편견을 넘어, 다시 세상의 톱니바퀴 속으로

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큰사진보기 ▲대청문화전시관 전경 사진정신질환에 대한 편견을 넘어. ‘정신질환 인식개선 캠페인’ 현수막이 걸린 대전 대청문화전시관 입구 ⓒ 송현준 관련사진보기

큰사진보기 ▲내부 무대 및 현수막 사진무대에 걸린 ‘나를 다시 마주하는 용기’라는 문구가 시상식의 의미를 되새기게 했다. ⓒ 송현준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최우수상 작품 보드 사진]작품 아래에 모인 응원의 마음. <낙인을 딛고 도는 톱니바퀴>라는 제목 아래 관람객들이 붙여 놓은 하트 스티커들 ⓒ 송현준 관련사진보기

큰사진보기 ▲야외행사장 전경음악으로 함께한 가을날. 시상식이 끝난 뒤 야외 광장에서 오카리나 연주와 노래가 이어졌다. ⓒ 송현준 관련사진보기

가을 햇살이 보도블록 위로 부서지던 10월 28일, 대전 대청문화전시관으로 향했다. 2026년 세계 정신건강의 날을 기념해 열린 "회복 : 나를 다시 마주하는 용기" 공모전 시상식에 수상자로 초대받았기 때문이다. 감사하게도 내가 살아온 삶의 굴곡을 담아 쓴 수기 <낙인을 딛고 도는 톱니바퀴>가 최우수상에 선정됐다.내 이야기가 다른 사람들에게 어떻게 다가갈지 궁금하면서도, 한편으로는 떨리는 마음을 감출 수 없었다. 오래도록 마음속에 묻어 두었던 이야기를 글로 꺼내 세상에 내놓았다는 사실만으로도감회가 남달랐다.시상식에 앞서 무대에서는 리허설이 진행되고 있었다. 나와 함께 상을 받는 사람들을 가만히 바라보았다. 저마다 쉽지 않은 시간을 지나온 이들이었다. 그들은 자신의 아픔을 글로 쓰고 그림으로 표현하며 세상 앞에 자신을 드러내고 있었다.그 모습이 참 멋지고 아름다웠다. 자신의 상처를 감추는 대신 마주하고, 그 이야기를 다른 사람들과 나누기까지 얼마나 많은 용기가 필요했을까. 그들의 모습을 바라보며 나 역시 마음 한편이 뜨거워졌다. 오늘 이 자리에 선 사람들이 서로의 아픔을 이해하고 응원할 수 있다는 사실이 고마웠다.흔히 우울증을 비롯한 정신건강의 어려움을 '마음의 감기'라고 부른다. 누구에게나 찾아올 수있다는 의미로 쓰이는 표현이지만, 정작 마음이 아픈 사람에게 필요한 것은 단순한 위로나 막연한 기다림만이 아닐 것이다.나 역시 마음의 고통을 대수롭지 않게 여기던 때가 있었다. 시간이 지나면 괜찮아지겠지. 언젠가는 모든 것이 제자리를 찾겠지. 그런 생각으로 하루하루를 버텼다. 제대로 들여다보지 않은 상처는시간이 흐른다고 저절로 사라지지 않았다. 괜찮은 척할수록 마음속에 쌓인 어려움과 마주하는일은 오히려 더 힘들어졌다.돌이켜 보면 회복은 버티는 일만으로 이루어지지 않았다. 내 안의 아픔을 외면하지 않고, 지금 어떤 어려움을 겪고 있는지 인정하는 데서부터 변화가 시작됐다. 도움을 구하고 다시 세상으로 나아갈 준비를 하는 일도 그 과정의 일부였다.리허설 무대에서 만난 사람들의 모습은 그 사실을 다시 생각하게 했다. 