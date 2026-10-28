문체부 장관이 밝힌 방한객 3·4천만 명 시대 위한 제1 조건은?

큰사진보기 ▲최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 서울 종로구 아트코리아랩에서 관광 분야 기자간담회를 열고 2026년 관광 분야 성과와 향후 정책 방향을 발표하고 있다. ⓒ 문화체육관광부 관련사진보기

"방한객 3000만 명, 4000만 명 시대를 대비하기 위한 제1 조건은 '지역관광 활성화'입니다."

AD

큰사진보기 ▲최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 서울 종로구 아트코리아랩에서 관광 분야 기자간담회를 열고 2026년 관광 분야 성과와 향후 정책 방향을 발표하고 있다. ⓒ 문화체육관광부 관련사진보기

큰사진보기 ▲최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 서울 종로구 아트코리아랩에서 관광 분야 기자간담회를 열고 2026년 관광 분야 성과와 향후 정책 방향을 발표하고 있다. ⓒ 문화체육관광부 관련사진보기

큰사진보기 ▲최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 서울 종로구 아트코리아랩에서 관광 분야 기자간담회를 열고 2026년 관광 분야 성과와 향후 정책 방향을 발표하고 있다. ⓒ 문화체육관광부 관련사진보기

최휘영 문화체육관광부 장관의 말이다. 그는 28일 서울 종로구 아트코리아랩에서 관광 분야 기자들과 만난 자리에서 '외국인 관광객 3000만 명 시대'를 열기 위한 핵심 과제로 '지역관광 활성화'를 꼽았다. 방한객의 80% 이상이 수도권에 집중되는 현재의 구조를 바꾸지 않고서는 지속 가능한 관광 성장이 어렵다는 판단에서다.이날 최 장관은 올해 관광 분야 성과와 향후 정책 방향을 공유하면서 "한 번도 경험하지 못한 새로운 미래가 이미 도래했다"면서 대한민국을 세계적인 관광 목적지로 키우기 위한 정책 역량을 집중하겠다고 밝혔다.문체부에 따르면 한국을 찾은 외국인 관광객은 지난 27일 기준 1894만 명을 넘어섰다. 지난해 연간 방한객 수를 이미 돌파한 것으로, 역대 최대 기록이다. 중동전쟁에 따른 국제 정세 불안과 고유가·고물가에도 성장세를 이어간 데에는 케이(K)-컬처의 세계적 확산과 관광업계의 혁신, 국민의 환대가 밑바탕이 됐다는 게 문체부의 평가다.정부 차원의 협력도 성과를 뒷받침했다. 대통령 소속으로 격상된 국가관광전략회의를 중심으로 항공편 확충, 비자 발급 완화, 교통 편의 개선, 추가경정예산 편성 및 해외 마케팅 강화 등 범정부 차원의 지원을 확대했다.정부는 외국인 관광객 3000만 명 시대를 넘어 4000만 명 시대까지 준비하기 위해 관광 분야 재정 투자도 늘린다. 2027년 관광 분야 정부 예산안은 1조 7562억 원으로, 올해 예산 1조 4751억 원보다 19% 증액됐다.최 장관이 지역관광 활성화를 위해 내세운 핵심 사업은 '지방공항 중심 관광권 육성'이다. 김해·대구·청주·무안·양양공항 등 5개 지방공항을 중심으로 관광 경로를 개발하고, 해외 관광객의 지방 유입부터 지역 내 이동과 결제까지 편의를 높인다는 구상이다.2027년 정부 예산안 기준으로 전 부처 협업·연계 사업에 약 4100억 원 규모의 재정을 지원하고, 규제 특례와 인공지능(AI) 실증도 함께 추진할 계획이다. 문체부 자체 지방공항 중심 관광권 사업에는 국비와 지방비를 합쳐 935억 원이 편성됐다.지역에서만 경험할 수 있는 케이(K)-라이프스타일 콘텐츠도 확대한다. 전통시장 관광 활성화에 72억 원, 음식거리를 연계한 '케이-푸드로드'에 25억 원, 케이팝 공연과 케이드라마 촬영지를 활용한 관광에 58억 원을 각각 투입할 예정이다.숙박·교통 등 관광객 수용태세 개선도 주요 과제다. 숙박 정보 통합 플랫폼 구축, 숙박업 품질 평가와 컨설팅 지원, 지역 대형 호텔 건립 융자 등을 추진한다. 국제회의 유치·개최 정보를 한곳에서 제공하는 인공지능 기반 '케이-마이스(K-MICE)' 통합 플랫폼도 구축한다.외국인 관광객뿐 아니라 국민의 국내 여행을 활성화하기 위한 지원도 확대한다. 지역관광명소 재생, 코리아둘레길 체류형 프로그램, 지역 명소를 발굴하는 '100×100 사업', 문화관광축제 육성 등을 통해 지역 체류형 관광 기반을 강화할 방침이다.올해 시범 추진한 '반값여행' 사업은 2027년 국비 보조율을 30%에서 50%로 높이고, 수혜 인원도 30만 명에서 40만 명으로 확대한다. 관련 예산안은 228억 원이다. 노동자 휴가지원 사업은 특수고용직까지 지원 대상을 넓혀 21만 명을 지원할 계획이다.관광업계의 경쟁력을 높이기 위한 규제 개선과 전문인력 양성, 기업 성장단계별 맞춤형 지원도 추진한다. 서울세계청년대회와 충청권 하계유니버시아드 등 내년 주요 국제행사를 활용한 관광 마케팅도 강화한다.최 장관은 "올해 방한객 목표로 2300만 명이라는 놀라운 숫자를 제시했듯 내년 역시 더 높은 곳을 향해 달릴 예정"이라며 "지역관광이 지역경제를 확실히 견인할 수 있도록 관광정책의 대표 지표인 방한객 수뿐 아니라 질적 부문 관리도 병행하고 관광객 과잉(오버투어리즘) 우려에도 적극 대응할 것"이라고 밝혔다.