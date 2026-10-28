가을 콩알을 볼 때마다 떠오르는 구수한 추억

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큰사진보기 ▲아침 식탁에 오른 부드럽고 매끈한 두부 ⓒ 정형미 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 햇살 아래 알알이 수확해 골라낸 정겨운 콩들 ⓒ 정형미 관련사진보기

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"영차, 영차."

큰사진보기 ▲불린 콩을 조금씩 넣으며 돌리던 정겨운 맷돌 ⓒ 정형미 관련사진보기

"엄마, 진짜 맛있어!"

"아이고, 잘됐다. 성공이다!"

"아이고, 구수한 콩물 냄새가 온 집안을 진동하는구나. 오늘 두부 맛은 어떨꼬."

"음, 냄새만 좋은 줄 알았더니 맛이 아주 일품이로군! 오늘 저녁은 이것만 먹어도 배가 부르겠다."

"아이고, 이번엔 소금이 안 좋았나 보다. 이걸 어쩌냐..."

큰사진보기 ▲가마솥에서 정성으로 피워낸, 김이 모락모락 나는 손두부 ⓒ 정형미 관련사진보기

가을이 깊어지고 콩을 거둘 때가 되면 어린 시절의 풍경이 하나둘 떠오른다. 잘 여문 콩대를 털어 콩알을 모으고, 겨우내 먹을 양식을 갈무리하던 계절. 그렇게 거둔 콩은 어머니의 손을 거쳐 하얗고 몽글몽글한 두부로 다시 태어나곤 했다.하얀 두부 한 모를 식탁 위에 올려놓는다. 칼끝이 부드러운 속살을 가르면 희미한 콩 냄새가 번지고, 매끈한 단면 위로 빛이 내려앉는다. 그 모습을 바라보고 있노라면 오래전 겨울, 가마솥에서 피어오르던 하얀 김과 어머니의 다정한 손길이 눈앞에 아른거린다.아버지는 군인이셨다. 아버지를 따라 전국 여러 곳을 옮겨 다니며 살아야 했던 어머니는 강원도에서 지내실 때 이웃에게 손두부 만드는 법을 배우셨다고 한다. 낯선 곳에 살림을 꾸리면서도 새로운 것을 익히고 가족의 끼니를 챙기셨던 어머니. 그렇게 배워 오신 손두부는 우리 집 겨울 밥상의 정겨운 풍경이 되었다.가을 추수가 끝나면 집 안에는 콩이 수북이 쌓였다. 식구들이 둘러앉아 알이 굵고 매끈한 콩은 따로 모으고, 벌레 먹은 콩은 골라냈다. 모양이 고르지 못한 콩은 두부용으로 따로 모았다. 어머니의 손끝에서 골라진 콩알들이 바가지 안으로 또르르 굴러떨어질 때면 방 안에 잔잔한 소리가 퍼졌다.겨울바람이 문풍지를 흔들기 시작하면 두부를 만들 날이 다가왔다. 전날 밤 물에 담가 둔 콩은 아침이면 통통하게 불어 있었다. 어머니가 한 국자씩 콩을 맷돌에 넣어 주시면 남매들은 차례로 손잡이를 잡았다.맷돌은 생각보다 무거웠다. 오빠들은 자기 차례가 다가오면 슬쩍 자리를 피하기도 했다. 어린 나도 해 보겠다며 나섰지만 손잡이는 좀처럼 돌아가지 않았다. 결국 맷돌 돌리기는 포기했지만, 아궁이에 불을 지피는 일만큼은 누구에게도 지지 않았다. 장작을 밀어 넣고 부지깽이로 불길을 헤집으면 벌건 불꽃이 살아났고, 마른나무 타는 냄새가 부엌 가득 번졌다.