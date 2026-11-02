단 한 번도 부결된 적 없는데, 20년 동안 떠도는 법

큰사진보기 ▲국회 본회의 자료사진. ⓒ 남소연 관련사진보기

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* 참고문헌

강영진(2026.8.14.), <한국사회 갈등 현황과 갈등관리의 법제화 과제>, 한양대학교 갈등문제연구소·국회 학술세미나 발표자료

은재호·정명운·김희경(2023), <갈등관리기본법(안) : 쟁점과 대안>, 한국행정연구원 이슈페이퍼 통권 125호

조은영·김광구(2025), <지방자치단체 갈등관리 전담조직 최적화 조건 분석>. 한국지방행정학보, 22(2) : 157–181

Tyler, T. R. (1990). Why People Obey the Law. New Haven: Yale University Press

<공공기관의 갈등 예방과 해결에 관한 규정>, 제3조·제10조

프랑스 환경법전(Code de l'environnement), L.121-13조

유럽연합조약(Treaty on European Union), 제5조 제3항

은재호 / 정치행정학자

글쓴이 은재호는 국무총리 소속 한국행정연구원에 재직하며 한국갈등학회장과 다수 정부 부처의 갈등관리심의위원(장)을 역임했다. 현재는 대통령 직속 국민통합위원회 위원과 한국외국어대학교 EU융합전공 겸임교수, 프랑스 파리1대학 PRISM-Sorbonne 연구소 객원연구원으로 일하며 연구 현장과 정책 현장을 이어주는 정책 중개자로 활동하고 있다. '민주주의 디자이너'를 참칭하는 그의 저서로는 <사회갈등 해소를 위한 국민통합 전략과 실행방안 연구>(2017), <혁신적 포용국가의 국가론적 지위와 이행전략>(공저, 2019), <공론화의 이론과 실제>(2022), <경세제민의 공공리더십>(공저, 2024), <여론 속의 여론>(공저, 2025) 등이 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

