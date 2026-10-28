"AI 위험해도 계속 개발" 무책임한 앤트로픽 투자보고서

큰사진보기 ▲노트북 화면에 표시된 앤트로픽(Anthropic)의 클로드(Claude) 로고와 함께, 인공지능 애플리케이션이 들어 있는 ‘생산성(Productivity)’ 폴더가 휴대폰 화면에 표시되어 있는 모습. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

[위험 1]

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[위험 2]

큰사진보기 ▲앤트로픽이 2026년 10월 미국 증권거래위원회에 제출한 투자설명서. ⓒ 신상호 관련사진보기

[위험 3]

[위험 4]

[위험 5]

"Our success depends in large part on our ability to continue to develop the most advanced and capable AI models, and any failure to do so could adversely affect our business."(당사의 성공은 가장 앞선, 가장 유능한 AI 모델을 개발할 수 있는 능력에 달려 있으며, 실패하면 사업에 부정적 영향을 미칠 수 있다.)

'AI 발전으로 인한 해킹은 더욱 빈번해지고, 인간에 대한 물리적-정서적 위해 가능성은 높아진다. 앤트로픽은 이를 막을 수 없다. 그러나 앤트로픽은 성공을 위해 개발을 계속할 것이다.'

클로드(Claude)를 서비스하는 앤트로픽이 지난 26일 미국 증권거래위원회에 주식 상장을 위한 투자설명서를 제출했습니다. 앤트로픽의 투자설명서는 일부 언론에서 초안이 공개된 적이 있으나, 확정된 투자 설명서가 공개된 것은 처음입니다. <오마이뉴스>는 이 투자 설명서를 꼼꼼히 살펴봤습니다.투자설명서는 총 335페이지, 이중 94페이지에 걸쳐 AI 위험 요인을 상세하게 설명해 눈길을 끕니다. 위험 요인을 다룬 부분에서 가장 큰 비중을 차지했던 것은 AI 모델의 오용, 통제 실패와 관련된 주제였습니다. 이 보고서를 토대로, AI 위험 요인별 쟁점을 짚어보겠습니다. AI 위험과 관련한 앤트로픽의 대응은 '무책임'하다고 볼 수 있습니다.앞으로 AI 모델은 더 통제하기 어려워지고, 그만큼 해킹 등의 사고도 더 많이 일어날 겁니다. 앤트로픽 투자 설명서는 "AI 모델이 더 발전하고 능력이 향상됨에 따라, 더 정교한 모델은 안전장치를 우회하거나 의도치 않은 방식으로 행동하는 능력이 더 뛰어날 수 있으므로, 당사는 정렬, 해석 가능성, 통제 가능성 및 안전과 관련해 고조된 과제에 직면해 왔고 앞으로도 직면할 수 있다"고 밝혔습니다.눈 여겨볼 문장은 '과제에 직면해 왔다(have faced)'인데요. 이는 과거형 문장입니다. 지난 7월 오픈AI 모델이 허깅페이스 서버에 무단 침입한 사건 등 AI 정렬 실패에 따른 사건이 있었기 때문입니다. 이런 문제는 앞으로도 통제되기 어렵다고 앤트로픽은 고백합니다.앤트로픽은 "더 발전된 AI 모델 개발과 새로운 관할권으로의 확장은 앞서 언급한 위험을 증폭시킬 수 있다"고 했습니다. 이어 "당사는 모델이 왜 특정 출력을 생성하거나 특정 방식으로 행동하는지 완전히 이해하거나 설명하지 못할 수 있으며, 이는 실패를 예측하거나 방지하는 능력을 제한할 수 있다"고 설명했습니다.즉 AI 모델을 만든 회사조차 모델을 이해하지 못하고, 모델이 사고를 내는 걸 예방할 수 없다는 고백입니다. 이런 위험은 아래 서술할 위험 요인들의 근본적인 원인입니다.AI는 이제 컴퓨터 화면이 아닌 물리적 환경으로 나오고 있습니다. '피지컬 AI'가 대표적입니다. 앤트로픽은 모델을 과학 데이터베이스와 고객의 컴퓨팅 인프라에 연결하는 연구 환경 '클로드 사이언스(Claude Science)'를 운영하고 있습니다. AI는 이제 실험실 장비나 로봇, 물리적 하드웨어를 제어하는 형태로 나아가고 있습니다.투자설명서는 이 영역에서의 위험을 구체적으로 적었습니다. 