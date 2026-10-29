곰국 끓여 놓고 떠난 여행, 승봉도에서 왕비 됐다

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"사랑하는 친구들 함 보세요. 미리미리 예약해야 합니다. 다녀온 사람들 백 프로 만족한다는데, 장담은 못 함."

"승봉도가 어디야?"

큰사진보기 ▲인천 연안여객터미널에서 승봉도로 향하는 여객선. 오래간만에 친구들과 떠나는 섬 여행에 설렘이 가득했다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲나란히 모은 친구들의 발. 걸어온 길은 저마다 달라도 함께 발걸음을 맞추며 앞으로도 오랫동안 인연을 이어가길 소망해 본다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲승봉도 바닷가를 배경으로 모인 45년 지기 친구들. 오랜 세월을 함께해 온 친구들과 또 하나의 정겨운 추억을 남겼다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"얘들아, 우리가 이렇게 오래도록 만날 수 있는 건 뭘까?"

"그건 서로를 향한 배려지. 있는 그대로 인정해주고 존중해주기 때문에 인연이 안 끊기는 거야."

어쩌다 한번 오는 저 배는 무슨 사연 싣고 오길래

오는 사람 가는 사람 마음마다 설레게 하나.

부두에 꿈을 두고 떠나는 배야 갈매기 우는 마음 너는 알겠지.

말해다오 말해다오 연안부두 떠나는 배야.

- 김트리오의 '연안부두' 중에서 -

큰사진보기 ▲배를 타고 나가 꽃게잡이 체험에서 끌어 올린 그물에 가득 얹혀 나온 신선한 승봉도 꽃게. 바다의 보물창고라는 말을 절로 실감했다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲승봉도의 붉은 노을을 한 컷에 담았습니다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

