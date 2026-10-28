"소방대원 안전 지킨다"... 울산소방, 첨단장비 67억 투자

큰사진보기 ▲김용수 울산시 소방본부장이 28일 울산시청 프레스센터에서 언론브리핑을 갖고 2027년 소방차량·첨단장비 보강계획에 대한 설명을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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울산소방본부가 2027년도 본예산에 소방차량과 첨단장비 보강 예산 67억 2000만 원을 편성했다. 산업재난과 대형산불 등 각종 재난에 적극 대응하고, 시민과 소방대원의 안전 확보를 위해서다.이번 보강계획은 산불전문진화차와 화재진압 무인로봇 신규 도입, 노후 소방차량 교체 등 모두 6개 사업으로, 소방차량 15대와 무인로봇 1대 등 16대 규모다.사업비 가운데 45억 1500만 원(67.2%)은 국비와 소방안전교부세 등 국가재원으로 충당하고, 나머지 22억 500만 원은 시비로 편성할 계획이다.김용수 울산소방본부장은 28일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "울산은 국가산업단지가 밀집해 있고 산림과 주거지역이 인접해 있어, 대형산불과 산업재난 등 다양한 위험에 대비해야 하는 도시"라며 이번 보강계획 이유를 밝혔다.이어 "산불현장에는 험지에 신속하게 접근할 수 있는 전문 진화장비가, 산업시설 화재현장에는 소방대원의 안전을 확보하면서 화재를 진압할 수 있는 첨단장비가 필요하다"라며 "아울러 노후 소방차량을 적기에 교체하여 안정적인 출동태세를 유지해야 한다"라고 설명했다.김 본부장은 '산불진화차 1대와 화재진압 무인소방로봇 1대 도입에 31억 5천만원을 투입'하는 데 대해 "산불은 바람과 지형에 따라 빠르게 확산되므로 현장에 신속하게 접근하여 초기에 진화하는 것이 중요하다"라며 "산불진화차는 4륜 구동과 험지 주행기능을 갖추고 있어 일반 소방차량의 접근이 어려운 산림지역에서 활용할 수 있다"고 밝혔다.이어 "특히 주행 중에도 방수가 가능하여 지상 진화역량을 높이고 산림과 인접 주거지역으로의 피해 확산을 최소화하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.또 '화재진압 무인소방로봇 도입에 24억원을 투입'하는 것을 두고 "울산은 석유화학시설 등 대규모 위험물시설이 밀집해 있어 화재 발생 시 폭발과 고열 등으로 소방대원의 접근이 어려운 상황이 발생할 수 있다" 전제했다.이어 "화재진압 무인소방로봇은 이러한 고위험 현장에 원격으로 투입하여 진압활동을 지원하며,전기차 화재 등 신유형 화재 대응에도 활용할 계획"이라며 "이를 통해 소방대원의 위험 노출을 줄이고 국가산업단지의 대형·특수재난 대응역량을 강화하겠다"고 밝혔다.이외 '특수재난 대응장비로 무인파괴방수차 1대 14억 원, 고성능화학차 1대 19억 4000만 원을 편성'한 것에 대해 "고성능화학차는 2028년 하반기에 각각 배치할 예정"이라며 "앞으로도 울산의 산업환경과 재난 특성을 고려하여 고성능·첨단 소방장비를 지속적으로 보강하겠다"고 밝혔다.브리핑에 따르면 노후 소방차량 교체로는 내년에 35억 7000만 원을 투입해 소방펌프차, 구조버스, 화재조사차, 구급차 등 4종 14대를 교체할 계획이다.소방펌프차 3대 14억 7000만 원, 구조버스 2대 교체 4억 4000만 원, 화재조사차 2대 교체 4억 원을 투입해 재난현장의 신속한 상황판단과 지휘·통제 기능을 강화한다는 계획이다.마지막으로 구급차 7대를 12억 6000만 원을 들여 교체해 응급환자를 보다 안전하게 이송할 수 있는 환경을 마련한다.김용수 울산소방본부장은 마무리 발언으로 "소방장비에 대한 투자는 시민의 생명과 소방대원의 안전을 지키기 위한 투자"라며 "울산소방본부는 첨단장비 확충과 노후차량의 적기 교체를 통해 현장 대응역량을 강화하겠다"고 말했다.이어 "장비 도입에 따른 사용자 교육과 운용 준비에도 만전을 기하여 시민이 안심할 수 있는 안전한 울산을 만들겠다"고 덧붙였다.