단 한 번도 부결된 적이 없는데, 스무 해 동안 제정되지 못한 법이 있습니다. 2005년 정부가 첫 법안을 제출한 뒤 21대 국회까지 나온 관련 법안 16건이 모두 본회의 표결조차 거치지 못한 채 임기 만료로 폐기됐습니다. 국회는 찬반을 가린 적이 없고, 법안은 국회가 바뀔 때마다 처음부터 다시 시작해야 했습니다. 갈등관리기본법 이야기입니다.지난 10월 16일 국회의원회관에서 갈등 현장을 지켜온 활동가와 연구자들이 '갈등관리기본법 제정을 위한 연석회의'를 출범시켰습니다. 22대 국회에는 김문수 의원의 '갈등관리 및 공론화에 관한 법률안'과 박상혁 의원의 '공공갈등의 예방 및 해결에 관한 법률안'이 계류돼 있습니다. 이번에도 필요성만 확인하다 임기를 마칠 것인지, 이제는 정부와 국회가 답해야 합니다.그동안 제도가 전혀 없었던 것은 아닙니다. 정부는 첫 법안이 계류 중이던 2007년, 대통령령 '공공기관의 갈등 예방과 해결에 관한 규정'을 만들어 갈등영향분석, 참여적 의사결정, 갈등조정협의회의 근거를 마련했습니다. 이 규정은 중앙행정기관에 적용하는 것을 원칙으로 하고, 지방자치단체와 공공기관에는 자율 운영을 허용했습니다.현장은 그 자율의 공간에서 먼저 움직였습니다. 지방자치단체들은 갈등관리 조례를 만들고 전담 조직과 조정 절차를 갖췄습니다. 공공기관도 주민과 협의하고 갈등을 조정하는 경험을 쌓았습니다. 지역의 갈등관리 전담 조직이 안정적으로 작동할 조건을 분석하는 연구도 나왔습니다(조은영·김광구, 2025). 경찰은 2018년 스웨덴의 사례를 참고해 집회 현장에서 대화로 충돌을 예방하는 '대화경찰'을 도입했습니다. 경찰청에 따르면 2024년에는 전국 집회의 94%에 대화경찰이 배치됐습니다.현장의 수요가 이만큼 분명하고 법안도 거듭 발의됐으니, 법률이 없는 이유를 수요 부족에서 찾기는 어렵습니다. 필요성에 대한 공감은 매번 확인됐습니다. 그러나 공감만으로는 법이 만들어지지 않습니다. 어느 사안에 절차를 의무화할지, 중앙과 지방의 책임을 어떻게 나눌지, 시민참여와 최종 결정권을 어떻게 연결할지를 정해야 합니다. 이제 국회가 할 일은 필요성을 재확인하는 데 그치지 않고, 이 쟁점들을 심사해 결론을 내리는 것입니다.현장에서 이미 하고 있는데 굳이 법률이 필요하냐고도 물을 수 있습니다. 그러나 제도가 있다는 것과 시민이 일정한 절차를 보장받는 것은 다릅니다. 현행 대통령령에서 갈등영향분석은 '실시할 수 있다'는 재량 사항입니다. 그래서 기관이 분석하지 않아도 시민이 이를 요구할 근거가 마땅치 않습니다. 대화경찰도 사정이 같습니다. 올해 2월 발표된 한 연구는 대화경찰의 지위와 임무, 권한을 정한 명확한 법적 근거가 없다고 지적했습니다. 현장은 움직였지만 법은 따라오지 못한 것입니다.대통령령을 고쳐 재량을 의무로 바꾸면 되지 않느냐는 반문도 가능합니다. 그래도 법률이어야 하는 이유는 두 가지입니다. 첫째, 대통령령은 정부가 혼자 바꿀 수 있습니다. 정부가 바뀌어도 시민이 같은 절차를 기대할 수 있으려면 국회가 정한 법률이 필요합니다. 둘째, 갈등을 관리하는 과정에서는 주민에게 자료를 요청하거나 개인정보를 다루는 일이 생길 수 있습니다. 헌법 제37조 제2항은 국민의 자유와 권리를 제한하려면 법률에 근거해야 하고, 그 경우에도 본질적인 내용을 침해할 수 없다고 정합니다. 법률은 행정의 책임을 강화하는 동시에 행정이 개입할 수 있는 한계를 정하는 장치입니다.따라서 법률이 정해야 할 내용도 분명합니다. 갈등영향분석이 필요한 사안과 실시 시점, 당사자의 정보 접근과 참여 기회, 기관 사이의 조정 책임을 정해야 합니다. 지방과 공공기관이 쌓은 경험을 공통 기준으로 정착시키는 일이 국회의 몫입니다.물론 새 절차가 사업을 늦추고 공무원의 부담을 늘릴 수 있다는 우려는 타당합니다. 그래서 적용 대상을 좁고 분명하게 정해야 합니다. 주민에게 미치는 영향, 피해를 되돌릴 수 있는 정도, 갈등이 여러 지역과 기관에 걸치는지를 기준으로 사안을 가려내야 합니다. 