"이 대통령, 이주노동자 폄훼하고 언론에 화풀이 말라"

큰사진보기 ▲정의당 김나율 대변인은 같은 날 논평을 통해 "내국인 노동자와 경제 기여도를 비교한 말이었다는 해명에도 이주노동자의 노동을 깎아내리는 인식은 그대로"라며 "이주노동자가 받는 임금은 일한 대가다. 그리고 당연하게도 그 돈을 어디에 쓸지는 그들이 결정할 일이다. 임금 전부를 고국의 가족에게 보내더라도 대통령의 타박을 받을 이유가 없다"라고 지적했다. ⓒ 정의당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲진보당 홍성규 대변인 역시 브리핑을 통해 해당 발언이 "이미 이주노동자가 110만 명을 넘어서 우리 경제의 단단한 한 축을 담당하고 있는 현실을 부정한 발언"이라고 규정했다. 특히 이 대통령의 사후 대응에 대해 "솔직하게 시인하고 사과해야 할 일에, 재차 SNS를 통해 '크게'라는 단어가 빠졌다며 언론에 기사 정정과 사과를 요구한 것은 '더 크게' 부적절한 행위"라고 직격했다. ⓒ 진보당 관련사진보기

이재명 대통령의 이주노동자 관련 발언에 이주노동인권단체와 진보 정당들이 일제히 비판하고 나섰다.지난 27일 이 대통령은 국무회의에서 농업 분야 내국인 노동자 유입 방안을 논의하던 중 "외국인 노동자들을 불러다가 (일)해도 국가 경제에 크게 도움이 안 된다. 전부 다 (본국에) 송금해 버리니까"라고 발언했다.이후 혐오 및 차별성 발언이라는 비판이 제기되자, 이 대통령은 SNS를 통해 내국인 노동자와 비교해 '크게' 도움이 되지 않는다는 비교화법이었다고 해명하며 이를 보도한 언론사에 정정과 사과를 요구했다. 이에 시민사회와 정치권은 대통령의 왜곡된 노동 인식을 지적하며 즉각적인 사과를 촉구하는 성명과 논평을 잇달아 발표했다.이주노동자평등연대는 28일 성명을 내고 대통령의 발언과 해명을 강하게 질타했다. 연대는 "한국 사회에서 일하는 노동자가 국가경제에 도움이 되는 순으로 위계가 있다는 말인가"라고 반문하며, "우리는 대통령의 말처럼 비교화법이라 하더라도, 도움되지 않는다는 식의 혐오성 발언을 강력히 규탄한다"고 밝혔다.특히 이 대통령이 언급한 '임금 전부 송금' 주장이 객관적 사실과 다르다는 점도 조목조목 짚었다. 정부가 실시한 '2025 이민자 체류실태 및 고용조사'에 따르면 전체 외국인의 총소득 대비 지출 비중은 생활비(37.3%)가 가장 높았고, 국내외 송금(25.5%), 저축(15.4%), 주거비(11.9%) 순으로 나타났다.연대는 "이주노동자가 해당 산업, 업종을 맨 밑에서 지탱하면서 유지되게 하고 관련 일자리를 만들고 지역사회 상권을 부활시키기도 한다"며 "지난 8월 여주에서 36도가 넘는 날씨에 밭에서 일하다 입국 나흘 만에 숨진 라오스 여성노동자는 본국에 남편과 자녀 네 명을 두고 왔다. 이주노동자가 본국에 있는 가족에게 송금을 하는 것은 당연하지만, 이 여성노동자는 송금조차 하지 못했다"고 참담한 현실을 환기했다.이어 연대는 이 대통령을 향해 국정 최고책임자로서 발언에 신중을 기하고 이주노동자 차별 철폐와 인권 보장의 일관된 메시지를 낼 것을 촉구했다.진보 정당들도 비판 대열에 합류해 대통령의 언론 탓과 열악한 노동 현실 외면을 강도 높게 꼬집었다.정의당 김나율 대변인은 같은 날 논평을 통해 "내국인 노동자와 경제 기여도를 비교한 말이었다는 해명에도 이주노동자의 노동을 깎아내리는 인식은 그대로"라며 "이주노동자가 받는 임금은 일한 대가다. 그리고 당연하게도 그 돈을 어디에 쓸지는 그들이 결정할 일이다. 임금 전부를 고국의 가족에게 보내더라도 대통령의 타박을 받을 이유가 없다"라고 지적했다.또한 "농사를 짓고 공장을 가동하고 누군가를 돌보는 노동에 기대면서 가족에게 생활비를 보낸다는 이유로 기여를 평가절하하다니, 대통령의 인식이 참담하기 그지없다"라고 비판했다.김 대변인은 대통령의 발언이 현장에 미칠 파장을 우려하며 "대통령의 말 한 마디는 누군가에게 차별의 명분이 되고 일터의 모욕과 부당한 대우를 정당화하는 빌미가 될 수 있다. 대한민국 대통령이 앞장서서 이주노동자를 함부로 대해도 되는 사람으로 만들지 말라"고 경고했다.아울러 "낮은 임금과 열악한 노동조건을 그대로 둔 채 이주노동자의 송금을 탓해서 달라질 것은 없다. 이재명 대통령은 언론사에 사과 요구하기 전에 이주노동자들에게 정부의 책임을 덧씌운 비겁한 언사에 대해 먼저 사과하라"고 요구했다.진보당 홍성규 대변인 역시 브리핑을 통해 해당 발언이 "이미 이주노동자가 110만 명을 넘어서 우리 경제의 단단한 한 축을 담당하고 있는 현실을 부정한 발언"이라고 규정했다.특히 이 대통령의 사후 대응에 대해 "솔직하게 시인하고 사과해야 할 일에, 재차 SNS를 통해 '크게'라는 단어가 빠졌다며 언론에 기사 정정과 사과를 요구한 것은 '더 크게' 부적절한 행위"라고 직격했다.홍 대변인은 "각계의 정당한 문제제기와 비판에 대하여, 그 진의를 살펴보기는커녕 거꾸로 내놓은 이른바 '속 좁은 반박해명'에 공감할 국민이 대체 얼마나 되겠나"라며 이를 "적반하장이라고 해도 할 말이 없는 상황"이라고 힐난해다.그러면서 그는 "이주노동자의 '본국 송금'을 꺼내들어 '큰 도움' 운운하기 전에, 최소한의 인간적 대우도 못 받으며 강제노예노동 수준에 처한 참담한 현실부터 바로잡아야 마땅하다. 그것이 지금 대통령으로서 직시해야 할 시급한 책무"라면서 잘못을 인정하고 솔직하게 사과할 것을 거듭 촉구했다.