메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.10.28 17:56최종 업데이트 26.10.28 18:06

"검찰, 결론 정해놓고 수사했나"... '조작기소' 특검 촉구한 범여권

'조작기소 사례보고회' 민주당·조국혁신당·진보당 국조특위위원 공동주최... "의혹 밝히고 책임 물어야"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
더불어민주당 한병도 원내대표와 박성준, 서영교, 전용기, 이건태 의원, 조국혁신당 차규근 의원이 28일 오후 서울 여의도 국회 의원회관 제1세미나실에서 열린 조작기소 국조특위 사례보고회에 참석해 기념촬영을 하고 있다.
더불어민주당 한병도 원내대표와 박성준, 서영교, 전용기, 이건태 의원, 조국혁신당 차규근 의원이 28일 오후 서울 여의도 국회 의원회관 제1세미나실에서 열린 조작기소 국조특위 사례보고회에 참석해 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호

"검찰이 증거를 따라간 것이 아니라 결론을 먼저 정해놓고 수사한 것 아닌가, 그런 의혹이 굉장히 짙다."

더불어민주당 전용기 최고위원이 28일 국회 의원회관에서 열린 '조작기소 국조특위 사례보고회'에 참석해 한 말이다.

'윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사(국조특위)'에 참여했던 전 최고위원은, 이날 보고회에서 "조작기소 특검(특별검사제도)이라는 게 정치적 구호가 아니다. 일례로 (녹취록에서) '재창이형'이 '실장님'으로 바뀌는 등 사례 하나하나가 심각한 사안"이라며 "이를 앞으로 국민들에게 보고드릴 것"이라고 말했다.

이날 보고회는 민주당과 조국혁신당, 진보당 등 국조특위에 참여했던 3개 정당 위원들이 공동주최한 것으로, 이들은 이후에도 특검 추진 등 진상규명과 책임 추궁을 이어 나가겠다고 밝혔다. 한병도 민주당 원내대표는 이날 "국정조사가 마무리됐다고 진상규명이 끝난 것은 아니다"라며 "남은 의혹을 끝까지 밝히고 책임을 묻는 후속 조치로 이어가야 한다"고 말했다.

서영교 “윤석열 정치검찰 조작 수사·기소 낱낱이 밝히고 입법으로 책임 묻겠다” 유성호

서영교 조작기소 국조특위 위원장도 과거 국정조사에서 확보한 녹취·증언 등을 거론하며 "검찰이 이래도 되느냐"고 비판했다. 그는 "앞서 5720분 동안 국조특위를 진행했고 청문회 4번, 현장조사를 4곳이나 갔다"며 "국정감사가 끝나면, 윤석열 당시 정치검찰이 어떻게 조작을 해서 수사·기소했는지 낱낱이 그 내용을 입법화해서 책임을 물을 시간"이라고 예고했다.

AD
박성준 민주당 의원도 "수사팀이 스스로 판단해 움직인 게 아니라 위에서 짜놓은 각본대로 한 걸음씩 움직인 '기획 수사'인 게 드러났다"고 주장하며 "대장동 사건 등 분량이 방대해 다 말할 순 없지만, 핵심 내용으로 '이건 특검을 통해 밝혀져야 된다'는 당위론적 측면에서 오늘 사례를 발표하는 것"이라고 말했다.

그는 대표적 사례로 대장동 사건 수사 녹취에 등장하는 '재창이형'이라는 표현이 '실장님'으로 바뀌었다는 것을 근거로 들었다(관련 기사: 대장동 검사들 "실장님→재창이형" 녹취록과 차이 인정 https://omn.kr/2htjx ). 박 의원은 음성을 틀고 원본 녹음과 녹취록상 표현이 다르다며, 이를 통해 검찰이 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장을 수사에 끌어들이려 했던 것 아니냐고 주장했다.

이들은 차후 최대한 신속하게 절차를 밟겠다는 계획이다. 참고로 당은 국정감사가 일단락된 뒤 조작기소 특검법을 추진할 계획이라고 밝힌 바 있다.

서 위원장은 이날 '조작기소 특검법을 언제까지 처리하겠다는 목표 시점이 있느냐'는 질문에 "원내와 논의해서 진행하겠지만, 최대한 빠른 시간 내에 하겠다"라고 답변했다. 그는 이후 "향후 지속적으로 관련한 부분 진실을 전파하겠다"며 "천준호 원내수석이 발의한 법을 다음 주 법제사법위원회에서 상정해 논의할 것"이라고 덧붙였다.

한병도 “조작기소 국조특위 자료·증언 바탕으로 끝까지 책임 묻겠다” 유성호

전용기 더불어민주당 의원이 28일 오후 서울 여의도 국회 의원회관 제1세미나실에서 열린 조작기소 국조특위 사례보고회에서 쌍방울 대북송금 사건 수사를 담당한 박상용 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인이었던 서민석 변호사의 통화 녹취록을 들려주며 진술 회유 의혹을 제기하고 있다.
전용기 더불어민주당 의원이 28일 오후 서울 여의도 국회 의원회관 제1세미나실에서 열린 조작기소 국조특위 사례보고회에서 쌍방울 대북송금 사건 수사를 담당한 박상용 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인이었던 서민석 변호사의 통화 녹취록을 들려주며 진술 회유 의혹을 제기하고 있다. ⓒ 유성호




#조작기소#조작기소특검법#국정조사특위#조작기소특위#박상용

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

추천 영상뉴스

영상뉴스 전체보기
유성애 (findhope) 내방

정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

이 기자의 최신기사'가상자산 과세 시행' 여론 만만치 않은데, '유예'로 기우는 민주당
사진·영상
유성호 (hoyah35) 내방

오마이뉴스 사진기자. 진심의 무게처럼 묵직한 카메라로 담는 한 컷 한 컷이 외로운 섬처럼 떠 있는 사람들 사이에 징검다리가 되길 바라며 오늘도 묵묵히 셔터를 누릅니다.

이 기자의 최신기사김민석 "김건희 추가 구속 안 됐다면, 그건 상식 아닌 마술"


독자의견1

연도별 콘텐츠 보기