서산시 잠홍저수지·수석지구 사업 지연

큰사진보기 ▲조동식 서산시의회 의원 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

조동식 서산시의원이 잠홍저수지 친환경 호수 조성사업과 수석지구 도시개발사업의 지연을 지적하며 구체적인 추진 일정을 요구했다. 두 사업은 준공 일정과 함께 잠홍저수지 친수시설의 투자 적정성, 수석지구의 사업비 회수 가능성도 검증해야 할 과제를 안고 있다.조 의원은 27일 제316회 임시회 시정질문에서 "안 되는 이유보다 되는 방법과 언제까지 어떻게 하겠다는 일정을 시민께 보여 달라"고 집행부에 요구했다.<서산시대>가 28일 담당 부서에 추가 확인한 결과, 시는 잠홍저수지 데크의 경우 주민 사생활 보호를 위해 위치와 공법을 바꾸면서 비용이 늘었다고 설명했다. 수석지구는 시비를 우선 투입한 뒤 체비지 매각으로 사업비를 회수할 계획이라고 밝혔다.잠홍저수지 사업비는 총 198억 원이다. 수질정화시설·생태습지 조성에 97억 원, 데크로드·데크광장 등 친수공간에 86억 원, 설계·인허가 등 용역에 15억 원이 배정됐다. 친수공간 사업비가 전체의 약 43.4%를 차지한다.<서산시대>는 지난해 관련 보도에서 수질 개선이라는 사업 취지에 비춰 데크·광장 투자 규모와 이용·관리의 실효성을 짚었다. 올해 시의회 행정사무감사 결과보고서에도 편의시설 비중에 대한 우려와 함께 생태습지·수질정화시설 등 수질 개선에 중점을 두라는 요구가 담겼다.기후환경대기과 담당 팀장은 28일 <서산시대>와의 통화에서 충남도가 처음 수립한 수질 개선 대책에는 데크가 없었으며, 시가 2023년 기본계획을 수립하면서 포함했다고 설명했다. 수변 휴양형 중점관리저수지라는 지정 취지에 맞게 친수공간을 보강하라는 환경부 의견을 반영했다는 것이다.친수공간에는 기존에 끊긴 구간을 연결하는 약 960m의 데크로드와 약 1천㎡의 데크광장이 계획돼 있다. 담당 팀장에 따르면 당초 주택가에 가까운 수변을 따라 데크를 설치하려 했으나, 주민들이 사생활 침해를 우려해 호수 쪽으로 거리를 두도록 요구했다. 위치를 옮기면서 수심과 지반 조건에 맞춰 지지 구조와 공법을 변경했고, 이에 따라 비용이 늘었다는 설명이다.다만 이번 통화에서는 변경 전후 사업비와 공법별 비용, 예상 이용객 등 투자 적정성을 판단할 구체적인 수치가 제시되지 않았다. 사생활을 보호하면서 보행 동선을 연결할 수 있는 대안들을 어떻게 비교했는지, 현재 계획이 비용 대비 어떤 효과를 갖는지는 설계·검토자료로 확인할 부분이다.이용 여건도 아직 협의가 필요하다. 담당 팀장은 한국농어촌공사 소유 부지에 주차장·화장실 등을 조성하는 방안을 검토하고 있지만, 구체적인 토지 협의는 이뤄지지 않았다고 밝혔다. 기존 주차장 확대와 진입도로 확장 문제도 남아 있다. 이들 시설의 조성비가 현재 사업비에 어디까지 반영돼 있는지, 준공 후 운영·보수에 얼마가 필요한지까지 확인해야 전체 재정부담을 판단할 수 있다.시는 올해 11월 생태습지·수질정화시설 공사를, 내년 1월 데크 공사를 발주해 2027년 12월 준공한다는 목표를 유지하고 있다. 수질 개선 목표는 총유기탄소(TOC) 기준 3등급이다. 다만 담당 팀장은 공사 과정에서 지반 보강 등이 필요해지면 공사 기간이 늘어날 수 있다고 덧붙였다.수석지구 도시개발사업은 약 48만6천㎡를 개발하는 사업으로, 시가 제시한 완료 목표는 2030년이다. 시비 투입계획은 2027년 410억 원, 2028년과 2029년 각각 320억 원, 2030년 40억 원으로 4년간 총 1090억 원이다.도시과 담당자는 28일 <서산시대>와의 통화에서 환지 방식으로 추진하는 사업인 만큼 시비를 우선 투입하고, 사업비 충당을 위한 체비지를 매각해 회수할 계획이라고 설명했다.연도별 매각 예상액과 회수 일정, 매각 지연 시 필요한 추가 자금 규모를 묻자 담당자는 "부지 조성이 어느 정도 진행돼 모습이 드러나는 시점을 고려해 매각을 추진할 계획이고 매각이 원활하지 않을 경우에는 수의계약 단계에서 홍보를 강화하는 방안 등을 고려 중"이라고 답했다.이어 "현재는 보상을 진행하면서 일부 건물을 철거한 상태이고, 농사철 공사 제약을 고려해 11~12월 농수로 공사 등을 추진할 계획"이라고 밝혔다.터미널 개장 일정은 부지 조성 일정과 구분해야 한다. 김범수 도시과장은 앞선 9월 9일 행정사무감사에서 "토목공사는 2030년까지 진행되며 그 위에 들어설 시설은 별개"라고 답했다.교통과 팀장은 "현재 터미널 건립과 관련해서 운영 방식과 운수업체 참여, 노선 확보 및 이용자의 접근성 등을 검토하는 단계이고 준비 과정에 있다"고 말했다.시가 제시한 2030년은 부지 조성 목표로, 이 일정만으로 터미널 개장 시점을 판단하기는 어렵다. 부지 조성에 투입할 사업비의 회수계획과 함께 터미널의 건립·운영 계획이 구체화돼야 사업의 재정부담과 시민 편익을 판단할 수 있다.