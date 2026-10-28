제주해녀들이 가장 두려워하는 것은

큰사진보기 ▲양종훈 사진집 <제주해녀> ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲<제주해녀> 사진집에 있는 해녀의 물갈퀴 장면 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<제주해녀>사진집에 있는 해녀들의 안전을 비는 사진 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲<제주해녀> 사진집에 등장하는 제주해녀들의 단체사진 ⓒ 이혁진 관련사진보기

연초 도서관 독서모임에서 제주해녀와 역사문화를 다룬 <해녀들의 섬>을 읽고 토론한 적이 있었는데 제주 해녀들의 공동체 생활이 인상 깊었다. 특히 제주라는 풍토에서 자연적으로 몸에 밴 해녀들의 일상과 독특한 문화가 기억에 남았다.제주해녀들의 강인한 인상이 채 가시기 전에 양종훈 사진집 <제주해녀>가 눈에 띄어 대출해 감상했다. 사진집은 제주가 고향인 양종훈 사진작가가 20년간 해녀와 함께 생활하며 촬영한 것이다. 물질을 준비하는 것에서 바닷속 작업까지 해녀의 모습을 담았다.고무옷을 입은 해녀들의 자맥질과 물갈퀴 모습에서 생동감을 느끼면서도 그들의 힘든 작업을 떠올렸다. 사실 해녀의 물질은 10~20m 바닷속에서 생명을 담보하는 일이다. 눈에 보이는 게 전부가 아니다. 작가는 해녀들의 삶을 가감 없이 보여주고 있다.제주해녀는 2016년 유네스코 인류무형문화유산으로 지정됐다. 해녀들의 독특한 문화가 세계적인 인류유산으로 인정받은 것이다. 물속에 뛰어들어 2분간 해산물을 채취하는 제주해녀의 전통은 고려 숙종시절 기록(1105)으로 거슬러 올라가 9백 년이 넘는 채취문화이다.해녀 작업은 극한 직업이다. 저체온증과 이명 등 육체와 정신적으로 힘들기 때문이다. 물질하고 나와 내쉬는 소리를 '숨비'라고 하는데 해녀의 고된 작업을 상징하고 있다.지자체가 해녀 문화 보존과 지원에 나서고 있지만 작업이 고돼 제주해녀 수는 해마다 줄고 있다. 현재 남해와 동해에도 해녀가 활동하고 있지만 대부분 제주에서 넘어간 해녀들이다. 사진집에는 제주에서 부산으로 이사 간 해녀들의 물질 사진도 볼 수 있다.'잠녀'로 불리는 제주해녀는 생계형 직업으로 보통 10여 명이 단체로 움직인다. 이러한 공동체 문화에는 강한 연대감이 존재한다. 목숨을 전제로 하는 일이기에 자연스레 형성된 집단문화이다.해녀는 연륜과 작업기간에 따라 상군, 중군, 하군으로 나뉜다. 상군은 30~40년 경력의 해녀들로 깊은 바다로 나가 채취한다. 이는 중군과 하군들의 안전한 작업을 배려하는 의도이기도 하다.해녀들은 사진촬영을 극히 꺼린다고 한다. 단순히 고무옷을 입어서가 아니다. 생과 사를 넘다 드는 생활을 거듭하면서 자신을 드러내지 않는 태도에 익숙한 탓이다. 그래서 자신들은 꿈도 없다고 서슴없이 이야기한다.그럼에도 사진집은 이러한 해녀들의 정체성을 당당히 보여주고 있다. 사진집에 등장하는 제주해녀들의 단체사진과 그들의 표정에는 해녀의 자부심과 긍지가 엿보인다.작가는 오랫동안 해녀들과 거의 함께 생활했다고 한다. 해녀들의 작업을 돕고 허드렛일을 도맡았다. 다큐 사진은 대상과의 공감이 먼저라는 작가의 신념에 따른 것이다. 그 결과 해녀들이 비로소 촬영을 허락했다는 후문이다. 작가는 사진 작업을 인연으로 해녀들의 권익보호에도 앞장서고 있다. 최근 제주해녀들은 작가의 열정적인 활동에 보답하기 위해 그에게 '명예해녀증'을 수여했다고 한다.제주 서귀포 바닷가 어촌에 사는 사촌동생은 가끔 해녀들의 물질을 지켜보는데 이들의 일사불란한 협력과 공동체 활동은 아름답고 경이롭다고 한다. 하지만 물질이 힘들어 대를 이어 하는 해녀는 매우 드물다고 귀띔했다.사진집을 보면서 안 사실인데 해녀는 물질하다 폐그물의 함정을 두려워한다고 한다. 그러나 해녀들의 가장 큰 트라우마는 스킨스쿠버들의 무단채취다. 해녀들은 해산물 채취허가를 받아 회원제로 생계를 잇고 있다. 이에 해녀들의 일상과 생계를 위협하는 무단채취는 자제돼야 할 것이다.