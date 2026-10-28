안양시청사 만안구 이전 본격화, 11월 현 청사 기업 유치 공모

큰사진보기 ▲안양시청사 ⓒ 안양시 관련사진보기

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최대호 안양시장의 핵심 공약인 안양시청사 만안구 이전이 본격적으로 진행된다.시청사 이전은 지난 2022년부터 추진한 최대호 안양시장 공약으로, 동안구에 있는 현 시청사 부지에 기업을 유치하고 만안구 소재 옛 농림축산검역본부 부지에 신청사(행정 복합단지)를 조성하는 사업이다. 구도심인 만안구에 행정 복합단지를 조성해 활력을 불어넣고, 동안구 현 시청사 일대는 첨단 산업 중심의 기업 허브를 조성해 지역 경제를 이끌어간다는 구상에 따라 마련했다.안양시는 오는 11월 중순 현 시청사에 기업 유치를 위한 공모를 진행한다고 28일 밝혔다. 세부 평가 기준과 절차 등은 공모 지침에 담긴다. 평가·선정 등의 절차를 거쳐 2027년 상반기 우선협상대상자를 선정한다는 계획이다.이와 관련해 안양시 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "현재 공모 지침을 마련하고 있고, 11월 중순께 공모를 시작할 계획"이라고 밝혔다. 또한 그는 "지난 4년간 동별 설명회 등을 통해 주민들과 소통하며 홍보했고, 기업 유치를 위한 기업 설명회를 하며 기업 의견을 수렴했다"라고 그간의 과정을 설명했다.기업 유치를 위한 공모는 28일 열린 제315회 안양시의회 정례회 제2차 본회의에서 안양 시청사 부지 기업 허브 조성 사업 등이 포함된 공유 재산 관리 계획이 의결되면서 가능해졌다. 기업 유치를 위한 행정 절차가 완료된 것이다.이에 앞서 안양시는 지난 7월 제311회 안양시의회 임시회에서 '안양시 공유재산 관리 조례'를 개정, 공유재산 매각을 통한 기업 유치 공모의 법적 근거를 마련했다. 그 뒤 8월 24일 공유재산 관리계획을 심의했고, 이어 9월 18일에는 시청사 부지 기업 유치 사업에 대한 시의회 동의를 받았다. 10월 20일에는 시정 조정위원회의 심의를 받았다.최대호 시장은 보도자료를 통해 "미래 성장동력을 확보하고 시민이 체감하는 양질의 일자리를 만들 수 있도록 역량 있는 기업 유치에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.