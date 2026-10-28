코스피, 다시 6000선 올라서다

▲28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 374.10포인트(6.63%) 오른 6,012.44에, 코스닥은 27.45포인트(3.69%) 오른 771.28에 장을 마감했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기