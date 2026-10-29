비와 운무 속에서도 이어진 지리산 자락 아름다운 길

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큰사진보기 ▲내리저수지2026지리산걷기축제 걷기코스 중간에서 만나는 아름다운 내리저수지 풍경. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲걷기축제2026지리산걷기축제 참가자들이 우산을 쓰고 빗길을 걷고 있다. ⓒ 사단법인 숲길 관련사진보기

큰사진보기 ▲식전공연2026지리산걷기축제 식전 공연행사. 산청군에 소재한 간디고등학교 '솔뫼바람' 팀의 사물놀이 공연. ⓒ 사단법인 숲길 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을비 내리는 가을 날 낙엽 속에 피어난 한 송이 들국화. ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세계평화2026지리산걷기축제 걷기코스 반환점인 선녀탕에서 소원지에 세계평화라 적어 걸었다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲환영2026지리산걷기축제 코스 6지점에서 자원봉사자로 참여하여 길 안내와 안전에 주의를 당부하면서 환영의 인사를 건넸다. ⓒ 정도길 관련사진보기

"얼마 전, 허리를 다쳐 회복 중으로 평탄한 길이나 오르막은 잘 걷는데, 내리막길은 이렇게 힘들어 합니다."

큰사진보기 ▲걷기2026지리산걷기축제 일행 중 걷기가 힘들어 하는 한 팀을 무사히 종착지까지 모셨다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산둘레길2026지리산걷기축제 코스에서 만나는 내리저수지. 지리산둘레길도 이 구간을 지난다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을2026지리산걷기축제에서 만난, 운무와 황금빛 들녘으로 물든 환상적인 풍경. ⓒ 사단법인 숲길 관련사진보기

큰사진보기 ▲걷기2026지리산걷기축제에서 만난 아름다운 풍경. ⓒ 사단법인 숲길 관련사진보기

● 2026지리산걷기축제 걷기코스(11.2km, 약 2시간 30분소요)

산청군민근린공원 ~ 내리교(0.5km) ~ 지성마을회관(1.7km) ~ 내리저수지(2.８km) ~ 지곡사(3.1km) ~ 선녀탕(4.1km) ~ ６지점(4.4km) ~ 내리저수지(5.6km) ~ 내동마을(5.9km) ~ 한밭마을회관(7.3) ~ 내리교(8.3km) ~ 산청군민근린공원(9.0km) ~ 환아정(10.1km) ~ 산청군민근린공원(11.2km)/ 거리는 누적거리임.

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다. 2026지리산걷기축제를 주관한 사단법인 숲길, 지리산둘레길 각 지역센터 여러분들 그리고 함께한 자원봉사자들에게 감사의 인사를 전합니다.

