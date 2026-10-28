희귀·난치병 아이들의 몸짓 '나무콘서트'...박창근 특별출연

큰사진보기 ▲난치병아동돕기운동본부 희망세움터 나무콘서트 포스터 ⓒ 희망세움터 관련사진보기

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(사)난치병아동돕기운동본부 '희망세움터(아래 희망세움터)'가 주최한 스무 번째 '세상의 다리가 되어준 나무콘서트(아래 나무콘서트)'가 오는 29일 오후 7시 안양아트센터 수리홀에서 열린다.올해 공연은 유명 가수 박창근씨의 특별 출연이 있어 더 주목 받을 것으로 보인다.나무콘서트는 지난 2007년 안양 시민사회단체와 교육계, 정계 인사들이 직접 노래와 연주를 선보이는 형태로 시작됐다. 이후 희망세움터를 이용하는 아이들의 합창과 난타 공연 중심으로 진행됐다.올해 역시 아이들이 정성을 다해 준비한 난타와 댄스 공연이 펼쳐진다. 여기에 가수 박창근씨의 특별 무대가 보태져 무대가 더욱 풍성할 전망이다.공연 수익금은 난치병 아동 치료비 지원과 희망세움터 운영 기금으로 사용한다.희망세움터에서는 희귀난치성 질환을 앓는 아동과 기타 여러 가지 장애가 있는 아동을 돌보고 있다. 희귀난치성 질환이란 이해하기도, 치료도 어려운 질병을 말한다. 우리나라에는 약2000여 종의 질환과 80만 명의 희귀·난치성 질환 환자가 있는 것으로 알려졌다.희망세움터에서 돌보는 아이들을 괴롭히는 질병은 이 중 근육병(근육이영양증 등), 다운증후군, 백혈병, 뇌병변 등 10여 종이다. 희망세움터에서는 이 아이들에게 공연 관람, 행사 체험 같은 문화교육과 제과제빵·바리스타 교육 같은 직업 교육을 제공한다. 봄, 가을에는 나들이도 떠난다. 이 밖에 방송 댄스, 체육, 국어독해, 창의 수학, 미술 교실 등의 프로그램을 진행한다.