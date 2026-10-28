허화평 '2000억 재산' 사건, 중수청으로 넘어갔다

허화평 미래한국재단 이사장이 미래한국재단을 통해 축재한 재산을 수사해 온 서울중앙지검(현 서울중앙지방공소청) 범죄수익환수부(부장 도영민)가 이 사건을 중대범죄수사청(중수청)으로 넘겼다.
<오마이뉴스>가 입수한 '고소.고발사건 결정결과 통지서'에 따르면, 서울중앙지방공소청은 지난 20일 허화평 이사장의 '범죄수익 은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률'(범죄수익은닉처벌법) 위반 사건을 중수청으로 타관이송했다.
이에 따라 중수청이 허 이사장의 범죄수익은닉처벌법 위반 사건을 재수사한 뒤 2000억 원 이상으로 추정되는 재산(범죄수익)을 환수에 나설 것으로 보인다. 다만 서울중앙지검이 공소시효 만료를 이유로 허 이사장의 사법처리를 하지 않기로 했는데, 중수청이 이를 어떻게 판단할지 주목된다.
중수청은 '수사와 기소의 완전한 분리'라는 검찰개혁(형사사법체계의 변화)의 결과로 지난 2일 공식 출범한 행정안전부 소속 수사기관이다. 부패, 경제, 방위사업, 마약, 내란.외환 등 국가보호, 사이버, 법왜곡 등 7대 중대범죄의 수사를 전담하고 있다.
검찰, 2000억 원 이상 재산 찾아내 내년 9월부터 국고 환수 가능
신군부의 핵심세력이던 '쓰리허'(허화평, 허삼수, 허문도) 등과 갈등하다 강제 예편당했던 김충립 전 육군 특수전사령부(특전사) 보안반장은 그동안 허화평 이사장이 '전두환 비자금'을 횡령·착복해 정부출연기관의 후신인 미래한국재단의 재산을 개인재산으로 사유화했다며 '허화평 재단'의 재산을 국고로 환수해야 한다고 주장해 왔다. 이를 위해 지속적으로 경찰과 대검찰청 등에 고발장을 냈다.
김 전 반장은 지난 3월 경찰에 낸 재고발장에서 "허화평은 1981년 4월부터 운영되던 '현대사회연구소' 대지 즉 성남시 분당구 하산운동 산 26-4번지 6557m²를 1987년 1월 '현대사회연구소' 이름으로 매입 등기를 하였다"라며 "그러나 (그로부터) 7년 후인 2004년 1월 허화평은 위 대지를 성남시에 팔았는데, 이때 땅 주인이 '현대사회연구소'이던 것을 '미래현대재단'으로 소유주 이름을 바꾸어 성남시에 매매하였다"라고 설명했다.
이어 "즉 성남시는 수년 후 토지 보상을 할 때 '현대사회연구소'가 아니고 '미래한국재단'으로 보상하였고, 허화평은 아무도 모르게 국고를 횡령, 착복하였다"라며 "허화평이 성남시에 팔 때 소유주를 '미래한국재단'으로 바꾸었고, 이 재단은 정관을 변경하여 (사업 목적을) 부동산 건축, 임대, 매매업으로 변경시킨 후 부동산업을 하면서 2000억 원이라는 거액을 보유하게 되었다"라고 주장했다.