가을이 깊어가는 10월의 끝 무렵. 산과 들은 저마다의 색깔로 가을 옷을 갈아입는 중이다. 축제에 참가하는 사람들의 발걸음에는 기대가 가득했다. 하지만, 날씨만큼은 마음처럼 맑고 화창하지 않았다. 식전행사 때부터 내리기 시작한 비는 행사가 끝날 때까지 그칠 줄을 몰랐다.그렇다고 행사를 축소하거나 포기하지도 않았다. 행사를 주관한 단체와 함께 참여한 자원봉사들의 의지는 더욱 한 마음으로 똘똘 뭉쳤다. 축하공연도 예정대로 진행됐고, 우산을 쓴 채 걷는 걸음도 가벼웠다.지난 10월 24일, 사단법인 숲길이 주관하는 <2026지리산걷기축제>가 경남 산청군에서 열렸다. 이날 비 예보가 있었지만 행사는 취소되지 않았다. 비는 수많은 신청자를 취소로 돌려놓았다. 축제는 많은 사람들이 참가하고 북적대야 제 맛을 느끼는데 아쉽기가 그지없다. 집을 나설 때부터 추적추적 내리는 가을비는 행사장에 도착할 때까지 그치지 않았고 하루 종일 내렸다. 지리산둘레길을 걷는 인연으로 나는 자원봉사자로 참여했다. 간단한 임무숙지와 근무요령에 대한 교육을 받고 근무지점에 배치를 받았다.축제는 식전공연 행사로부터 시작이다. 산청군 신안면에 소재한 간디고등학교 풍물패 <솔뫼바람>팀 20명이 공연한 사물놀이는 울적한 기분을 바꿔 놓았다. 흐느적거리는 운율에는 마음이 차분해지고, 빨라지는 큰 울림은 심장을 뛰게 했다. 경쾌하고 맑은 소리는 내리는 비를 잠시 멈추게 하는 신통력을 발휘한다. 걸음은 산청군민근린공원에서 출발하여 내리저수지를 경유, 웅석봉 아래 선녀탕을 한 바퀴 돌아오는 약 11km 거리다.산청을 대표하는 산은 지리산임에는 틀림없다. 그럼에도 웅석봉(해발 1,099m) 역시 산청의 자연을 이야기 할 때 빼 놓을 수 없는 명산에 속한다. 산의 형상이 곰을 닮았다고 붙여진 웅석봉은 지리산 자락의 산세를 감상할 수 있는 봉우리다.흔히 지리산종주코스라면 '화대종주'를 이르는 것으로 인식돼 있다. 화대종주란, 구례군 화엄사에서 출발해 지리산 주능선을 거처 산청군 대원사까지 이어지는, 총 거리 약 50km 내외 장거리 종주코스를 말한다. 하지만 어떤 이는 화엄사에서 웅석봉까지를 지리산종주코스라고 말하기도 한다.웅석봉을 오르는 코스는 대표적으로 다섯 군데가 있다. 내리저수지~정상(4.64km, 2시간 30분), 밤머리재~정상(5.03km, 2시간), 어천마을~정상(3.15km, 1시간 40분), 동촌마을~정상(9.96km, 4시간 30분) 그리고 성심원~정상(4.22km, 2시간) 등이다. 웅석봉 아래는 선녀탕이 있다. 걷기코스 반환점이다.우리나라 곳곳에는 선녀탕이라는 이름을 가진 계곡과 웅덩이가 많다. 이름만 들어도 선녀들이 목욕했을 법한 맑은 물을 떠올릴 것이다. 이날도 작은 폭포에서는 맑은 물이 쏟아지는 풍경을 볼 수 있었다. 이곳에는 참여자들이 소원지를 적는 부스를 마련해 놓았다. 소원지에 '세계평화(世界平和)'라 적어 새끼줄에 걸었다.나는 걷기코스 사이 지정된 장소인 6지점에 배치를 받았다. 각 지점마다 자원봉사자가 근무했고 무전으로 상황을 주고받았다. 오전 10시, 축제장을 출발한 참가자들은 11시경 한 팀이 반환점을 돌아 통과했다. 우의를 입거나 우산을 들고 통과하는 일행에게 정중히 고개 숙여 환영의 인사를 건넸다. 수고한다는 격려의 답례에 다시 고맙다는 인사로 답했다.비로 인해 내리막 계단 길이 미끄럽다는 안내도 빼 놓지 않았다. 