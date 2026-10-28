"검찰, 결론 정해놓고 수사했나"... '조작기소' 특검 촉구한 범여권

▲전용기 더불어민주당 의원이 28일 오후 서울 여의도 국회 의원회관 제1세미나실에서 열린 조작기소 국조특위 사례보고회에서 쌍방울 대북송금 사건 수사를 담당한 박상용 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인이었던 서민석 변호사의 통화 녹취록을 들려주며 진술 회유 의혹을 제기하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기