"위험물 정보, 서류와 PC에 흩어져 있었다" 태안발전소가 바꾼 안전관리

큰사진보기 ▲지난 10월 태안군 안전한국훈련 모습 2026년 10월 태안군 안전한국훈련에서 소방대원들이 화재 상황을 가정해 인명 구조와 재난대응 훈련을 진행하고 있다. ⓒ 태안화력발전소 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9월 제3발전처 황산탱크 화재예방 합동훈련2026년 9월 한국서부발전 태안발전본부 제3발전처에서 원북119안전센터와 함께 실시한 황산탱크 화재예방 합동훈련. 소방차량을 동원해 화재 대응 절차를 점검하고 있다. ⓒ 태안발전본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 27일 소방청이 주최한 '제3회 위험물 안전관리 우수사례 경진대회' 시상식.소방청장상을 수상한 한국서부발전 태안발전본부 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 옥광식 방재센터장, 우희민, 김대성 안전경영처장, 황진성씨. ⓒ 한국서부발전 태안발전본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲소방청장상 시상식2026년 10월 27일 열린 제3회 위험물 안전관리 우수사례 경진대회 시상식에서 최용철 소방청장(왼쪽)과 김대성 한국서부발전 태안발전본부 안전경영처장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한국서부발전 태안발전본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

발전소에서 대형 화재가 발생한다면 위험물의 위치와 관리 상태를 얼마나 신속하게 확인할 수 있을까. 위험물 정보가 서류와 개별 컴퓨터에 흩어져 있다면 담당자가 바뀌거나 긴급 상황이 발생했을 때 필요한 정보를 확인하는 데 어려움이 생길 수 있다.한국서부발전 태안발전본부는 이러한 문제를 개선하기 위해 기존 서류 중심의 위험물 관리 방식을 모바일 기반 통합관리 체계로 전환했다.태안발전본부는 지난 27일 소방청이 주최한 '제3회 위험물 안전관리 우수사례 경진대회'에서 소방청장상을 수상했다. 그렇다면 수상으로 평가받은 안전관리 방식은 실제 현장에서 무엇을 바꿨을까.28일 옥광식 태안발전본부 방재센터장과 전화 인터뷰를 통해 위험물 관리 방식의 변화와 재난대응 훈련 과정을 확인했다.옥 센터장에 따르면 기존에는 위험물 취급 이력과 안전점검 일지, 시설물 현황 등이 서류나 개별 컴퓨터에 저장된 문서로 관리됐다.정보가 여러 곳에 나뉘어 있다 보니 담당자 변경 시 관리 이력이 누락될 가능성이 있었고, 현장 작업자가 위험물 관련 주의사항을 즉시 확인하거나 관제센터와 정보를 공유하는 데도 한계가 있었다.이 문제를 개선하기 위해 도입한 것이 '위험물 통합관리앱'이다. 현장 작업자가 모바일 기기를 이용해 위험물 정보와 점검 상태를 직접 등록하고 조회할 수 있도록 했다. 기존에 흩어져 있던 관리 정보를 하나의 체계로 연결하면서 현장에서 필요한 정보에 접근하기 쉬워졌다는 설명이다.옥 센터장은 이번 변화의 핵심으로 '실시간 모바일 디지털 이력관리 체계 구축'을 꼽았다. 서류 작성과 보관에 의존하던 방식에서 벗어나 현장 중심의 디지털 관리로 전환해 정보 공유와 업무 효율성을 높였다는 것이다.다만 실제 업무 처리 시간이 얼마나 줄었는지, 관리 이력 누락이 어느 정도 감소했는지는 구체적인 수치가 제시되지 않았다.태안발전본부는 위험물 관리체계 개선과 함께 재난 발생 시 관계기관과 신속하게 대응하기 위한 협력체계도 마련했다. 대표적인 사례는 응급환자 이송에 사용하던 닥터헬기장을 대형 화재 발생 시 소방헬기 운용 거점으로 활용할 수 있도록 한 것이다.옥 센터장에 따르면 올해 상반기 충남 119특수대응단 항공대와 태안소방서 등이 참여한 합동훈련이 태안발전본부 닥터헬기장에서 실시됐다. 훈련에서는 실제 헬기 이착륙과 응급환자 인계 과정을 점검했다. 비상 상황에서 기존 시설을 소방기관과 함께 활용할 수 있도록 대응 절차를 확인한 것이다.옥 센터장은 태안 북부권인 원북면과 이원면 지역에서 항공 이송 거점의 역할을 할 수 있다는 점을 강조했다. 다만 응급환자 이송 시간이 실제로 얼마나 단축되는지는 비교 수치가 제시되지 않았다. 현재 확인된 성과는 헬기장 활용 절차를 마련하고 관계기관과 실제 훈련을 진행했다는 점이다.태안발전본부는 헬기장 활용 외에도 다양한 재난대응 훈련을 실시하고 있다. 지난 9월에는 제3발전처에서 원북119안전센터와 함께 황산탱크 화재예방 합동훈련을 진행했다. 소방차량을 동원해 화재 발생 상황에 대비한 대응 절차를 점검했다. 또한 10월에는 태안군 안전한국훈련에 참여해 화재 상황을 가정한 인명 구조와 재난대응 훈련을 실시했다.이처럼 관계기관과 함께 진행하는 훈련은 실제 사고 상황에서 기관별 역할과 현장 대응 절차를 사전에 점검할 수 있다는 점에서 중요하다.태안발전본부는 이번 경진대회에서 '모든 구성원이 참여하는 위험물 안전관리 협업체계 구축'을 주제로 개선 사례를 발표했다.모바일 기반 위험물 통합관리와 유관기관 합동훈련 외에도 특별관리시설물에 대한 사전 화재예방 안전진단을 실시하고, 내부 전문가를 양성해 자체 위험물 점검을 확대했다고 밝혔다.27일 열린 시상식에서는 김대성 태안발전본부 안전경영처장이 최용철 소방청장으로부터 상을 받았다.하지만 새로운 안전관리 체계가 마련됐다는 사실과 실제 사고 예방 효과가 입증됐다는 것은 구분해서 살펴볼 필요가 있다.모바일 앱 도입 이후 점검 업무의 정확성과 효율성이 얼마나 개선됐는지, 자체 점검의 횟수와 범위는 어느 정도 확대됐는지, 합동훈련에서 확인한 개선 사항이 실제 운영에 어떻게 반영됐는지는 앞으로도 확인해야 할 과제다.발전소의 안전은 그곳에서 일하는 노동자뿐 아니라 주변 지역사회의 안전과도 연결된다. 그런 점에서 이번 수상은 기관의 성과를 알리는 데 그치지 않고, 개선된 관리체계가 현장에서 얼마나 효과적으로 작동하는지 지속적으로 점검하는 계기가 될 필요가 있다.중요한 것은 상을 받았다는 사실보다, 그 과정에서 마련한 안전관리 체계가 실제 사고 예방과 신속한 재난대응으로 이어지는가 하는 점이다. 태안발전본부의 이번 변화가 현장에서 어떤 성과로 이어질지 지켜볼 일이다.