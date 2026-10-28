[영상] 애기봉에서 본 북한군... '놀라운 모습'을 포착했다

▲북한 자주포 찍다가 '식겁' 기자도 놀란 북한병사 행동 권우성/김지현 관련영상보기

"조선 인민의 철천지 원수인 미제침략자들을 소멸하라!"

큰사진보기 ▲28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안에서남쪽을 향해 자주포 3대를 배치한 북한군이 반복해서 사격 훈련을 하고 있다. 북한군이 소총을 들고 자주포앞으로 달려나와 사격자세를 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역. 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있으며, 북한군 자주포 3대가 남쪽을 향해 배치되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 북한군 자주포가 남쪽을 향해 배치되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에서 북한군이 초소에 소총을 세워둔 채 졸거나 휴식을 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에서 북한군이 초소에 소총을 세워둔 채 졸거나 휴식을 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲요새화 된 접경지 북쪽28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲요새화 된 접경지 북쪽28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲요새화 된 접경지 북쪽28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲요새화 된 접경지 북쪽28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

위로 치켜 든 빨간 깃발을 아래로 내리자 자주포에서 각자 임무를 수행하는 병사들. 이어 포 주변에서 두 명의 병사가 사주경계를 실시한다. 포 차체 전면에 적힌 문구는 이랬다.28일 경기도 김포 애기봉 평화생태공원 내 조강전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군의 모습이다.이날 <오마이뉴스> 카메라에 포착된 것은 비단 북한군 병사들의 훈련 모습뿐만 아니었다. 한 초소에서 입을 벌리고 잠든 병사의 모습도 확인할 수 있었다.이날 이곳은 북한군의 모습을 취재하려는 내외신 기자들로 북새통을 이뤘다. 뿐만 아니라 천하람 개혁신당 의원(비례대표, 국방위)도 현장을 방문해 망원경으로 북한 쪽을 살펴보기도 했다.조강전망대 자체는 관광지로도 이름이 나 있다. 한국인 관광객뿐만 아니라 대만, 일본, 프랑스 등지에서 온 외국인 관광객들도 상당수 있었다.기자와 만난 한 대만인 관광객은 "남한과 북한 간의 긴장 관계 같은 것은 잘 모르지만 이곳이 유명하다고 해서 왔다"면서 "북한을 태어나서 처음 직접 보는 경험을 할 수 있어 신기하다"고 말했다.김포에 거주하는 한 시민은 "아주 가끔 이곳을 찾다가 최근 북한의 군사긴장 고조 움직임 때문에 (북한군이) 어떻게 하고 있는지 보고 싶어서 왔다"면서 "대한민국 정부도 여러 상황을 주시하겠지만 국민들이 불안하지 않게 잘 대응하면 좋겠다"고 말했다.