길 안내와 안전사고 예방은 근무자의 필수임무다. 이어지는 행렬은 30분이나 넘게 끊이지 않았다. 마지막 일행이 통과하고도 혹여나 싶어 10분 이상이나 자리를 지켰다.비를 맞으며 혼자서 산 속을 걷는 마음과 몸이 자유로운 영혼이다. 나는 거의 혼자 산행을 하는 스타일이다. 일행과 함께 할 때는 걷는 시간이 달라 서로에게 부담을 줄 수 있다. 중요한 점은 혼자서 조용히 사색하며 걷는 길이야말로 그 무엇보다도 더 좋기 때문이다. 얼마나 걸었을까, 앞쪽으로 서너 명이 함께 걷는 일행이 눈에 들어온다. 뒤따라가서 보니 한 남성이 다리가 불편한지, 스틱을 짚고 절뚝거리며 걷는다. 옆에서 함께하는 여성보호자에게 도움이 필요하냐며 물으니 답이 돌아온다.남은구간까지는 약 4km로 내리막길이 많아 무전으로 본부에 연락하여 도움을 청할 수밖에 없었다. 이 팀은 곧바로 승합차로 안전하게 종착지까지 도착할 수 있었다.내리저수지에서 잠시 휴식을 취하면서 보는 풍경은 그야말로 환상적이다. 산자락을 따라 흘러내리는 운무는 웅석봉 허리를 감싸고 전후좌우로 춤추며 시시각각 여러 폭의 산수화를 그려 놓는다. 산봉우리 사이로 안개가 피어오르고, 짙은 숲은 물기를 머금어 더욱 진한 초록빛을 저수지의 잔잔한 물에 투영시킨다.비가 내리면 야외활동이 불편해진다. 하지만 자연을 바라보는 사람의 마음에 따라 자연은 색다른 풍경을 만들어 사람에게 전한다. 불편하다고 모든 게 꼭 좋지 않은 것만도 아니다. 불편한 것만큼 좋은 것도 있는 것이 자연의 이치 아니겠는가.가을은 산에서뿐만 아니라 들녘에서도 자리한다. 수확을 앞둔, 물기를 머금은 황금빛 벼가 고개를 숙인 모습이 풍요롭다. 짙은 푸른색 산, 황금빛 들녘, 강물처럼 흐르는 듯한 운무, 이처럼 자연이 만들어 낸 색의 조화가 참으로 아름답다. 여행은 이름난 관광지나 유명한 전망대를 찾아야만 꼭 좋은 풍경을 볼 수 있는 것만도 아니다.오후에는 산청군청 뒤쪽에 자리한 환아정에서 간단한 게임으로 즐거운 시간을 가졌다. 공기놀이, 신발던지기, 비석치기 그리고 제기차기 등 놀이는 어릴 적 추억으로 돌아가는 시간이었다. 본 행사장에서는 7080노래 공연도 이어졌다. 정말 오랜만에 들어보는 음악은 절로 춤을 추게 만들었다. 나이가 들어가는 것일까, 왠지 가슴이 울컥해지고 눈시울이 뜨거워지는 느낌이다.이번 지리산걷기축제에서 가장 감사한 점은 자원봉사자들의 적극적인 협조였다. 비가 내리면 걷는 사람도 불편하지만, 행사를 안내하고 참가자들의 길 안내와 안전을 돕는 것 역시 불편하다. 많은 참가자들이 날씨 때문에 불참했지만, 남은 참가자들이 무사하게 걷고 돌아올 수 있도록 모두가 힘을 모았다.나 역시 비를 맞으면서도 함께한 시간이 큰 보람으로 남았다. 끝으로 이번 <2026 지리산걷기축제>를 준비하고 진행한 사단법인 숲길에도 감사의 마음을 전한다. 걷기축제는 단순히 정해진 길을 걷는 행사만은 아니다. 지역의 자연과 문화를 알리고, 사람들이 함께 걸으며 건강과 여유를 나누는 자리이기도 하다.깊어가는 가을이다. 지리산은 가을의 정취를 더욱 풍성하게 만들어 주는 명산이다. 지리산과 그 주변 아름다운 길을 사람들에게 알려준 지리산걷기축제. 함께 걷는 문화를 이어가기 위해 애쓰신 모든 분들에게 감사의 인사를 전한다. 내년 지리산걷기축제는 내가 사는 경남 함양군에서 열린다. 올해처럼 비가 내리지 않기를 바라면서, 아름다운 함양에서 지리산둘레길을 걸었으면 좋겠다.