁신당 측이 더 이상의 지연 없이 조속히 추진해야 한다고 강조한 반면, 국민의힘 측은 헌법적 정당성과 KTX 세종역 등 정주 인프라 확충, 사법부 이전 문제까지 일괄 검토해야 한다는 '조건부 신중론'을 제기하며 긴장감을 형성했다.결국 여야는 정부 측에 보완 자료를 요구한 뒤 내달 11일 축조심사에서 실질적인 조율에 나서는 것으로 가닥을 잡았다. 여야의 시각차로 향후 법제화 과정이 순탄치만은 않을 것이라는 관측이 나오는 가운데, 그럼에도 장기간 멈춰 있던 입법 논의의 물꼬를 본격적으로 텄다는 점이 이날의 가장 큰 수확으로 꼽힌다.한편, 이 같은 심사 스케줄이 확정되기까지 현장은 세종 지역 정관계 주요 인사들의 전방위적인 노력으로 뜨거웠다. 법안소위가 행정수도특별법을 이날 '첫 번째 심사 안건'으로 다룬다는 소식이 전해지자, 세종 지역 정치권과 지방정부 관계자들은 이날 오전부터 여의도 국회 소위 회의장 앞으로 전격 집결했다.현장에는 지역구 국회의원인 김종민(세종갑)·강준현(세종을) 의원을 비롯해 조상호 세종특별시장, 세종시의회 행정수도완성특별위원회 박란희 위원장과 김명숙, 박병남 의원 등 지역의 입법·행정·의회 핵심 인사들이 모였다. 법안이 소위 첫머리에서 심의되는 시점에 맞춰 세종의 정관계 역량을 총동원해 현장 목소리를 내야 연내 입법 동력을 확보할 수 있다는 판단에서다.이들이 현장으로 달려간 배경에는 사업 추진 속도와 법제화 사이의 불균형에 대한 우려가 자리 잡고 있다. 세종국회의사당과 세종대통령집무실 건립 등 주요 인프라 구축에는 약 9조 원대 국비가 투입되어 설계와 예산 확보 등 실무 작업이 차근차근 진행 중이지만, 정작 세종시의 법적 지위를 보장할 명확한 근거는 비어 있는 상태다.이에 지역 국회의원들은 여야 소위 위원들을 상대로 법적 근거 부재로 발생할 수 있는 예산 낭비와 행정 혼선을 막으려면 이번 정기국회 내 입법이 필수적이라며 적극적인 설득 작업을 벌였다. 조상호 세종시장 역시 소위 현장에서 의원들에게 행정수도특별법 제정 건의서를 직접 전달하며 법안 처리의 시급성을 설명했다.당정 차원의 입법 추진 의지 발표도 이어졌다. 같은 날 국토교통 당정협의회를 마친 국토위 여당 간사 복기왕 의원은 '행정수도 세종, 경제수도 서울'을 입법화하는 행정수도특별법 처리를 최우선 과제로 추진하겠다며, 서울 잔류 5개 중앙행정기관의 세종 이전을 담은 행복도시법과 행정수도특별법을 신속히 추진하겠다는 방침을 밝혔다.이에 대해 김종민 의원은 "중앙행정기관 세종 이전 발표에 이어 당정의 최우선 처리 방침과 국토소위 심의 재개까지 속도가 나고 있다며", "세종국회의사당과 세종대통령집무실, 국가상징구역 등 행정수도 핵심 인프라가 착착 진행되는 상황에서 딱 하나 빠진 것이 바로 행정수도의 법적 근거인 만큼 이번 정기국회 안에 반드시 처리될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.내달 11일 예정된 축조심의는 조문별 정밀 검토를 거치는 만큼, 행정수도특별법의 연내 제정 여부를 결정짓는 최대 분수령이 될 것으로 보인다. 특히 정부가 소위 요구대로 헌법적 쟁점과 해외 사례, 정주 여건 보완책을 얼마나 설득력 있게 제출하느냐가 1차 시험대가 될 전망이다. 이날 소위 심사 결과가 향후 상임위 전체회의 및 국회 본회의 처리 일정 전체를 좌우할 핵심 변수로 떠올랐다.