자신의 아픔을 인정하고다른 사람에게 들려주는 일, 그 이야기를 통해 서로를 이해하는 일. 어쩌면 회복은 혼자 견디는시간을 지나 다른 사람과 연결되는 과정인지도 모른다.시상식장 한편에는 수상작들이 전시돼 있었다. 그곳에서 내 작품 <낙인을 딛고 도는 톱니바퀴>앞에 잠시 멈춰 섰다.작품 아래에는 알록달록한 하트 스티커들이 가득 붙어 있었다. 관람객들이 작품을 읽고 남긴응원의 표시였다. 누군가 내 글을 읽고 마음을 보탰다는 사실이 새삼스럽게 다가왔다.글을 쓰는 동안에는 내 이야기를 꺼내는 일 자체가 쉽지 않았다. 지나온 시간을 돌아보고, 그때의 감정을 다시 들여다보는 과정에는 용기가 필요했다. 하지만 그렇게 써 내려간 글이 다른 사람에게 닿을 수도 있다는 사실을 눈앞에서 확인하니 마음이 조금 달라졌다.상장를 받는 기쁨도 컸지만, 작품 아래 모인 하트 스티커들은 또 다른 의미로 다가왔다.내 이야기가 누군가에게 작은 위로나 공감이 되었을지 모른다는 생각이 들었다.나만의 아픔이라고 여겼던 경험이 다른 사람의 마음과 연결될 수 있다는 것. 그 사실만으로도 글을 쓰길 잘했다는 생각이 들었다.시상식 현장 밖으로 나오자 야외 광장에서는 음악 행사가 한창이었다. 가을 하늘 아래 오카리나의 맑은 선율이 울려 퍼졌고, 노래가 이어지는 동안 사람들의 표정에도 웃음이 번졌다.그 모습을 바라보며 정신건강을 이야기하는 일이 병이나 고통에 관한 이야기만은 아니라는 생각이 들었다. 아픔을 겪는 사람도 일상을 살아가고, 다른 사람과 어울리며, 자신의 이야기를 세상에 들려줄 수 있다. 그 과정에서 필요한 것은 섣부른 판단이나 편견이 아니라 서로를 이해하려는 마음일 것이다.정신건강의 어려움을 겪는 사람을 특정한 시선으로 바라보거나 그들의 삶을 몇 가지 말로 규정할 때, 우리는 그 사람이 지닌 다른 모습들을 놓치기 쉽다. 한 사람의 삶은 아픔만으로 설명되지 않는다. 각자의 자리에서 살아가고, 관계를 맺고, 다시 일어서려는 수많은 순간이 그 안에 함께 있기 때문이다.오늘 받은 최우수상은 지나온 시간을 돌아보게 하는 선물이자, 앞으로의 삶을 생각하게 하는 계기가 됐다. 내 이야기를 세상에 내놓기까지 쉽지 않았지만, 그 과정을 통해 다른 사람의 이야기에 귀 기울이는 마음도 조금씩 배워 가고 있다.혹시 지금도 자신의 마음이 아프다는 사실을 인정하지 못한 채 혼자 버티고 있는 사람이 있다면 전하고 싶다. 모든 것을 혼자 감당하지 않아도 된다고. 자신의 어려움을 말하고 필요한 도움을 구하는 것은 약함이 아니라 자신을 돌보는 용기라고.집으로 돌아오는 길, 품에 안은 상장이 따뜻하게 느껴졌다. 상처를 외면하지 않고 글로 마주했던 시간, 그리고 그 이야기를 읽고 마음을 보태 준 사람들을 만난 오늘이 오래 기억에 남을 것 같다.내 삶의 톱니바퀴는 여전히 때로 삐걱거릴지 모른다. 그래도 이제는 안다. 완벽하게 고쳐진 뒤에야 세상으로 나갈 수 있는 것은 아니라는 사실을. 저마다 다른 속도로 살아가는 사람들과 함께, 나 역시 내 삶의 톱니바퀴를 다시 돌려 보려 한다.