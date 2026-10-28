"검찰, 결론 정해놓고 수사했나"... '조작기소' 특검 촉구한 범여권

"검찰이 증거를 따라간 것이 아니라 결론을 먼저 정해놓고 수사한 것 아닌가, 그런 의혹이 굉장히 짙다."
더불어민주당 전용기 최고위원이 28일 국회 의원회관에서 열린 '조작기소 국조특위 사례보고회'에 참석해 한 말이다.
'윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사(국조특위)'에 참여했던 전 최고위원은, 이날 보고회에서 "조작기소 특검(특별검사제도)이라는 게 정치적 구호가 아니다. 일례로 (녹취록에서) '재창이형'이 '실장님'으로 바뀌는 등 사례 하나하나가 심각한 사안"이라며 "이를 앞으로 국민들에게 보고드릴 것"이라고 말했다.
이날 보고회는 민주당과 조국혁신당, 진보당 등 국조특위에 참여했던 3개 정당 위원들이 공동주최한 것으로, 이들은 이후에도 특검 추진 등 진상규명과 책임 추궁을 이어 나가겠다고 밝혔다. 한병도 민주당 원내대표는 이날 "국정조사가 마무리됐다고 진상규명이 끝난 것은 아니다"라며 "남은 의혹을 끝까지 밝히고 책임을 묻는 후속 조치로 이어가야 한다"고 말했다.
서영교 조작기소 국조특위 위원장도 과거 국정조사에서 확보한 녹취·증언 등을 거론하며 "검찰이 이래도 되느냐"고 비판했다. 그는 "앞서 5720분 동안 국조특위를 진행했고 청문회 4번, 현장조사를 4곳이나 갔다"며 "국정감사가 끝나면, 윤석열 당시 정치검찰이 어떻게 조작을 해서 수사·기소했는지 낱낱이 그 내용을 입법화해서 책임을 물을 시간"이라고 예고했다.
박성준 민주당 의원도 "수사팀이 스스로 판단해 움직인 게 아니라 위에서 짜놓은 각본대로 한 걸음씩 움직인 '기획 수사'인 게 드러났다"고 주장하며 "대장동 사건 등 분량이 방대해 다 말할 순 없지만, 핵심 내용으로 '이건 특검을 통해 밝혀져야 된다'는 당위론적 측면에서 오늘 사례를 발표하는 것"이라고 말했다.
그는 대표적 사례로 대장동 사건 수사 녹취에 등장하는 '재창이형'이라는 표현이 '실장님'으로 바뀌었다는 것을 근거로 들었다(관련 기사: 대장동 검사들 "실장님→재창이형" 녹취록과 차이 인정 https://omn.kr/2htjx
). 박 의원은 음성을 틀고 원본 녹음과 녹취록상 표현이 다르다며, 이를 통해 검찰이 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장을 수사에 끌어들이려 했던 것 아니냐고 주장했다.
이들은 차후 최대한 신속하게 절차를 밟겠다는 계획이다. 참고로 당은 국정감사가 일단락된 뒤 조작기소 특검법을 추진할 계획이라고 밝힌 바 있다.
서 위원장은 이날 '조작기소 특검법을 언제까지 처리하겠다는 목표 시점이 있느냐'는 질문에 "원내와 논의해서 진행하겠지만, 최대한 빠른 시간 내에 하겠다"라고 답변했다. 그는 이후 "향후 지속적으로 관련한 부분 진실을 전파하겠다"며 "천준호 원내수석이 발의한 법을 다음 주 법제사법위원회에서 상정해 논의할 것"이라고 덧붙였다.