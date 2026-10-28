오슬로 협정부터 이란 핵합의까지, 중재외교의 힘

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲적대국들은 직접 협상에 나서는 것을 정치적 양보로 받아들일 수 있지만, 제3국을 통한 접촉은 공식 입장을 유지하면서 상대의 의중을 확인할 수 있게 한다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

미국과 이란의 군사적 긴장이 이어지는 가운데 중동의 '중재외교'가 다시 주목받고 있다. 카타르와 오만은 오랫동안 미국과 이란 사이에서 외교적 소통을 지원해 온 국가들이다. 최근에는 파키스탄과 튀르키예 등도 긴장 완화를 위한 외교적 접촉에 참여하고 있다. 직접적인 충돌을 피하려는 당사국들의 이해관계와 중재국들의 외교적 역할이 맞물린 결과다.27일(현지시간) 로이터통신에 따르면, 카타르 외무부는 이란에 걸프 국가들에 대한 위협을 중단하고 호르무즈 해협을 개방할 것을 촉구했다. 카타르 대표단은 앞서 테헤란을 방문해 긴장 완화 방안을 논의했다. 파키스탄도 미국과 이란 사이에서 협상 재개를 추진하고 있지만, 양측의 입장 차이는 여전히 크다.중재국이 주목받는 이유는 분명하다. 적대국들은 직접 협상에 나서는 것 자체를 정치적 양보로 받아들일 수 있다. 반면 제3국을 통한 접촉은 공식 입장을 유지하면서 상대의 의중을 확인할 수 있게 한다. 특히 비공식 협상은 공개적인 압박에서 벗어나 타협안을 검토할 여지를 제공한다.작은 나라의 중재외교를 보여주는 대표적인 사례는 1993년 오슬로 협정이다. 당시 이스라엘과 팔레스타인해방기구(PLO)는 오랜 무력충돌과 정치적 불신으로 공식 협상에서 돌파구를 찾지 못하고 있었다.노르웨이는 양측이 비밀리에 접촉할 수 있는 장소와 외교적 통로를 제공했다. 1993년 1월 시작된 협상에는 초기부터 정부 고위 당국자들이 직접 나서지 않았다. 이스라엘 학자들과 PLO 관계자들이 비공식적으로 만나 쟁점을 논의했고, 협상이 진전되면서 공식 대표들이 참여했다.그해 9월 미국 워싱턴에서 이스라엘과 PLO는 팔레스타인 자치에 관한 원칙선언에 서명했다. 이츠하크 라빈 이스라엘 총리와 야세르 아라파트 PLO 의장이 악수하는 장면은 중동 평화의 상징으로 남았다.노르웨이는 협상의 내용을 강제하기보다 양측이 대화할 수 있는 환경을 조성했다. 다만 협정 이후에도 국경과 예루살렘의 지위, 난민 문제 등 핵심 쟁점은 해결되지 못했다. 중재가 협상의 출발점을 만들 수는 있어도 분쟁의 종결까지 보장하지는 못한다는 사실을 보여줬다.오만 역시 중재외교를 통해 국제적 존재감을 높인 국가다. 아라비아반도 동남부에 위치한 오만은 미국과 우호적인 관계를 유지하면서도 이란과의 외교적 소통을 이어왔다.이러한 외교적 위치는 2010년대 미국과 이란의 핵협상에서 중요한 역할을 했다. 오만은 양국이 비공식적으로 접촉할 수 있도록 지원했고, 2013년 무렵 본격화된 비밀협상은 이후 다자간 핵협상의 진전에 기여했다. 그 결과 2015년 이란과 미국을 비롯한 주요국 사이에 포괄적공동행동계획(JCPOA)이 체결됐다.그러나 2018년 미국이 핵합의에서 탈퇴하면서 협정은 심각한 위기를 맞았다. 오만의 중재는 적대국 간 협상을 가능하게 했지만, 합의의 지속 여부는 결국 당사국의 정치적 선택에 달려 있었다.카타르는 최근 중동에서 중재외교의 주요 국가로 자리 잡았다. 미국과 긴밀한 안보관계를 유지하면서도 이란을 비롯한 다양한 국가·세력과 소통해 온 외교적 특성이 배경이다.특히 미국과 이란의 직접 협상이 어려워질 때, 카타르는 양측의 메시지를 전달하는 역할을 맡아왔다. 지난 9월에도 미국과 이란이 호르무즈 해협 개방과 제재 문제를 놓고 이견을 보이자 카타르가 중재에 나섰다. 당시 협상에서는 양측이 어떤 조치를 먼저 이행할 것인지가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.이 같은 사례는 중재외교의 영향력이 국가의 규모만으로 결정되지 않는다는 사실을 보여준다. 중요한 것은 갈등 당사국 모두와 소통할 수 있는 관계, 협상 내용의 비밀을 유지할 수 있는 신뢰, 그리고 이해관계가 충돌할 때 타협안을 모색할 수 있는 외교적 역량이다.물론 중재국의 역할에는 한계가 있다. 협상 장소를 제공하고 메시지를 전달할 수는 있지만, 당사국에 합의를 강제하기는 어렵다. 중재국이 어느 한쪽에 지나치게 가까워질 경우 상대방의 신뢰를 잃을 위험도 있다. 오슬로 협정과 이란 핵합의의 역사는 이러한 한계를 잘 보여준다. 중재를 통해 협상이 성사되더라도 영토와 안보, 제재 등 근본적인 갈등이 해결되지 않으면 합의는 언제든 흔들릴 수 있다.그럼에도 작은 나라의 중재외교가 갖는 의미는 작지 않다. 강대국 간 대립이 심화할수록 직접적인 소통은 어려워지고, 양측이 모두 수용할 수 있는 제3의 외교적 통로가 필요해지기 때문이다. 최근 미국과 이란의 갈등 속에서 카타르와 파키스탄이 다시 주목받는 것도 같은 맥락이다.이들 국가가 전쟁을 끝낼 수 있을지는 불확실하지만, 대화가 단절되지 않도록 연결하는 역할은 수행하고 있다. 국제정치에서 강대국은 전쟁의 향방을 좌우할 수 있지만, 평화를 위한 대화는 때로 작은 나라에서 시작된다. 노르웨이와 오만, 카타르의 중재외교가 보여주는 역사적 의미다.