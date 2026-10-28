렌즈 앞에서 되찾은 청춘, 북향민 미소 빛나던 날

▲민주평통서산시협의회, 북향민 아픔 보듬는 청춘 사진 선물 방관식 관련영상보기

"고향 두고 와서 마음속에 늘 그늘이 있었는데, 오늘 화장하고 사진을 찍으니 거짓말처럼 젊을 적 청춘으로 돌아간 것 같네요

큰사진보기 ▲‘2026년 평화통일 한마당’사업 일환으로 추진한 ‘북향민 청춘 사진으로 다시 봄’ 에사 한 북향민 부부가 나란히 걷고 있다. ⓒ 민주평통 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

."27일 오전, 충남 서산시 동문동 그린공원 일대. 정성껏 옷매무새를 다듬고 카메라 앞에 선 북향민 허 아무개씨의 입가에 미소가 번졌다.찰나의 셔터 소리와 함께 조명이 빛을 발하자, 고향을 떠나온 세월 동안의 고단함과 애환이 순간 온화한 표정으로 덮였다.민주평화통일자문회의 서산시협의회 북향민지원분과가 '2026년 평화통일 한마당'사업의 일환으로 추진한 '북향민 청춘 사진으로 다시 봄' 현장 모습이다.이번 행사는 고령의 북향민 20여 명을 초청해 단순한 영정 사진이 아닌, 가슴속 묻어둔 청춘의 설렘과 삶의 존엄을 되찾아주고 지역사회의 온정을 전달하기 위해 마련했다.이날 현장은 낯선 땅에서 외로움과 싸워온 북향민들의 아픔을 서로 보듬는 소통의 장이었다. 북향민들은 쑥스러워하면서도 렌즈 앞에서 가장 환한 모습을 보였다.행사를 추진한 한옥화 회장은 "오랜 세월 아픔을 품고 살아오신 북향민 어르신들에게 특별한 청춘 장수 사진을 선물하게 되어 매우 기쁘다"며 "앞으로도 평화공존과 공동 성장을 위해 민주평통과 지역사회의 통일 기반 조성 활동에 소중한 동반자로 함께해 주시길 바란다"고 밝혔다.이날 촬영한 청춘 사진은 11월 30일 개최되는 '2026년 평화통일 한마당' 행사장에서 전시된 후 북향민에게 전달할 예정이다.