맷돌 틈에서 뽀얀 콩물이 흘러내리고, 돌이 맞물려 돌아가는 소리 사이로 고소한 향이 피어났다. 콩물이 솥에서 끓기 시작하면 어머니는 넘치는 거품을 살피며 불길을 조절하셨다. 부엌은 뜨거운 김으로 뿌옇게 흐려졌고, 아궁이 앞에 쪼그려 앉은 내 얼굴에도 땀이 송골송골 맺혔다.베자루에 담긴 콩물을 어머니가 두 손으로 힘껏 짜내면 뽀얀 물이 큰 가마솥 안으로 쏟아졌다. 나는 아궁이 앞에서 장작불을 살폈다. 어머니의 손길과 불의 세기에 따라 콩물이 끓고 익어 가는 모습은 어린 내게 신기하기만 했다.이어 어머니가 간수를 천천히 둘러 넣으셨다. 잠시 뒤 맑던 콩물 속에 하얀 알갱이들이 하나둘 엉기기 시작했다. 몽글몽글한 덩이들이 솥 안에서 피어났다. 물과 콩이 서로의 경계를 지우며 하얀 순두부로 변해 가는 순간이었다.막 떠낸 순두부를 한입 맛보고 나도 모르게 소리를 질렀다. 솥 안을 들여다보시던 어머니의 얼굴에도 환한 웃음이 번졌다.큰 대야에 보자기를 펴고 순두부를 옮겨 담은 뒤, 어머니는 보자기 자락을 가지런히 여미셨다. 변변한 두부 틀도 없어 물을 가득 채운 양동이를 위에 올려놓고 단단해지기를 기다렸다. 시간이 지나 보자기를 풀면 모서리가 둥글고 조금 비뚤어진 두부가 모습을 드러냈다. 모양은 반듯하지 않아도 칼을 대면 부드럽게 갈라졌고, 입에 넣으면 고소함이 온몸으로 퍼졌다.그때면 방문이 열리고 아버지가 얼굴을 내미셨다.어머니가 따끈한 두부 한 모에 양념장과 탁주 한 잔을 소반에 올려 내오시면 아버지는 막걸리를 시원하게 마시고 손등으로 입가를 쓱 닦으셨다. 그리고 두부를 한입 크게 베어 물고는 허허 웃으셨다.그 말씀 한마디에 어머니의 얼굴이 환해졌고, 아궁이 앞의 나도 어머니를 바라보며 함께 웃었다. 솥에서 피어오른 김이 천장으로 흩어지고 부엌에는 갓 만든 두부의 고소한 향이 오래도록 머물렀다. 그러나 가마솥이 늘 하얀 기쁨만 내준 것은 아니었다. 어떤 해에는 간수를 잘못 맞추어 두부에서 씁쓸한 맛이 났다. 어머니는 한 숟가락 맛을 보시곤 한동안 솥 안을 들여다보셨다.맷돌을 돌리고 콩물을 짜내느라 들인 수고가 얼마나 컸을까. 식구들 밥상에 오르지 못한 두부는 끝내 돼지우리로 갔다. 꿀꿀거리며 달려드는 돼지들 앞에서 나는 한참이나 그 자리를 떠나지 못했다. 하지만 그 씁쓸했던 기억도 다음 겨울의 손길을 막지는 못했다. 이듬해 겨울이 오고 콩이 불어나면 맷돌은 또다시 돌아갔고, 가마솥에서는 여전히 하얀 김이 피어올랐다.세월이 흘러 그때의 안방도 부엌도 맷돌도 이제는 없다. 무엇보다 그 따스한 손길로 손두부를 만들어 주시던 어머니마저 그 시절의 온기 속으로 떠나셨다. 어머니가 두부 만드는 법을 배우셨던 강원도의 어느 마을도 이제는 아득한 기억 속에 남아 있다.가을이 되어 콩을 거두는 계절이 오면 나는 다시 그 시절을 떠올린다. 작은 콩알이 물에 불고 맷돌에서 뽀얀 콩물이 되어 가마솥에서 하얀 두부로 태어나던 시간. 그 모든 과정에는 가족을 먹이려는 어머니의 정성과 수고가 담겨 있었다.오늘도 식탁 위에 두부 한 모가 놓여 있다. 칼끝이 부드러운 속살을 가르고 매끈한 단면 위로 따스한 빛이 내려앉는다. 손끝에 닿는 서늘하고 보드라운 감촉 사이로 오래전 가마솥의 김과 그리운 어머니의 모습이 다시 몽글몽글 피어오른다. 두부는, 여전히 하얗다.