올해 처음으로 곰국을 끓였다. 주부가 집을 나갈 때는 곰국부터 끓여 놓고 나간다는 우스갯소리가 있다. 며칠 집을 비우더라도 남편의 밥걱정부터 하는 게 아내의 마음인가 보다. 뽀얀 곰국을 끓이고 밑반찬을 준비했다. 며칠 남편을 잘 부탁한다며 갖은 애교를 그 아이들(반찬)에게 날렸다.지난 24일, 전날부터 내린 비는 그칠 생각 없이 계속 쏟아졌다. 가는 날이 장날이라더니, 오래간만에 친구들과 여행을 떠나기로 한 날인데 추적추적 비가 내렸다. 아침부터 빗속을 뚫고 동대구역으로 향했다.45년 지기 친구는 나를 포함해 여섯 명이다. 전국 각지에 흩어져 살지만 해마다 한두 번씩 여행을 다니는 진짜배기 친구들이다. 대구에 두 명, 구미, 서울, 인천, 수원에 각각 한 명씩 살고 있다. 이번 여행은 인천 승봉도로 가는 여정이었다. 여객선을 타고 가는 일정이라 첫날밤은 인천에 사는 친구 집에서 하루 묵기로 했다. 친구 남편과 미혼인 아들은 집을 우리에게 내어주고 여행을 떠났다고 한다. 아내와 친구들인 우리가 모두 편하게 쉬었다 가라는 세심한 배려에 감사하고 감사할 뿐이다.승봉도 여행은 지난 8월 11일 온 나라의 기온이 지도에 시뻘겋게 물든 날 서울 친구의 카톡 하나로 시작되었다.그렇게 말하며 여행 패키지 사진이 실린 팸플릿을 같이 보내왔다. 원래 우리는 10월에 거제도 여행을 가기로 되어 있었다.처음 들어보는 섬이 어디인지부터 시작된 단체 카톡 창이 야단법석이었다.인천 친구 집에서 토요일 밤을 보내고 새벽 6시에 일어났다. 우리가 타려는 여객선이 출발하는 아침 8시 30분 이전에 도착하려면 서둘러야 했다. 줄을 서서 대기했던 인천 연안여객터미널에서 1시간 10분가량 배를 타고 드디어 승봉도에 도착했다. 바람은 잔잔하고 햇살은 따사로웠으며 바다는 고요했다. 마음에서 절로 탄성이 터져 나왔다.우리는 1박 2일 패키지를 선택했다. 지방에 있는 친구가 셋이나 있어서 금요일은 친구 집에서 하루 묵고 토요일에 승봉도로 향하기로 했다. 그런데 주말 패키지는 예약하지 못했다. 향후 2년간 주말 예약은 꽉 찼다는 소리에 우리는 일, 월을 예약했다. 얼마나 인기가 좋으면 그렇게 예약이 다 찼을까? 그게 진짜일까? 약간의 의심이 꼬리에 꼬리를 물었다.선착장에 도착하니 25인승 버스가 기다리고 있었다. 곧바로 숙소에 짐을 내려놓고 다시 버스를 탔다. 식당에서 준비해준 회 한 접시를 들고 데크 길을 따라가자 한적한 바닷가가 우리를 향해 두 팔 벌려 기다리고 있었다. 사람이 붐비지도 않는 한가로운 바다를 앞에 두고 소주 한 잔에 먹는 회 맛은 가히 일품이었다. 구름은 왜 그리 이쁜지, 바다는 또 왜 그리 평화로운지 정말 오길 잘했다는 생각밖에 들지 않았다.나는 내륙인 대구에 살고 있다. 바닷가로 간 여행을 꼽으라면 단연 부산이나 포항이다. 서해는 아들이 어렸을 적에 갯벌 체험을 간 게 다였다. 젊었을 땐 사람이 붐비는 곳이 명소인 줄 알았고 나도 그 무리 속에 있는 게 좋은 건 줄 알았다. 그래서 일부러 그런 곳을 찾아다녔다. 지금 생각해 보면 기억에 남은 건 아름다운 경치도 아니고 평화로운 시간도 아닌, 끝없이 늘어진 차와 북적이는 사람뿐이었다. 그건 추억이 아니라 기억이다.승봉도는 섬이다. 숙소에서 식당까지, 식당에서 관광지까지 버스로 모두 5분 안에 해결된다. 무엇보다 좋은 점은 밥때가 되면 데리러 왔다가 다시 데려다준다는 것이다. 중간에 시간이 좀 비면 숙소에서 잠시 쉬었다가 다시 버스를 타고 이동만 하면 끝이다. 패키지는 해외여행 때나 해 봤지 국내 여행에서는 처음이었는데 너무 좋았다. 맨날 밥을 하는 주부에게 그곳은 천상낙원이었다. 마치 왕비 놀이를 하는 것 같은 착각에 빠질 정도였다.아직도 퇴직하지 않고 왕성하게 직장에 다니는 구미 친구가 한턱 크게 쏘았다. 가방 속에 몰래 숨겨온 발렌타인 21년산을 꺼내는 순간, 우리 모두 '야호!'를 외쳤다. 역시 돈 잘 버는 친구가 있으니 이럴 때 호강한다 싶었다. 야심한 밤에 달콤한 양주 한 잔씩 하는 여유를 즐기자니 너무너무 좋아서 가슴이 간질간질해졌다. 친구들도 가슴이 간질거리는가 싶어 내가 물어보았다.역시 서울 친구의 명답에 당할 재간이 없다. 맞는 말이다. 고개가 절로 끄덕여졌다.친구들과도 여행을 떠나면 주로 펜션이나 리조트를 이용했다. 밥을 해 먹고 커피를 내려 마시는 것도 좋았다. 친구마다 가진 재능이 다 달라서 아무런 불편 없이 자유롭게 여행할 수 있었다. 그런데 승봉도에서는 달랐다. 자유 여행이 주는 자유와 패키지여행이 주는 자유는 조금 달랐다. 섬이 작아 버스를 타지 않고도 식당까지 걸어가도 좋았다. 길가의 창포가 바람에 살랑거렸다. 갑자기 한 노래가 떠올라 내가 먼저 선창을 하자 친구 모두 노래를 따라불렀다. 역시 옛날 노래는 다 기억하는 거 보니 우리 연식도 꽤 되었다.승봉도에서 가장 좋았던 건 '꽃게잡이 체험'이었다. 배를 타고 바다 멀리 나가 그물을 끌어 올리니 꽃게가 풍년이었다. 금방 수조에 가득 찼다. 직접 할 수 있다는 점도 좋지만, 바다 한가운데에서 지금까지 느껴보지 못한 자유와 평화를 품을 수 있어 더 좋았다.서해는 바다의 보물 창고라는 말을 어디에서 들은 것 같다. 진짜 그 말이 맞았다. 1박 3식을 하는 동안 식탁에 육류가 올라온 적은 한 번도 없었다. 세상천지가 다 해산물이었다. 회, 꽃게찜, 꽃게탕, 해삼, 생선, 꼬막 등 셀 수 없이 많았다. 회나 꽃게찜 같은 비싼 음식을 리필해 주는 곳도 처음이었다. 배불리 먹었는데도 속이 부대끼지 않았다.그렇다고 가격이 비싸지도 않았다. 평일 1박 2일 패키지 가격은 인당 17만 8000원이었다. 그 가격에 1박 3식이라니 너무 공짜 같았다. 왕비처럼 모시고 다니는 데에 비하면 착해도 너무 착한 값이다. 여객선 승선비 역시 평일에는 인당 2만 4900원인데 인천에 사는 사람은 1500원이다. 대부분 나와 같은 60대의 사람들이 친구나 부부가 함께였다. 모든 게 다 선물 같았다.진정한 쉼과 자유 그리고 평화를 얻고 싶다면 승봉도에 한번 가 보라고 말하고 싶다. 도심에서 얻은 피로와 약간의 절망 같은 게 고요한 섬 안에서 다 사라지는 마법을 경험하게 될 테니. 우리는 내년 봄에 다시 한번 더 승봉도를 찾기로 했다. 주말엔 힘들겠지만, 우리에겐 평일도 너무 좋다.다음날, 택배로 주문한 간장게장이 도착했다. 남편이 비워낸 곰국 밥상 위에 신선한 승봉도 내음을 가득 올려놓았다.