세종으로 가는 길, 이번에는 정말 제대로, 모두 가야 한다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 이동우 인권연대 칼럼니스트는 현재 변호사로 재직 중입니다.

최근 정부 부처와 공공기관의 세종시 이전이 다시 속도를 내면서 공무원들의 불만이 적지 않다는 소식이 들린다. 자녀 교육과 배우자의 직장, 서울에 마련한 집 문제까지 얽혀 있으니 삶의 터전을 옮겨야 하는 당사자의 고충을 모르는 바 아니다. 그러나 개인의 불편을 이유로 공공기관 이전이라는 국가적 과제를 미룰 수는 없다. 오히려 지금 우리가 치르는 혼란과 비용은 20여 년 전 이미 끝냈어야 할 일을 끝내지 못한 대가라고 보는 것이 옳다.돌이켜 보면 2004년 헌법재판소가 신행정수도 건설 특별법에 위헌 결정을 내린 것은 우리 현대사에서 가장 뼈아픈 판단 가운데 하나다. 헌법 어디에도 적혀 있지 않은 '서울이 수도'라는 관습헌법을 근거로 국가의 미래가 걸린 정책을 멈춰 세웠다. 그 결정으로 행정수도는 '행정중심복합도시'라는 어정쩡한 이름으로 쪼그라들었고, 그 사이 수도권 집중은 브레이크 없이 가속되었다.수도권 인구는 이미 전체 인구의 절반을 넘어섰고, 일자리와 자본, 대학과 병원, 문화와 기회가 모두 한 곳으로 빨려 들어갔다. 그 결과는 지방 소멸에 그치지 않는다. 수도권 역시 살인적인 집값과 교통난, 과도한 경쟁에 시달리며 세계 최저 수준의 출산율을 기록하고 있다. 위헌 결정은 균형발전을 가로막았을 뿐 아니라 국가 전체의 성장역량을 훼손한 잘못된 결정이었던 셈이다.일찍이 프랑스의 지리학자 장 프랑수아 그라비에는 <파리와 프랑스 사막>에서 모든 것이 파리로 몰리는 동안 나머지 국토는 사막이 되어가고 있다고 경고한 바 있다. 프랑스는 이 경고를 받아들여 수십 년에 걸쳐 국토 균형발전 정책을 추진했다고 한다. 지금 우리의 처지는 그라비에가 묘사한 프랑스보다 훨씬 심각하다. 서울과 그 주변만 남고 나머지는 사막이 되는 나라는 결코 지속 가능하지 않다. 수도권 과밀 해소는 지방을 위한 시혜가 아니라 국가 발전의 핵심 조건이다.그런 점에서 세종시를 중심으로 행정 기능이 제대로 분화된다면 극심한 수도권 과밀을 해소할 실마리가 생긴다. 행정이 옮겨 가면 관련 기관과 기업, 연구소와 인력이 뒤따르고, 그 흐름이 새로운 성장 거점을 만든다. 그러나 정부청사 몇 동을 옮기는 것만으로 사람이 따라오지는 않는다. 세종시가 진정한 균형발전의 거점이 되려면 국민이 스스로 지방행을 선택할 만한 이유가 있어야 한다. 세종과 지방으로 삶의 터전을 옮기는 국민과 기업에 파격적인 혜택을 주어야 하는 이유다.주택 공급과 금융 지원, 세제 감면, 양질의 교육과 의료 인프라, 이전 기업에 대한 과감한 인센티브까지, 지방에서의 삶이 수도권보다 낫다는 확신을 줄 수 있어야 한다. 말로만 지방 이전을 외치면서 실제로는 그만한 이유를 제시하지 못한다면 그 누구의 지지도 얻을 수 없다. 나는 가고 싶지 않은 곳에 남만 가라고 하는 정책이 성공한 사례는 없다.여기서 분명히 해야 할 것은 혜택의 수준이다. 이미 수도권에 생활 기반을 갖춘 사람에게 '조금 나은' 정도의 혜택으로는 이동할 이유가 생기지 않는다. 사람들이 서울을 떠나지 않는 것은 서울이 그만큼 많은 것을 주기 때문이다. 그 무게를 넘어서려면 과하다는 말이 나올 정도의 혜택이 있어야 한다. 형평성 논란을 두려워해 어중간한 지원에 그친다면 예산은 예산대로 쓰고 목적은 달성하지 못하는 최악의 결과를 맞게 된다. 수도권 과밀로 치르는 사회적 비용을 생각하면, 지방으로 향하는 국민에게 주는 과감한 혜택은 낭비가 아니라 가장 경제적인 투자다.마지막으로 반드시 짚어야 할 것이 있다. 과거 정부 부처를 이전할 때마다 이른바 힘 있는 부처는 갖은 이유를 들어 이전 대상에서 빠져나갔다. 그 결과 지금 우리 정부는 서울과 대전, 세종으로 기형적으로 흩어져 있다. 장관과 실·국장은 회의와 보고를 위해 KTX와 고속도로 위에서 시간을 보내고, 부처 간 협업은 화상회의 화면 너머에서 겉돈다. 행정의 비효율은 고스란히 국민의 부담으로 돌아온다. 이번 이전이 또다시 힘없는 기관만 내려보내고 힘 있는 기관은 남는 방식으로 진행된다면, 그것은 균형발전이 아니라 또 하나의 서열 매기기에 불과하다.세종으로 가는 길은 이미 너무 오래 돌아왔다. 위헌 결정으로 한 번 멈췄고, 반쪽짜리 이전으로 또 한 번 주저앉았다. 이번에는 예외 없이, 그리고 제대로, 모두 가야 한다. 지금 이 기회를 놓친다면 우리는 다시 20년 뒤 같은 자리에서 같은 후회를 반복하게 될 것이다.