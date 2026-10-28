이 대통령 "국가는 국민 제대로 지켰나... 늘 뼈아프게 반성"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국민생명안전위원회 제2차 전체회의에서 묵념을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이정민 10.29 이태원참사 유가족협의회 운영위원장이 28일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국민생명안전위원회 제2차 전체회의에서 발표를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이태원의 차가운 골목에서 멈춰버린 청년들의 꿈과 유가족의 눈물 앞에 국가가 내놓을 수 있는 유일한 대답은, 다시는 같은 슬픔을 반복하지 않겠다는 확고한 실천 뿐입니다."

이재명 대통령이 이태원 참사 4주기를 하루 앞둔 28일, "지난 모든 참사와 재난에서 국가는 국민의 생명을 제대로 지켜주었는가, 또 피해자와 가족들은 충분히 보호받았는가에 대해서 늘 뼈아프게 반성해야 한다"고 강조했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국민생명안전위원회 2차 전체회의에서 "경제가 성장하고, 나라가 발전해도 일터에서 목숨을 잃고 집으로 돌아오지 못한다면 아무런 의미가 없다"며 "국가가 국민의 생명과 안전을 지키는 일보다 우선할 가치는 없다"고 말했다. 또 "우리 정부는 국민의 목숨을 살리는 정부여야 한다고 수차례 강조해 왔다"며 "'돈보다 생명을'이란 구호를 쓰는 단체들도 있는데, 정말로 중요한 가치가 아닐까 싶다"고 했다.이 대통령은 "이태원 참사 이전과 이후에도 분명히 막을 수 있었던 죽음과 살릴 수 있었던 생명은 여전히 많다"면서 오는 12월 시행할 '생명안전기본법'을 언급했다.이 대통령은 먼저 "늦었지만 국민의 안전권을 법률상 기본권으로 명시한 '생명안전기본법'이 여기 계신 모든 분들의 노력으로 만들어졌다"며 회의에 참석한 재난참사 피해자와 유가족들에게 감사를 표했다.이어 "이 법에는 다시는 국가의 부재 때문에 소중한 생명을 잃는 일이 없도록 하겠다는 국민 모두의 반성과 다짐이 담겼다"며 "법이 수많은 눈물과 고통 위에 만들어졌다는 것을 늘 잊지 말아야겠다"고 했다.특히 "이제부터 중요한 것은 법에 명시된 국민의 안전권을 실제로 보장하는 것"이라며 "이 법 제정의 성과는 얼마나 많은 대책을 만들었느냐도 중요하겠지만, 그보다는 실제로 얼마나 더 많은 생명을 지키고 또 살려냈느냐로 평가받아야 한다"고 말했다. 또한 "지금 이 순간에도 사회 곳곳에서는 많은 국민들께서 목숨을 잃고 계신다"며 "정부가 더 빨리 움직여서 막을 수 있었던 죽음은 반드시 줄여가야 한다"고 주문했다.이정민 이태원참사유가족협의회 운영위원장은 "오늘 저는 세월호, 가습기 살균제, 오송 지하차도, 결코 잊을 수 없는 이태원 참사에 이르기까지 반복되는 비극 속에 스러져간 수많은 생명을 기리며 간절한 염원을 담아 이 자리에 있다"고 말했다. 그는 "피해자·유가족과 시민, 전문가들이 절박한 심정으로 모아낸 결실이 바로 생명안전기본법"이라면서도 "아무리 숭고한 법도 국정 책임자의 강력한 의지가 없다면 종이 한 장"이라고 얘기했다.이 위원장은 대통령에게 "다섯 가지를 간곡히 청한다"며 ① 안전권을 국가 운영의 최우선가치로 선언 ② 법안의 실질적 이행을 위한 범정부적 시행 체계 구축과 ③ 피해자와 유가족 중심의 제도 운영 ④ 피해자 중심의 상설 자문기구 설치 ⑤ 정부의 선제적 조치를 부탁했다. 그는 "대한민국의 국격은 화려한 경제 지표가 아니라 국가가 위기의 순간 단 한 사람의 국민도 포기하지 않을 때 완성된다"고 말했다.