앤트로픽은 "모델이 물리적 장비를 지휘할 때, 오류, 정렬되지 않은 행동, 적대적 조작 또는 오용은 신체 상해, 재산 피해, 고가 장비나 실험 재료의 손상, 유해 물질 유출을 초래할 수 있으며, 그러한 결과는 즉각적이고 되돌릴 수 없을 수 있다(immediate and irreversible)"고 했습니다.온라인이나 컴퓨터상에서 AI를 활용할 때 환각 등의 문제가 생기면 프롬프트를 지우고 바로잡으면 됩니다. 그러나 로봇에 연결된 AI가 환각이나 오류, 정렬 실패를 하게 된다면, 인간에게 물리적 위해를 가할 수 있고, 광범위한 유해물질 유출 등의 심각한 피해로 이어질 수 있습니다. 이렇게 나타난 피해는 돌이킬 수 없습니다.앤트로픽은 이와 관련해 인간을 위협할 생화학 물질 개발 등이 가속화될 가능성도 우려했습니다. 보고서는 "점점 더 능력이 향상되는 모델을 실험실 자동화에 연결하는 것은 AI 시스템이 위험한 생물학적 물질의 개발을 가속할 가능성에 대한 우려를 고조시킬 수 있다"고 경고합니다.최근 AI를 활용한 해킹 사고가 빈번하게 일어나고 있습니다. 보고서는 해킹도 앞으로 더 자주, 더 광범위하게 발생할 가능성을 경고합니다. 앤트로픽은 지난 2025년 9월 중국의 해킹 그룹이 클로드(Claude)를 조작해 기술 기업, 금융기관, 화학 제조 기업, 정부 기관에 침투를 시도했고, 일부는 성공한 사례를 적시했습니다.AI 모델에는 해킹 등의 불법 행위를 막기 위한 안전 장치가 있습니다. 하지만 중국 해킹 그룹의 경우가, 이런 안전장치를 우회해, AI 모델을 해킹 도구로 활용한 대표적인 사례입니다. 올해 앤트로픽이 개발한 미토스 모델의 경우, 현존하는 모든 보안 체제를 무력화시킬 수 있다는 평가를 받을 정도로 뛰어난 성능을 자랑합니다.현재도 미토스 모델은 미국이 아닌 다른 국가에서의 사용은 제한됩니다. 그러나 이런 제어에도 불구하고, AI 모델을 악용하는 사례는 계속될 것이란 얘깁니다. 앤트로픽은 "국가 지원 적대 세력을 포함한 악의적 행위자들은 당사(앤트로픽)의 안전장치 및 보안 조치를 우회하려는 시도에 활용한 바 있다"면서 "당사 기술의 능력이 증가함에 따라 그러한 시도는 증가할 수 있다"고 했습니다.정서적 위험군에 있는 이용자들이 AI와 대화하면서 더 위험한 상황으로 내몰릴 수도 있습니다. 지난해 8월 미국의 코네티컷주에 살던 50대 남성이 자택에서 자신의 어머니를 살해하고 스스로 목숨을 끊은 사건이 있었습니다. 현재 이와 관련해선 유족 측이 AI 개발사에 소송을 냈는데요. AI가 사건 당사자에게 망상을 유도하고 사건을 일으키게끔 부추겼다는 게 유족 측 주장입니다.앤트로픽 보고서에는 정서적으로 취약한 사용자가 이 같은 위험에 노출될 가능성을 암시하는 대목이 나옵니다. 보고서는 "자살 또는 자해 위험이 있는 개인, 또는 타인에게 폭력 행위를 저지른 개인들이 당사의 안전장치에도 불구하고 당사 모델을 사용해 왔으며, 앞으로도 사용할 수 있다"고 했습니다.그러면서 "업계 다른 기업들이 개발한 AI 모델은 자살, 타인에 대한 폭력 행위 또는 심각한 자해 사례에 일정한 역할을 했다는 의혹을 받아 왔다"고 적시했습니다. AI가 사용자의 정서적 불안을 키운다고 인정을 한 것은 아니지만, 앤트로픽 차원에서 그런 위험성을 인지하고 있다는 공식적인 고백입니다.앤트로픽은 이 모든 위험을 스스로 다 막을 수 없다고 토로했습니다. 투자설명서는 AI 오용을 막기 위한 안전 조치에 대해 "그러한 조치(안전 조치)는 불완전하며, 당사 모델의 모든 잠재적 오용을 식별하거나 방지하지 못할 수 있다"고 밝혔습니다. "불완전하다(are incomplete)"라고 서술한 대목은 가능성이 아니라 확정적인 사실입니다.가장 위험한 대목은 아래 내용입니다.앞서 앤트로픽은 AI가 발전하면 할수록 AI를 통제하기 어렵고, 그와 관련해 파생되는 위험도 다양해진다고 적시했습니다. 하지만 앤트로픽의 보고서는 AI 발전을 멈출 수 없다고 말합니다. AI 개발을 멈추는 순간 사업에 부정적인 영향(adversely affect)을 미칠 수 있고, 앤트로픽의 성공(Our success)도 장담할 수 없습니다. 앤트로픽의 보고서 내용을 요약하면 이렇습니다.결국, 앤트로픽이라는 한 기업의 생존을 위해 인류 전체가 위협을 감내해야 합니다. 이것은 정당한 일일까요? 인류는 AI로 인한 편익을 위해 기꺼이 이런 위협을 감내할 준비가 돼 있나요?