김 전 반장이 대검찰청에 낸 고발사건은 서울중앙지검 범죄수익환수부로 넘어갔고, 고발장을 제출한 지 1년 10개월 만인 지난 9월 15일 검찰에서 조사받았다. 검찰에서 조사받은 직후인 지난 9월 18일 <오마이뉴스>와 한 인터뷰에서 "검찰의 사건기록이 500쪽은 넘어 보였고, 성남시 하산운동 땅, 재단 소유 부동산 등과 관련한 등기부등본을 조사했고, 성남시가 허화평 이사장에게 토지보상금으로 얼마를 줬는지도 다 조사한 것 같았다"라며 "그래서인지 내가 고발장에 적시한 금액이나 건수보다 더 많고, 독립몰수제가 시행되는 내년 9월부터 환수한다고 했다"라고 말했다(관련기사 : "'5공 설계' 허화평 재산 2000억 이상, 검찰이 환수하기로 했다" https://omn.kr/2jvh1)
김 전 반장이 고발장에 적시한 '허화평 재단'의 재산 금액이 '2000억 원'이라는 점을 헤아리면 검찰은 조사를 통해 이보다 더 많은 재산을 찾아냈고, 이를 내년 9월부터 환수한다는 것이다. 독립몰수제는 지난 8월 국회를 통과한 범죄수익은닉처벌법 개정안을 가리키고, 이로 인해 유죄판결과는 별개의 절차로 범죄수익을 몰수하거나 추징할 수 있다.
땅 매입에 재벌 자금 들어갔고, 판교개발로 230억 보상받아… 허화평 "진실보도 하세요"
2000억 원이 넘을 것으로 추정되는 '허화평 재단'의 재산의 뿌리는 '성남시 분당구 하산운동 산 26-4번지'(서판교)다. 이곳에는 미래한국재단의 전신인 현대사회연구소 건물이 있었다. 현대사회연구소는 지난 1981년 국무총리 소속기관이던 사회정화위원회 산하 '정부출연기관'으로 설립됐다. 하지만 허화평 이사장이 지난 2005년 현대사회연구소를 '재단법인 미래한국재단'으로 명칭을 바꾸면서 '정부 출연기관'을 '개인재단'으로 사유화했다는 의혹이 제기됐다.
원래 현대사회연구소는 93억 원의 일해재단 자금과 3억 원의 정부 자금을 지원받아 설립된 것으로 알려졌다. 하지만 최근 MBC 탐사보도프로그램 <스트레이트>의 보도에 따르면, 연구소는 독립건물이 필요하다는 이유를 들어 현대, 롯데, 한진, 대우, 럭키금성, 선경 등 재벌들로부터 수십억 원을 지원받은 것으로 확인됐다.
또한 '하산운동 산 26-4번지'가 판교개발지로 수용되면서 미래한국재단은 성남시로부터 230억 원의 토지보상금을 받았다. 이를 종잣돈으로 삼아 '부동산 개발사업'에 뛰어들어 지난 2014년 경기도 성남시 분당구 판교에서 3개동 1000세대 이상의 오피스텔 개발사업을 시행해 분양했고, 그 수익금으로 같은 해 서울 송파구 가락동 소재 16층짜리 업무용(오피스) 빌딩을 매입했다(관련기사 : [단독] 사유화 의혹 '허화평 재단' 재산 1000억 넘나
https://omn.kr/2as5l).
하지만 미래한국재단 측은 "현대사회연구소가 재단의 전신은 맞지만 당시 재산은 다 사라졌고, 지금은 정부 지원이나 출연금을 받지 않고 어렵게 조직을 운영하고 있다"라며 "여러 명의 이사들로 구성된 기관으로 자금 착복은 있을 수 없는 일이다"라고 반박해 왔다.
허화평 전 이사장은 MBC <스트레이트> 기자와 만난 자리에서 "거짓말 보도 하지 마세요, 진실보도 하세요"라고 주장했다.
[관련기사]
- "'5공 설계' 허화평 재산 2000억 이상, 검찰이 환수하기로 했다"
https://omn.kr/2jvh1
- [단독] 사유화 의혹 '허화평 재단' 재산 1000억 넘나
https://omn.kr/2as5l
- '허화평 고발' 김충립 전 보안반장, 5·18재단에서 증언한다 https://omn.kr/2ad7w
- "600억 허화평 재산, 전두환 미납 추징금으로 환수해야" https://omn.kr/2a4ak
- '1000억대 재산 의혹' 허화평, 두 번째 고발 당해 https://omn.kr/2b1vg
- 이진숙 5.18포럼에 등장한 '전두환 비서실장'… 주최 측 "스스로 온 것"
https://omn.kr/2jexg