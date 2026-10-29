의료비 216조 시대... 예방·일차의료 중심 보건의료체계 개편

큰사진보기 ▲의료혁신위원회는 29일 오전 서울 프레지던트호텔에서 제11차 회의를 개최했다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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우리나라의 연간 경상의료비가 216조 원을 넘어섰다. 이런 시대에 맞춰 국민에게 필요한 의료를 충분히 보장하면서 의료비 부담을 적정하게 관리하기 위한 보건의료체계 개편 방안이 제시됐다. 질병 발생 이후 치료에 집중하는 방식에서 벗어나 예방과 일차의료를 강화하고, 의료서비스의 효과와 가치에 따라 보상 체계를 개선하는 한편, 건강보험과 비급여·실손보험을 묶어 관리하자는 것이다.국무총리 소속 의료혁신위원회는 29일 오전 서울 프레지던트호텔에서 정기현 위원장 주재로 제11차 회의를 열고, '지속가능한 보건의료비 관리체계 구축을 위한 대정부 권고안'을 논의했다고 밝혔다.위원회는 고령화와 복합만성질환 증가로 의료수요가 확대되는 반면, 생산연령인구 감소로 보험료 중심의 재정 기반은 약화할 것으로 전망했다. 이에 의료비 총액뿐 아니라 의료비가 '어디에, 어떻게 쓰이고 있는가'를 함께 살펴 국민의 건강 성과와 의료 보장 수준을 높이면서 부담을 적정하게 관리해야 한다고 강조했다.실제로 우리나라 경상의료비는 2024년 216조 6000억 원으로 전년보다 6.5% 증가했다. 국내총생산(GDP)의 8.5%에 해당하는 규모다. 이 가운데 가계가 직접 부담한 의료비는 전체의 30.9%를 차지했다.위원회는 권고안에서 ▲국민의 건강성과를 높이는 체계 ▲효율적이고 가치에 기반한 지불체계 ▲지속가능한 재정·책임체계 확립 등 3대 전략을 제시했다.우선 질병이 발생한 뒤 치료하는 데 집중된 체계를 바꿔 생애 전 주기에 걸친 예방과 건강관리를 강화해야 한다고 권고했다. 건강검진에서 발견한 위험 요인이 실제 예방과 치료로 이어지도록 하고, 일차의료기관의 상담과 만성질환 관리, 필요한 의료서비스 연계에 적절히 보상하자는 것이다.고령층을 위한 의료·요양·돌봄의 통합 제공도 강조했다. 노쇠와 신체 기능 저하에 조기에 개입하고, 퇴원 이후에도 재택의료와 재활, 요양·돌봄이 끊기지 않도록 해 어르신이 지역사회에서 건강과 일상생활을 유지할 수 있도록 지원해야 한다는 취지다.의료기관별 역할을 명확히 하고 의뢰·회송 체계를 개선해 환자가 자신의 상태에 맞는 의료기관을 이용하도록 하는 방안도 제안했다. 다만 지역 의료역량과 접근성을 우선 확보하고, 의료취약지 여건과 국민의 선택권을 함께 고려해야 한다고 밝혔다.의료비 지출의 효율성을 높이기 위한 보상체계 개편도 권고했다. 의료서비스와 약제·치료재료가 실제로 어느 정도의 효과와 가치를 제공하는지 지속적으로 평가하고, 그 결과를 적정 이용과 합리적인 가격·보상에 반영하자는 것이다. 인공지능(AI)과 디지털 기술도 효과가 검증된 경우 평가에 활용하도록 했다.의료기관이 제공한 진료의 양뿐 아니라 필수의료 유지에 필요한 역량, 의료의 질, 환자의 건강성과에도 보상하는 혼합지불체계로 발전시킬 것을 제안했다. 시범사업과 성과 평가를 거쳐 단계적으로 확대하되, 지출 효율화로 확보한 재원은 필수의료와 건강 가치가 높은 분야에 우선 활용해야 한다고 밝혔다.건강보험과 비급여·실손보험을 국민의 실질적인 의료비 부담이라는 관점에서 함께 관리하는 방안도 포함됐다. 의학적 필요와 근거에 따라 비급여를 관리하고, 필요한 의료의 건강보험 편입을 검토하는 한편 각 제도의 변화가 다른 제도의 지출과 국민 부담에 미치는 영향까지 살펴야 한다는 것이다.재정 관리와 관련해서는 건강보험뿐 아니라 공공·민간 부문의 전체 의료비 지출을 파악하고 중기 전망과 관리 방향을 마련하도록 했다. 다만 의료비 총액에 획일적인 상한을 설정하는 방식은 지양하고, 국민 건강과 의료보장 수준, 경제·인구구조 변화, 부담 능력을 함께 고려해야 한다고 강조했다.주요 보건의료정책의 건강 성과와 의료비, 가계 부담에 미치는 영향을 사전·사후에 평가하고 그 결과를 공개하는 방안도 제안했다. 건강보험에 대한 국가의 안정적인 재정 책임을 높이고, 부담 능력에 따른 보험료 부담의 형평성을 개선하는 한편 재원 확충과 지출 효율화를 함께 추진해야 한다고 밝혔다.보건의료 정책 방향과 건강보험 급여·수가·지불제도·보험료 결정을 연계하고, 국민과 이해 관계자가 함께 논의할 수 있도록 관련 의사결정체계의 역할과 관계를 정비하는 방안도 권고안에 담겼다.정기현 위원장은 "보건의료비는 국민의 건강과 생명을 지키기 위한 사회적 투자이며, 필요한 의료를 안정적으로 보장하는 것은 국가의 중요한 책무"라며 "고령화로 의료수요가 늘어나는 만큼, 필요한 재원을 안정적으로 확보하고 한정된 재원이 국민의 건강 수준을 높이는 데 효과적으로 쓰이도록 보건의료비 관리체계를 만들어 나가야 한다"고 강조했다.이어 그는 "이번 권고안이 의료비를 어디에, 어떻게 사용하고 그 부담을 어떻게 나눌 것인지에 대한 사회적 논의의 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.한편 보건복지부와 의료혁신위원회는 오는 11월 7~8일 서울대학교 시흥캠퍼스에서 연명의료결정 제도를 포함한 '생애 말 의료와 돌봄 강화'를 주제로 제2차 의료혁신 시민패널 공론화를 개최할 예정이다.