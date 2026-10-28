'리센느'도 다녀간 팔현습지에 보도교? 환경단체 천막농성

큰사진보기 ▲금호강 팔현습지. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대구 금호강 팔현습지지키기 동동대책위는 28일 오후 기자회견을 열고 보도교 공사 중단을 요구하며 무기한 천막농성에 들어간다고 밝혔다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구 금호강 팔현습지 보도교 공사와 관련 낙동강유역환경청이 전문가들의 '공사 중단' 의견을 받고도 사업계획서를 승인하자 시민사회단체들이 공사를 저지하겠다며 천막농성에 돌입했다.팔현습지는 대구 동구와 수성구 고모동 사이 금호강 퇴적지에 형성된 하천 습지로 왕버들 군락과 멸종위기 2급이자 천연기념물인 수리부엉이, 남생이를 비롯해 수달, 삵, 하늘다람쥐 등 법정보호종 16종과 다양한 생물이 서식하고 있다. 최근에는 여자 아이돌 그룹 '리센느(RESCENE)'가 앨범 포토북을 촬영해 유명해지기도 했다.기후에너지환경부(아래 기후부) 산하 낙동강유역환경청(아래 낙동강청)은 지난 2022년부터 170억 원의 예산을 투입해 수성구 매호동에서 동구 효목동까지 5.5km 구간의 제방을 쌓고 산책로 연결도로를 조성하는 보도교 조성 사업을 추진 중이다. 팔현습지 인근에는 886m 보도교와 산책로 연결도로 1.5km를 설치할 예정이다.공사와 관련 환경파괴 논란이 일자 낙동강청은 지난해 자체 전문가 자문회의에서 '보도교를 중단하고 기존 시설을 활용한 우회로 설치와 보도교 차폐 등 추가 검토가 필요하다'는 의견을 받았다.국가유산청은 지난 3월 말 '천연기념물이자 멸종위기 야생동물 2급인 남생이의 보호대책 마련이 필요하다'는 의견을 낙동강청에 전달했다.하지만 낙동강청은 지난 16일 공사가 중지된 보도교 사업계획서를 최종 승인한 것으로 확인됐다. 또 사업계획서에는 '올해 안에 보도교 공사 기초작업을 추진한다'는 내용이 담겼다.공사 강행 움직임을 보이자 대구시민단체연대회의, 대구경실련, 대구참여연대, 대구환경운동연합 등으로 구성된 '팔현습지지키기 공동대책위원회(공대위)'는 28일 오후 기자회견을 열고 "보도교 공사 저지와 팔현습지를 지키기 위한 천막농성에 돌입한다"고 밝혔다.이들은 "150년 넘게 자리를 지켜온 왕버들군락과 수달, 남생이 등 수많은 야생 동식물의 보금자리가 파괴될 위기에 처했다"며 "인간만이 안락한 보금자리에 머무를 수 없기에 비인간 존재들과 함께 이곳을 지키고자 한다"고 강조했다.낙동강청이 공사 최종 절차인 시공사의 사업계획서를 승인한 것에 대해서는 "고작 두 달여 남짓 남겨둔 지금 언제든지 공사 중장비가 들어올 수 있도록 모든 법적·행정적 조치를 끝내놓은 것"이라며 "낙동강청은 전문가와 관계기관의 반대 의견을 철저히 무시한 채 공사 강행만을 고집하고 있다"고 비판했다.이들은 또 "전문가와 관계기관의 정당한 지적마저 묵살하며 공사를 밀어붙이는 저의는 무엇인가"라며 "팔현습지를 자연 그대로 두길 바라는 주민과 지역사회의 목소리를 외면하지 말라"고 요구했다.이어 "혈세 170억 원을 들여 수년간 논란을 자초하면서도 기어코 삽을 뜨려는 이유가 무엇이냐"라며 "기존의 자전거도로와 산책길만으로도 충분하기 때문에 인위적인 길을 원하지 않는다"고도 했다.그러면서 "우리는 왕버들군락과 수달, 남생이 등 수많은 야생동식물과 함께 끝까지 이 보금자리를 지켜낼 것"이라며 "낙동강청은 명분 없는 개발 대신 팔현습지의 생태적 가치를 보존해 후세에게 온전히 물려줘야 한다"고 강조했다.이명은 생명평화아시아 사무국장은 "공사를 멈추고 우회로를 찾으라는 전문가들의 의견에도 공사를 시작하려는 낙동강청의 저의를 이해할 수 없다"며 "보도교를 놓는 순간 우리에게는 산책로가 되지만 생명들에게는 삶의 터가 둘로 갈라질 것"이라고 우려했다.양희 대구참여연대 동구주민회 운영위원장은 "팔현습지는 지역 주민들에게 놀이터이자 산책로이고 삶의 일부분"이라며 "아름다운 자연환경을 우리 아이들에게도 물려줄 수 있도록 공사를 중단하고 자연을 보존해 달라"고 호소했다.