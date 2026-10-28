24시간 맞교대에 씻지도 못하는 경비노동자들

큰사진보기 ▲대덕구청 앞 기자회견 참석자들기자회견 참석자들이 대덕구청 앞에서 경비노동자들의 현실을 알리고 있다. ⓒ 김병준 관련사진보기

큰사진보기 ▲절반 가량의 노동자들이 씻을 수 없는 상황샤워불가와 냉수만 가능한 아파트들이 절반 가량이라며, 24시간 맞교대 근무지만 씻을 수 없는 현실을 이야기 하고 있다. ⓒ 김병준 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

"한여름 땀을 비오듯 흘리며 먼지와 오물을 뒤집어 쓰기도 하지만, 정작 일을 마친 뒤 몸을 씻을 공간조차 없거나 찬물만 나오는 냉수 샤워로 견뎌내야 합니다"아파트 경비노동자들의 씻을 권리를 주장한 강영도 지회장(공공운수노조 대전지역일반지부 경비관리지회)은 아파트 경비노동자의 상황에 대해 이렇게 말했다.28일 2시, 대전 대덕구청 앞에서 경비노동자들과 대전지역시민사회단체들은 공동주택 경비노동자들을 위한 온수, 샤워시설 설치 지원을 촉구하는 기자회견에 나섰다.이들은 기자회견문을 통해 "출근하면 24시간 이후에 퇴근하는 근무체계 내에서 제대로 씻지조차 못하는 상황은 근무여건을 더욱 하락시킨다"며 "누군가에게는 퇴근 후 따뜻한 물로 샤워하는 것이 너무나 당연한 일상이지만, 경비노동자들에게는 그 '당연한 권리'조차 허락되지 않고 있다"고 주장했다.이어서 "대전일반지부 경비관리지회에서는 대덕구 관내 준공연도 15년 이상, 300세대 이상 아파트를 대상으로 샤워 및 온수시설 실태조사를 실시"했다며 "313명의 경비노동자 중 79명은 샤워시설 자체가 아예 없고, 44명은 한겨울에도 찬물만 사용 가능한 상황"이라며 24시간 근무하지만 씻을수 조차 없는 상황에 대해 이야기했다.그러면서 "대덕구가 경비노동자의 온수·샤워시설 개선에 적극 나설 것을 강력히 촉구"한다며 이전 경비실 에어컨 설치 지원사업과 같이 공동주택에 온수 샤워시설 설치를 지원할 것을 요구했다. 땀 흘려 일한 경비노동자들에게 샤워시설은 기본적인 권리라는 것이다.모두발언에 나선 심유리 단장(대전아파트경비노동자권리찾기사업단)은 "대덕구는 지난 2022년 주민발안조례로 만들어진 '대덕구 공동주택노동자 인권증진 및 고용안정에 관한 조례에 근거하여 우리 경비사업단과의 협력으로 에어컨이 없는 아파트를 전수 조사하고 모두 설치하여 기후위기 폭염속에 경비노동자들의 건강과 휴식을 보장"했다며 "이제는 그 모범을 다시 이어 경비노동자들이 인간답게 일 할 수 있는 노동환경을 만들어 갈 것을 대덕구청에 요청"하였다.현장발언에 나선 강영도 지회장은 "씻을 수 있는 권리는 단순한 편의가 아니라 노동자의 건강과 위생을 지키고, 인간다운 노동환경을 보장하기 위한 최소한의 권리"라며 대덕구청의 적극적인 행정을 통하여 사각지대에 놓여있는 경비노동자들의 권리를 지켜줄 것을 호소했다.연대발언에 나선 이은영 부위원장(진보당 대전시당 부위원장)은 "(공동주택 노동자 고용안정 및 인권존중에 대한) 조례가 개정되던 22년 8월도 대덕구의회가 멈췄고, 조례를 실현하라는 26년 10월 지금도 대덕구의회가 멈추어"있다며 현재 의장을 선출하지 못해 멈춰버린 대덕구의회를 비판했다. 이어서 "대덕구의회가 심의할 26년 본예산에 많은 민생안들이 담길 것"이라며 "공동주택 주민 생활 향상을 위한 기본적인 조치, 최소한의 조치, 따뜻한 공동체의 시작이 될 경비노동자 기본시설 온수시설지원사업이 꼭 같이 자리해야 한다"고 말했다.기자회견을 마친 이들은 대덕구 도시녹지국장과의 면담을 통하여 아파트 경비노동자들의 어려움을 호소하고, 구청에서 적극적인 행정을 통하여 경비노동자들의 씻을 권리를 보장해줄 것을 요청했다.