환경영향평가 등 기존 절차와 겹치는 부분은 덜어내야 합니다. 모든 사업에 회의 하나를 더 얹는 법이어서는 안 됩니다.지방자치를 침해할 것이라는 우려에도 설계로 답할 수 있습니다. 지역 안에서 해결할 수 있는 갈등은 해당 지방자치단체가 맡고, 여러 지역과 중앙부처가 얽혀 자체 조정이 어려운 사안만 상위 조정체계가 맡으면 됩니다(유럽연합은 이를 '보충성의 원칙'이라 부릅니다. 유럽연합조약 제5조 제3항). 중앙이 지방의 갈등을 일괄 관리할 이유는 없습니다. 다만 기관 사이에서 책임이 떠돌지 않도록 해야 합니다.시민참여가 특정 집단의 거부권이 될 것이라는 걱정도 있습니다. 최종 결정권은 법이 정한 기관에 두면 됩니다. 다만 공론화와 숙의를 거쳐 나온 권고를 반영하지 않았다면 결정권자는 그 이유를 공개해야 합니다(프랑스는 공공 토론이 끝나면 사업 주체가 3개월 안에 사업의 계속 여부와 조건을 공표하도록 법으로 정해 두었습니다. 소위 말하는 '수용 또는 설명'의 원칙입니다. 환경법전 L.121-13조). 공정한 절차가 모든 반대를 없애지는 못합니다. 그래도 자신의 문제 제기가 실제로 검토됐고 무엇이 받아들여졌는지 확인할 수 있다면, 시민은 결과에 동의하지 않더라도 결정의 정당성은 인정할 수 있습니다(톰 타일러는 이를 '절차적 정의'로 개념화했습니다. Tyler, 1990).이런 설계는 사업 지연을 줄이는 데도 도움이 됩니다. 그러나 그것만으로 법의 목적을 설명해서는 안 됩니다. 사업을 빨리 끝내는 것이 유일한 목표라면 주민의 반대는 제거해야 할 장애물이 되고, 갈등관리는 주민을 설득하는 기술로 축소됩니다. 부안과 밀양, 평택과 제주 강정의 경험이 보여 주듯, 사업의 승인이나 공사의 완료가 갈등까지 끝내 주지는 않습니다. 삶의 터전이 바뀔지 모른다는 불안, 자신의 경험이 무시됐다는 모욕감, 찬반으로 갈라진 이웃 사이의 단절은 공사가 끝난 뒤에도 남습니다.사업의 진척만이 아니라 주민의 삶까지 법의 시야에 넣으려면, 먼저 참여 조건의 격차를 줄여야 합니다. 국가와 공기업은 자료와 전문가를 갖고 있지만, 주민은 생업을 이어가며 낯선 기술과 법률을 익혀야 합니다. 같은 회의에 앉히고 같은 발언 시간을 주는 것으로는 이 격차가 메워지지 않습니다. 주민이 판단에 필요한 자료를 일찍 받고, 사업 추진기관으로부터 독립된 전문가에게 검토를 요청하며, 대안을 비교할 시간과 지원을 얻을 수 있어야 합니다. 사업 규모가 작아도 소수 주민에게 중대한 위험이 집중된다면 이런 절차를 적용해야 합니다.결정 이후에도 책임은 남습니다. 합의가 이행됐는지, 예상하지 못한 피해가 생겼는지 점검하고, 갈등으로 주민 관계가 훼손됐다면 공동체의 회복을 지원해야 합니다(은재호·정명운·김희경, 2023). 이 일을 담당자의 의무로만 떠넘기면 서류와 회의만 늘어납니다. 인력과 예산, 전문 지원이 함께 가야 합니다. 성과 역시 회의 횟수나 민원 감소가 아니라, 당사자가 실제로 참여했는지, 제기된 쟁점에 답했는지, 합의가 이행됐는지로 평가해야 합니다.이제 필요한 것은 시간표입니다. 두 법안은 모두 여당 의원이 대표발의했고, 김문수 의원안은 2025년 8월 정무위원회 소위원회에 회부됐습니다. 정부와 여당은 야당과 협의해 두 법안의 병합심사 일정, 공청회와 이해관계자 의견수렴 시기, 법체계·재정·지방자치 검토의 완료 기한을 공개해야 합니다. 심사 과정에서는 취약한 당사자의 참여 지원과 결정 이후의 사후 관리를 명시하고, 담당 기관과 지원 수단을 정해야 합니다. 충분한 논의는 필요합니다.그러나 무엇을 언제까지 논의할지조차 정하지 않는다면 유예가 반복될 뿐입니다. 현장은 이미 갈등을 다룰 제도를 만들고 운영해 왔습니다. 이제 국회가 그 경험을 법률로 뒷받침할 차례입니다. 정부와 국회는 두 법안을 이번 임기 안에 처리할 계획을 밝혀야 합니다. 스무 해째 유랑하는 이 법을 또다시 다음 국회로 떠나보내어서는 안 됩니다.