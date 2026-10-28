진보당 경기도당, 초과세수 활용 6대 민생 정책 제시

큰사진보기 ▲진보당 경기도당 기자회견 ⓒ 진보당경기도당 관련사진보기

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진보당 경기도당이 '초과 세수는 불평등 타파에! 민생회복 시민대회(아래 시민대회)'에 1000여 명이 참가할 예정이라고 밝혔다. 시민대회는 진보당이 주최한 행사로, 오는 31일 서울 시청역 등에서 진행한다.진보당 경기도당은 28일 경기도의회 브리핑실에서 기자회견을 열어 "반도체 호황과 경제 지표 개선으로 2026년 국세 수입 초과가 예상되는 등 국가 재정 여력은 확충되었으나, 경제성장의 과실이 대기업과 소수 부유층에 집중되며 국민 삶의 질 향상으로 이어지지 못하고 있다"고 밝혔다. "전국 주택 자산 격차가 290배에 달하고 청년 가구 부채 비율이 172.8%를 기록하는 등 자산 및 소득 양극화가 심화하는 현실"이라 덧붙였다.또한 진보당 경기도당은 "경기도 남부 반도체 벨트 5개 도시에서 거두는 법인 지방 소득세만 수조 원에 달하지만, 도민의 주거비 부담과 가구 부채는 최고 수준"이라며 "매년 3600명이 넘는 도민이 경제적 고통과 주거 불안 속에서 극단적 선택으로 내몰리는 실정"이라고 경기도 역시 양극화가 심각함을 지적했다.그러면서 진보당 경기도당은 청년 일자리 국가책임제, 공공 임대주택 100만 호 공급 등 초과 세수와 이를 재원으로 신설되는 미래대응기금을 투입할 6대 핵심 민생 정책을 제시했다. 6대 정책에는 기후·에너지 녹색 전환 20조 원 투자, 돌봄·의료·간병 국가책임제, 농어촌 기본소득 월 30만 원, 1인1연금 시대를 위한 국민연금 가입 확대 등이 포함됐다.진보당은 최근 반도체 호황으로 발생한 초과 세수를 전 국민의 불평등 해소에 우선 투입해야 한다고 정부에 촉구하고 있다. 진보당 경기도당은 이에 발맞춰 지난 6일부터 정당 연설회 등을 통해 정부를 압박했다. 정당 연설회를 하면서 초과 세수 사용 방법을 묻는 설문조사도 하고 있고, 펼침막도 경기도 곳곳에 내걸었다.지난 26일에는 청년위원회와 대학생위원회가 도당 대회의실에서 기자회견을 열어 사교육비 부담 완화를 비롯한 교육 격차 해소와 노동 기본권 강화, 공공주택 공급을 촉구했다. '초과 세수는 불평등 타파에! 민생 회복 시민대회'에 함께해 달라고 호소하기도 했다.