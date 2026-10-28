손잡은 부울경 광역의회, 공동협력 선언문

큰사진보기 ▲강무길(가운데) 부산시의회 의장, 이영해(왼쪽) 울산시의회 의장, 박준(오른쪽) 경남도의회 의장 등 부울경 3개 시도의회가 28일 부산에 모여 공동협력 선언문을 발표했다. ⓒ 부산시의회 관련사진보기

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부산·울산·경남 광역의회가 공동 선언문을 발표하고 정책 공조에 들어갔다. 같이 풀어야할 과제 발굴은 물론 국비 확보, 제도개선 등을 의회 차원에서 정부와 국회에 적극적으로 건의하겠단 방침이다.부산시의회와 울산시의회, 경남도의회는 28일 부산 롯데호텔에서 '부울경 의회 광역발전 공동협력 선언식'을 개최했다. 현장엔 강무길 부산시의회 의장, 이영해 울산시의회 의장, 박준 경남도의장과 각 시도 광역 의원 등 70여 명이 참석했다.이번 자리는 지난달 대한민국시도의회의장협의회에서 관련 협력을 논의하면서 만들어졌다. 이에 따라 3개 시도 의회는 ▲의회간 공조 강화 ▲정책과제 공동 발굴·제안 ▲국비 확보 노력 등을 담아 선언문을 작성하고, 이를 이날 발표했다.내용을 보면, 3개 시도 의회가 광역 발전 차원에서 공동의 현안에 대응하며 의회 간 정책교류와 협의를 활성화한다는 부분이 첫머리를 차지했다. 정책토론회, 연구·조사, 현장방문 등을 추진하면서 필요한 제도 개선 방안을 제안하겠단 다짐도 두 번째에 놓았다. 또한 국비 지원과 제도 개선 현안을 발굴해 정부와 국회에 건의하기로 했다.명시한 협력 분야는 크게 5가지다. 우선 조선·해운과 미래모빌리티, 우주항공·방산, 원전·에너지, 인공지능(AI) 등 미래·지역산업 연계와 산업·대학·연구기관 간 협력을 확대한다. 이어 부산·울산·경남의 역사·문화·관광자원을 연결하고, 시·도민이 함께 누릴 사업을 찾는 등 공동생활권 기반을 강화한다.공공기관 2차 이전 등 국가균형발전에서도 보조를 맞춘다. 이밖에 부전~마산 복선전철과 부산~양산~울산 광역철도 사업의 신속한 추진 상황을 점검하고, 원전이나 에너지·전력 등 지역의 강점을 묶은 산업 생태계 조성을 촉진한다.상호 신뢰와 존중도 강조했다. 3개 시도 의회는 이를 바탕으로 부울경이 상생 발전하며 대한민국의 새로운 성장축으로 발전할 수 있도록 노력을 다하겠다고 약속했다. 이날 선언문의 구체적 실행을 위해선 '부울경 의회 광역발전 협의회'를 운영하는 안을 추진한다. 반기별로 의장·광역의원이 참여하는 본 협의회를 개최하되 수시로 과장급 실무 협의를 진행해 안건을 만들어 낸다는 계획이다.