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사회

26.10.28 17:52최종 업데이트 26.10.28 18:03

[영상] 애기봉에서 본 북한군... '놀라운 모습'을 포착했다

평화생태공원에서 북한 쪽 보니... 남쪽 향한 자주포 주변 훈련하는 북한군 병사, 볕 쬐면서 잠든 병사도

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북한 자주포 찍다가 '식겁' 기자도 놀란 북한병사 행동 권우성/김지현

위로 치켜 든 빨간 깃발을 아래로 내리자 자주포에서 각자 임무를 수행하는 병사들. 이어 포 주변에서 두 명의 병사가 사주경계를 실시한다. 포 차체 전면에 적힌 문구는 이랬다.

"조선 인민의 철천지 원수인 미제침략자들을 소멸하라!"

28일 경기도 김포 애기봉 평화생태공원 내 조강전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군의 모습이다.

이날 <오마이뉴스> 카메라에 포착된 것은 비단 북한군 병사들의 훈련 모습뿐만 아니었다. 한 초소에서 입을 벌리고 잠든 병사의 모습도 확인할 수 있었다.

28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안에서남쪽을 향해 자주포 3대를 배치한 북한군이 반복해서 사격 훈련을 하고 있다. 북한군이 소총을 들고 자주포앞으로 달려나와 사격자세를 하고 있다.
28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안에서남쪽을 향해 자주포 3대를 배치한 북한군이 반복해서 사격 훈련을 하고 있다. 북한군이 소총을 들고 자주포앞으로 달려나와 사격자세를 하고 있다. ⓒ 권우성

28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역. 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있으며, 북한군 자주포 3대가 남쪽을 향해 배치되어 있다.
28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역. 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있으며, 북한군 자주포 3대가 남쪽을 향해 배치되어 있다. ⓒ 권우성

28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 북한군 자주포가 남쪽을 향해 배치되어 있다.
28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 북한군 자주포가 남쪽을 향해 배치되어 있다. ⓒ 권우성

28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에서 북한군이 초소에 소총을 세워둔 채 졸거나 휴식을 하고 있다.
28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에서 북한군이 초소에 소총을 세워둔 채 졸거나 휴식을 하고 있다. ⓒ 권우성

28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에서 북한군이 초소에 소총을 세워둔 채 졸거나 휴식을 하고 있다.
28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에서 북한군이 초소에 소총을 세워둔 채 졸거나 휴식을 하고 있다. ⓒ 권우성

이날 이곳은 북한군의 모습을 취재하려는 내외신 기자들로 북새통을 이뤘다. 뿐만 아니라 천하람 개혁신당 의원(비례대표, 국방위)도 현장을 방문해 망원경으로 북한 쪽을 살펴보기도 했다.

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조강전망대 자체는 관광지로도 이름이 나 있다. 한국인 관광객뿐만 아니라 대만, 일본, 프랑스 등지에서 온 외국인 관광객들도 상당수 있었다.

기자와 만난 한 대만인 관광객은 "남한과 북한 간의 긴장 관계 같은 것은 잘 모르지만 이곳이 유명하다고 해서 왔다"면서 "북한을 태어나서 처음 직접 보는 경험을 할 수 있어 신기하다"고 말했다.

김포에 거주하는 한 시민은 "아주 가끔 이곳을 찾다가 최근 북한의 군사긴장 고조 움직임 때문에 (북한군이) 어떻게 하고 있는지 보고 싶어서 왔다"면서 "대한민국 정부도 여러 상황을 주시하겠지만 국민들이 불안하지 않게 잘 대응하면 좋겠다"고 말했다.

요새화 된 접경지 북쪽 28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다.
요새화 된 접경지 북쪽28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다. ⓒ 권우성

요새화 된 접경지 북쪽 28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다.
요새화 된 접경지 북쪽28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다. ⓒ 권우성

요새화 된 접경지 북쪽 28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다.
요새화 된 접경지 북쪽28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다. ⓒ 권우성

요새화 된 접경지 북쪽 28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다.
요새화 된 접경지 북쪽28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다. ⓒ 권우성


#애기봉#스타벅스#북한#황해도#자주포

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