노동부 장관의 공개 비판 "아리셀 판결, 잘못된 메시지 될 수도"

큰사진보기 ▲쿠팡물류센터 산재 사망 피해자 故 장덕준씨 모친 박미숙씨가 28일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국민생명안전위원회 제2차 전체회의에서 발표를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

김영훈 고용노동부 장관이 아리셀 참사와 관련해 대표이사의 형량을 징역 15년에서 4년으로 대폭 줄인 항소심 판결을 그대로 확정한 대법원을 향해 "'예방에 드는 비용보다 합의를 통해서 감형될 수 있다'는 잘못된 메시지로 갈 수 있다"며 우려를 표명했다.28일 청와대에서는 이재명 대통령 주재로 국민생명안전위원회 2차 전체회의가 열렸다. 이 자리에 산업재해 피해자와 유가족을 대표해 참석한 쿠팡물류센터 산재 사망피해자 고 장덕준씨 어머니 박미숙씨는 "10월 20일 아리셀 재해 참사로 23명의 노동자가 사망했는데 대법원 판결이, 최고책임자인 박순관 대표 형량이 4년으로 나왔다"는 얘기를 꺼냈다. 1심 재판부의 징역 15년형은 항소심에서 크게 깎였고, 지난 20일 그대로 확정된 상태다.박씨는 "말도 안 되는, 저희에게는 분노를 자아내는 현실"이라며 "4년에 대한 이유가 비상구가 전 층에 설치되지 않아도 된다는 말과 유족과 합의했기 때문이라고 들었다"며 "대통령님의 고견을 듣고 싶다"고 호소했다. 실제로 항소심 재판부는 중대재해처벌법상 비상구 설치와 비상통로 유지 의무가 없고 피해자 유족 전원의 피해를 보상하고 합의했다는 이유로 대폭 감형했고, 대법원은 이 판결에 문제가 없다고 판단했다.김영훈 장관은 "아리셀 판결은 '기업에서 예방에 드는 비용보다 합의를 통해서 감형될 수 있다'는 잘못된 메시지로 갈 수 있기 때문에 대법원 양형위원회에 저희들이 의견을 다시 전달하겠다"고 밝혔다. 구체적인 언급을 피했지만, 정부 역시 이번 판결에 문제가 있으며 향후 사업장의 안전 관리에도 악영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없음을 인식하고 있다는 취지였다.박미숙씨는 또 쿠팡이 2020년 10월 아들의 과로사 은폐 시도 의혹을 고발했으나 노동부 근로감독 결과 '산재 은폐가 아니다'라고 나온 점도 비판했다. 그는 "'공소시효가 지났다', 그 다음에 '재해조사표 아니면 재해사실 발생 신고를 하면 은폐가 아니다'라는 이유로 결론 내렸다"며 "그것 때문에 5년 동안 길에서 싸우고 있는데, 명백한 증거자료가 나왔는데도 산재 은폐가 아니라고 종결하는 이 사태를 도저히 믿기 어렵다"고 말했다.박씨는 "저희는 다시 서울경찰청에 산재 은폐 관련된 업무방해죄, 증거은닉죄로 (쿠팡 쪽을) 고발해둔 상태인데 이것이 경찰에 영향을 주지 않을까"라고 걱정하기도 했다. 또 "저희 대통령은 미국의 압박에 의해서 산재 사건에 영향을 주거나 쿠팡 문제에 대해서 무관심하게, 이렇게 방치하진 않을 것이란 확신을 가지고 있다"면서도 "노동부 장관도 미국의 영향을 받지 않는다고 말하셨지만, 저희는 이 우려를 무시할 수 없다"고 얘기했다.김영훈 장관은 "쿠팡 조사와 관련해서 다시 한 번 이 자리를 빌려 유가족들이 바라시는 결과를 도출하지 못해 송구한 마음"이라고 했다. 그는 "무슨 말로 위로가 되겠습니까만은, 저희들이 최선을 다해서... 조사했고"라며 잠시 울컥했다. 곧 발언을 이어간 김 장관은 "그 어떤 외압은 없었다"며 "공소시효가 도과했다는 한계가 있었고, 적극적으로 방해행위 한 것이 확립된 판례이기 때문에 법으로 의율하지 못했다"고 설명했다.김 장관은 "하지만 국가가 김범석 의장의 잘못된 행동에 대해서 공식적으로 확인했다"며 "최소한 일터에서 직원이 어려움을 당했으면 대표가 그를 추모하고 재발 방지책을 먼저 내야 되는 것이 도리인데, 그런 것들을 방해했다는 점에서 대단히 잘못된 행동이라 생각한다"고 말했다. 노동부는 '장덕준씨가 열심히 일했다는 기록이 남지 않도록 하라' 등 김범석 의장의 부적절한 지시가 있던 것은 맞다고 공식 발표했다.