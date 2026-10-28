"고리 3·4호기 수명연장 허가한 원안위원장 파면하라"

큰사진보기 ▲탈핵울산시민공동행동 등 시민단체들이 9월 21일 광화문에 있는 원안위 앞에서 원자력안전위원회 최원호 위원장 사퇴 촉구 기자회견을 하고 있다 ⓒ 탈핵울산시민공동행동 관련사진보기

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원자력안전위원회(이하 원안위)가 지난 27일 노후핵발전소인 고리 3·4호기 수명연장을 허가했다.이에 고리 3·4호기 방사선비상계획구역에 있는 울산의 시민단체가 "고리 3·4호기 수명연장 허가 전 단계인 사고관리계획서 승인 과정에 드러난 쟁점은 해소되지 않았다"라며 "쟁점이 남아 있음에도 최원호 원안위원장은 표결로 사고관리계획서와 수명연장을 허가한 것"이라고 반박했다.탈핵울산시민공동행동은 28일 입장을 밝히며 "최원호 위원장은 계엄으로 파면된 윤석열 전 대통령이 임명한 인사"라며 "그는 원자력안전위원회가 규제기관임에도 본분을 망각하고 핵 진흥에 앞장섰다"고 지적했다.그러면서 "이재명 대통령이 국민 안전을 내팽개친 최원호 위원장을 파면할 것을 요구한다"라며 "이재명 대통령은 '독립성'을 보장하도록 원안위를 전면 개혁하라"며 "국민의힘과 위원장이 추천한 인사는 표결에서 무조건 찬성 거수기 역할을 하는 지금의 구조는 원자력 안전을 절대로 담보할 수 없다"고 강조했다.탈핵울산시민공동행동은 또한 "국정감사에서 국회의원들이 보인 행태에 분노를 금할 수 없다"라는 지적을 내놨다.그 이유로 "10월 13일 과학기술정보방송통신위원회 국감에서 송기헌 위원장(더불어민주당, 강원 원주시 을)이 국민의 생명과 안전을 언급했음에도, 국감장은 '규제를 허물고 핵발전을 부추기는 난장판'이 되었다"고 상기했다.이어 "서천호 의원(국민의힘, 경남 사천시·남해군·하동군)은 원자력안전위원회를 향해 수명연장 실적이 부족하다고 다그쳤고, 김장겸 의원(국민의힘, 비례)은 탈핵 인사 위촉을 트집 잡아 색깔론을 펼쳤고, 특히 황정아 의원(더불어민주당, 대전 유성구 을)은 '2조 원 손실', '123조 원 경제 효과' 등 근거가 없는 주장을 늘어놓으며 수명연장 심사 강행을 거듭 압박했다"고 밝혔다.탈핵울산시민공동행동은 이어 "10월 14일과 19일 열린 기후에너지환경노동위원회 국감에서도 김위상 의원(국민의힘, 비례)은 '수명연장 심사 지연으로 연간 2조 원 손실이 났다"라며 신속한 심사와 실행계획을 요구하며 신속한 처리를 종용했고, 이에 화답하며 최원호 원안위원장은 국감장에서 고리 3·4호기 수명연장 심사를 조속히 진행하겠다는 요지의 발언을 했다"라고 덧붙였다.탈핵울산시민공동행동은 "그 결과 노후핵발전소 4기에 대한 '사고관리계획서' 심사가 일사천리로 통과되었고, '고리 3·4호기 수명연장 허가안'은 심의 2회(1회는 안건 설명, 심의는 사실상 2회에서만 진행)만에 통과되었다"라며 "최원호 위원장은 수명연장 허가안 역시 표결로 의결(반대 2, 찬성7)했다"라고 밝혔다.탈핵울산시민공동행동은 "국회가 피감기관을 압박하며 노후핵발전소 수명연장 허가를 압박한 것은 핵발전소 지역 주민의 생명과 안전을 해친 것이며, 공공기관인 원안위의 독립성을 현저하게 침해한 것"이라고 지적했다.이어 "해당 국회의원들은 핵발전소가 밀집한 지역의 주민 안전을 해칠 권한이 없다"라며 "해당 국회의원들은 자신들의 지역구에 노후핵발전소가 있어도 이처럼 '속도전'을 펼친 것인가"라고 물었다.그러면서 "우리의 안전을 도외시한 이들 국회의원의 사퇴를 촉구하며, 이들이 자신의 지역구에 핵발전소를 가져가길 바란다"라며 "청와대에 최원호 위원장 파면 요구서를 보낼 것이며, 해당 국회의원들에게 사퇴를 촉구하는 항의서를 보낼 것"이라고 천명했다.한편 원안위는 9월 11일 고리 3·4호기와 한빛 1·2호기 사고관리계획서 승인 안건을 처음 상정했다. 3회에 걸친 사고관리계획서 심의 과정에 드러난 핵심 쟁점은 중대사고(후쿠시마 사고급) 시 주민 피폭선량이 설계기준사고(일반 경미한 사고)보다 적게 평가되었다는 것이다.또 다수호기 평가를 '다수 호기'가 아닌 단일호기별로 평가했다는 것도 심의 과정에서 밝혀졌다. 한국수력원자력은 또 사고관리계획서를 작성하면서 '평가기준일'이 없이 작성해 사고관리계획서를 제출한 이후에 개정된 규정(피폭선량 저평가)을 소급적용했다.원안위 회의에서는 이러한 중대한 문제점을 지적한 위원이 있었으나, 최원호 위원장은 이를 끝까지 해소하지 않은 채 10월 15일 사고관리계획서를 표결로(반대 2명, 찬성 7명) 의결했다.탈핵울산시민공동행동은 "사고관리계획서가 중요한 이유는 수명연장을 위한 방사선환경영향평가서의 중대사고 평가에 사고관리계획서를 준용할 수 있다는 '지침' 때문"이라며 "즉, 사고관리계획서의 중대사고 평가가 기준치를 넘어가면 수명연장을 할 수 없는 사안"이라고 밝혔다.이어 "그러나 한수원은 사고관리계획서를 원안위에 제출(2019.6.21)한 때보다 늦게 개정된(2025.9.25)된 '원자로시설 위치관련 원안위 규칙 및 고시'를 적용해 중대사고 피폭선량을 낮게 평가했다"고 지적했다.또 "사고관리계획서를 심사한 한국원자력안전기술원(KINS)의 안전심사지침은 법 규정이 아닌 일개 '지침'에 불과함에도 원안위는 이를 적용한 사고관리계획서를 승인했고, 이어 3·4호기 수명연장을 바로 허가한 것"이라고 덧붙였다.탈핵울산시민공동행동은 "최원호 위원장은 원안위 운영도 엉망으로 하고 있다"라며 "사고관리계획서를 심의하기 전에 위원들에게 자료 원본을 제공하지 않았고, 심의 과정에 문제점을 제기하는 위원의 발언 시간을 트집 잡으며 발언을 제지했고, 안전 문제가 제기되면 끝까지 논의해 합의에 이르러야 함에도 '표결'로 안건을 처리하는 비민주성을 보였다"고 지적했다.