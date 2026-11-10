국회의원 290명, 축·근조기에 37억 원 썼다

큰사진보기 ▲국회의원들이 결혼식에 보낸 축기. (기사 본문과는 무관함) ⓒ 복건우 관련사진보기

'경축(慶祝) 국회의원 ○○○'

'근조(謹弔) 국회의원 ○○○'

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"(취약계층) 어르신을 고용해 축·근조기를 배달한다는 게 의원님 의정 철학과도 맞아 느린걸음을 쓰고 있다. 옛날엔 보좌진들이 축·근조기를 직접 설치하고 상주한테 인사도 했다는데, 지금은 그렇게 하지 않는다. 그런 필요 때문에 생긴 업종이긴 하지만 좋은 일자리라고 생각한다. 축·근조기는 지역구 주민들에게 공식적으로 드릴 수 있는 것이고, 받는 분에겐 큰 위로가 된다. 중요한 의정활동 중 하나다."

청첩장이나 부고가 들어오면 국회의원은 축·근조기를 보낼 일이 잦다. 본인 이름이 적힌 깃발을 세워두면 혼주나 상주를 맡은 선거구민에겐 '우리 의원이 경조사를 챙겨줬다'는 축하나 애도가 된다. 정치자금법상으로도 축·근조기 비용은 합법이다. 그런데 이 깃발은 누가 배송하고, 설치하고, 회수해 갈까?과거에는 의원실 보좌진들이 직접 빈소를 찾아 근조기를 설치하고 상주와 인사를 나눴다. 그러나 지금은 그 일을 '업체'가 맡고 있다. 거래액도 적지 않다. 국회의원들이 지난해 축·근조기 제작·배송·설치·회수 등에 쓴 정치자금은 무려 37억여 원. 국회의원을 고객으로 축·근조기를 취급하는 새로운 시장이 형성된 것이다.<오마이뉴스>가 정보공개청구를 통해 입수한 지난해 22대 국회의원 정치자금 수입지출 보고서에서 축·근조기 관련 키워드(근조기·조기·축기·축하기 등, 근조화환·조화 제외)로 잡히는 내역을 분석한 결과, 국회의원 303명(중도사직·비례승계 포함) 중 290명이 총 4195건, 37억 7181만 원을 지출한 것으로 확인됐다.이를 사업자번호로 묶어 보니, '슈빅'과 그 자사 브랜드 '다이아몬드플래그(다플)'의 경우 의원 157명이 총 14억 4595만 원을 지출해 금액 점유율 1위(38.3%)를 차지했다. 이 업체에 지출한 결제 건수는 모두 1966건으로 한 달 이용금액을 한 번에 결제하는 등의 형태를 보였다.축·근조기 지출이 있는 의원 중 슈빅과 거래한 비율은 더불어민주당 53%(165명 중 88명), 국민의힘 55%(103명 중 57명) 등으로 여야간 비슷했다. 슈빅 다음으로 금액 점유율이 높은 업체는 '느린걸음에프디에스(5억 5750만 원·14.8%)(이하 '느린걸음')', '플렉하이웨이(2억 2695만 원·6.0%)', '아이티지오(1억 7787만 원·4.7%)' 순이었다.정치자금 지출 서류상 슈빅의 상호는 '㈜슈빅' '다이아몬드플래그(주식회사슈빅)' '다플(슈빅)' 등으로 다양하게 표기됐다. 이중 다이아몬드플래그(줄임말은 다플)는 깃발 제작·보관·배송·설치·회수까지 하나의 운영 체계로 제공하는 슈빅의 자사 플랫폼이다. 홈페이지에 따르면 지하철·버스로 서울·수도권 축·근조기를 배송·설치하는 시니어 파트너도 모집한다.의원실마다 슈빅(다플)과 거래하는 이유는 다양하지만 대체로 비슷했다. "주변에서 많이 이용하고 있어서", "축·근조기를 보낼 수 있는 전국망이 확보돼 있어서"다. 또 "각 의원실 행정 담당 보좌진끼리 알음알음 정보를 공유하는 방식"으로 업체 선정이 이뤄지기도 한다. 슈빅을 이용하는 한 의원실 보좌관은 "축·근조기를 빠르게 멀리까지 보낼 수 있는 업체로 추천 받아 쭉 사용해 오고 있다"라고 전했다.마찬가지로 슈빅을 이용한다는 한 초선 의원실 보좌관은 "다플이 유명하기도 하고 편하고 저렴하다"라며 "초선 의원들이 처음 (국회에) 들어오면 근조기를 제작해야 하는데 비용이 꽤 비싸다. 그때 여러 업체가 할인이나 이벤트 등으로 계약을 유인한다. 처음 들어오면 잘 모르니까 신뢰도 때문에 (다플처럼) 큰 업체를 사용하기도 한다"라고 설명했다.슈빅 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "국회의원이 배송 요청을 하게 되면 접수, 배송 준비, 배송 중, 배송 완료, 회수 완료까지 단계별로 다 피드백을 드리고 신뢰감 있게 서비스를 제공하고 있다"라며 "저희는 원래 IT 기반 회사인데 이 시스템들을 직접 개발·구현하면서 서비스 만족도를 높이기 위해 노력하고 있다"라고 말했다.슈빅 다음으로 금액 점유율이 높은 '느린걸음에프디에스'를 이용하는 의원도 적지 않았다. 느린걸음은 축·근조기 위탁·배송·설치·회수 등 서비스를 제공하는 업체로, 홈페이지에 따르면 고령자·장애인 등 취약계층 일자리 창출을 위해 축·근조기 관리 사업을 운영해 왔다. '느린걸음'을 이용한다는 한 지역구 의원실 보좌진은 그러한 운영 취지를 고려했다며 이렇게 밝혔다.중앙선거관리위원회 관계자는 "국회의원이 축·근조기를 제작해 사용하는 건 정치자금법상 지출이 가능하다"라며 "선거일 120일 전까진 선거구민 경조사에 축·근조기를 제공했다 회수하는 방식으로, 선거일 120일 전부터 선거일 전까진 평소 지면이나 친교가 있는 선거구민 경조사에 제공할 수 있다"라고 설명했다.다만 축·조의금은 사정이 다르다. 선관위 관계자는 공직선거법 112조(기부행위의 정의 등)를 들며 "민법 777조(친족의 범위) 안에 있는 관혼상제 의식 등에만 축의·부의금품을 제공할 수 있고, 친족 외엔 거의 다 금지돼 있다"라고 덧붙였다.