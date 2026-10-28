허화평 '2000억 재산' 사건, 중수청으로 넘어갔다

▲지난 8월 13일 국민의힘 이진숙 의원과 새역사국민운동(공동대표 이영훈)이 공동 주최한 '5.18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼'이 국회도서관 대강당에서 열렸다. 전두환 국군보안사령관 비서실장으로 12.12쿠데타 주동세력이었던 허화평 미래한국재단 이사장이 행사 자료를 보고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기