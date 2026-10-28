코스피, 다시 6000선 올라서다

국내 증시가 반도체 대형주의 주주환원 확대 정책에 힘입어 6000선을 회복했다. 최근 급락으로 5000선까지 밀려났던 코스피 지수는 10거래일 만에 6000선 고지를 다시 밟게 됐다.
28일 코스피 지수는 전 거래일 대비 6.63% 오른 오른 6012.44에 장을 마쳤다. 장중 한때는 6032.28까지 상승하기도 했다. 기관은 9608억 원, 외국인은 8158억 원을 순매수한 반면, 개인들은 1조8016억 원을 팔았다. 전날에 이어 이날 오전에도 코스피 시장에는 '매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)'가 발동됐다.
이날 상승세를 만든 건 SK하이닉스의 실적 발표다. SK하이닉스는 이날 3분기 역대 최대 실적 공시와 함께, 올해 회계연도 기준 총 100조 원 규모에 달하는 주주환원 계획을 발표했다. 주당 2만 원의 분기 배당금을 지급하겠다는 계획과 10조 원 규모의 자사주를 전량 소각한다는 로드맵이 담겼다.
SK하이닉스 '100조 원' 주주환원책에 코스피 날았다
지난 8월, 2분기 실적 발표 당시 주주환원 계획을 제대로 공개하지 않아 주가 조정을 면치 못했던 반면 이번에는 시장 기대치를 웃도는 밸류업 공시를 내놓으며 반등의 발판을 마련했다.
반도체 업종이 '사이클 산업'에서 벗어나 지속 성장할 것이라는 근거도 나왔다. 이날 회사는 컨퍼런스콜에서 "2027~2028년 생산능력의 50% 이상을 글로벌 빅테크 기업들과 장기공급계약(LTA)으로 확보했다"라며 "2029년까지 D램과 HBM 물량이 '솔드아웃' 상태"라고 밝혔다.
아울러 고객사의 AI 투자가 이익 증가로 이어지고 있는 점, 투자의 주체 역시 빅테크 기업 중심에서, 일반 기업과 소버린 AI를 만들려는 각 국 정부로 이어지는 점 등을 근거로 과다 투자 우려를 일축했다(관련 기사: 역대급 실적 SK하이닉스, '주주환원' 100조 원 보답
https://omn.kr/2kasw).
시장은 화답했다. SK하이닉스 주가는 이날 10.89% 상승한 148만7000원에 장을 마감했다.
주가는 올랐지만 갈 길은 멀었다. 전문가들은 회사의 기초 체력 대비 주가가 크게 저평가 됐다는 분석을 내놓고 있다. 실제 27일 KB증권이 발간한 보고서에 따르면, SK하이닉스의 2027년 선행 주가수익비율(Forward PER)은 2.7배 수준에 불과하다. 이날 주가가 큰 폭으로 올랐지만 내년도 예상 영업이익을 반영해 계산한 PER은 여전히 2.97배 수준이다.
삼성전자 추가 주주환원 촉각... 6000선 안착할까
시장의 시선은 자연스럽게 하루 뒤인 29일 확정 실적을 내놓는 삼성전자로 향하고 있다. 증권가에서는 이번 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 삼성전자가 약 80조 원에 달하는 잔여 재원을 바탕으로 추가 주주환원책을 내놓을지 주목하고 있다. 이러한 기대감이 반영되면서 삼성전자 주가 역시 전 거래일보다 9.01% 오른 24만2000원을 기록했다.
SK하이닉스가 먼저 쏘아 올린 주주환원의 공을 삼성전자가 이어받아 구체적인 실행 계획을 내놓을지 여부가, 6000선 시대의 안착 여부를 결정짓는 가늠자가 될 전망이다.
글로벌 환경도 당분간 국내 증시에 추가 '모멘텀' 역할을 할 걸로 보인다. 한국시간으로 내일 새벽 미국 증시에서 마이크로소프트(MS)와 알파벳(구글)이 3분기 실적을 발표한다. 이어 메타, 아마존 등 글로벌 AI 산업의 핵심 축인 빅테크 기업들의 실적도 줄지어 대기 중이다. 아울러 미 연방공개시장위원회(FOMC)가 오늘 밤 기준금리를 결정하는데, 시장은 동결을 예상하고 있다. 실제 동결이 결정된다면 금융시장의 불안감도 한층 줄어들 걸로 보인다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 보고서에서 "사상 최대 실적과 역사적 저평가가 공존하는 현 시점에서 사상 최대 규모의 주주환원 확대는 저평가된 기업가치를 해소하는 결정적인 계기가 될 전망"이라고 밝혔다.