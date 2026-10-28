"최선입니까" 물었더니... 전주사랑상품권 충전시간이 바뀌었습니다

지난 8월 3일, <오마이뉴스>에 '10% 환급받으려 새벽까지 클릭… 이게 최선입니까'
(https://omn.kr/2ja7u)라는 제목의 기사를 기고했다. 시작은 우리 부부가 전주사랑상품권을 충전하려다 겪은 촌극이었다.
충전일만 되면 10% 혜택을 놓치지 않으려 많은 시민이 늦은 밤부터 새벽까지 스마트폰을 붙들고 있어야 했다. 나 역시 아내와 함께 졸린 눈을 비비며 휴대전화 화면만 뚫어져라 들여다봤다.
당시엔 참 씁쓸했다. 시민에게 혜택을 주고자 만든 제도가 왜 도리어 새벽잠을 빼앗고 피로를 강요하는 것일까. 특정 시간대에 이용자가 몰릴 수밖에 없는 운영 방식을 방치한 채, 시민에게 불편을 감수하라는 행정이 과연 최선인지 묻고 싶었다.
다행히 그 불편은 우리 부부만의 것이 아니었다. 내 기사가 나간 뒤 비슷한 경험을 했다는 공감이 이어졌다. 아무리 지역경제 활성화라는 좋은 취지의 정책이라도, 혜택을 누리는 과정이 불편하고 불공정하다면 개선해야 한다는 문제의식이었다.
8월 기사 이후 시민 제안과 방송 취재로 이어지다
돌이켜보면 이 문제가 공론화된 시점은 8월 초로 거슬러 올라간다. 8월 3일 <오마이뉴스> 기사를 통해 우리 부부가 겪은 심야 충전의 불편을 기사로 기고 하며 개선을 촉구했다.
이후 전주시에 따르면, 8월 25일 시민소통플랫폼에 전주사랑상품권 충전 시간을 변경해 달라는 시민 제안이 올라왔다. 자정 무렵의 충전 시간과 은행 점검 시간이 맞물리면서 시민들이 늦은 시간까지 기다려야 하는 불편을 지적하는 내용이었다. 이에 전주시는 시민들의 불편을 인지하고 있으며 운영시간 개선을 검토하겠다는 취지로 답변했다.
9월에는 지역 방송의 취재가 더해졌다. 전주MBC가 심야 충전 문제를 보도하면서, 이 사안은 다시 한번 지역사회의 주요 의제로 떠올랐다. 물론 필자의 기사 한 편 때문에 이 모든 변화가 시작됐다고 말하려는 것은 아니다. 행정의 변화에는 수많은 시민의 목소리, 내부 검토, 언론의 지속적인 문제 제기가 복합적으로 작용했을 것이다.
다만 공개된 기록을 시간순으로 짚어볼 때, 8월 3일 <오마이뉴스>를 통한 문제 제기가 시민소통플랫폼의 공식 제안과 지역 방송 취재보다 앞섰다는 점에서 이번 변화는 내게 조금 더 각별하게 다가온다.
마침내 바뀐 충전 시간, 반갑지만 아쉬운 이유
그리고 두 달 반여가 흐른 10월 27일, 아내가 문자메시지로 반가운 소식을 전해왔다. 전주시가 전주사랑상품권의 온라인 충전 시작 시간을 기존 심야 시간대에서 오후 3시로 변경한다는 내용이었다. 뉴스를 검색해 보니 <연합뉴스> 등 여러 언론에서도 이 소식을 보도하고 있었다.
지난여름, 졸린 눈을 비비며 "이게 최선입니까"라고 던졌던 질문에 두 달여 만에 행정이 변화로 답한 셈이다. 기존 방식을 고집하지 않고 시민이 제기한 불편을 살펴 운영 방식을 수정한 전주시의 결정은 분명 긍정적으로 평가받아 마땅하다. 평범한 시민 한 사람의 작은 불편에서 출발한 글이 다른 시민의 경험과 만나 공감을 얻고, 시민 제안과 지역 언론의 취재를 거쳐 실제 제도의 변화로 이어졌다는 그 '과정' 자체가 기사를 쓰는 시민기자로서 벅찬 보람이다.
다만, 이 반가운 변화의 끝자락에 한 가지 아쉬움이 남는다. 전주시는 이번 시간 변경을 알리며 이를 '소통행정의 결실'이라고 자평했다. 결과만 놓고 보면 틀린 말은 아니다. 시민의 의견을 반영해 제도를 고쳤으니 소통의 결과라 볼 수 있다. 하지만 진정한 소통은 결과를 알리는 데서 끝나는 것이 아니라, 그동안 시민들이 왜 불편해야 했는지 돌아보고 이를 온전히 인정하는 과정까지 포함해야 한다.
"그동안 많이 불편하셨죠. 늦었지만 이제라도 바꾸겠습니다." 보도자료 한구석에 이 한마디가 담겼더라면 어땠을까. 개인적인 생각이지만 기존 제도에 부족한 부분이 있었음을 인정하는 것은 행정의 권위를 떨어뜨리는 일이 아니다. 오히려 시민이 행정을 굳건히 신뢰하게 만드는 출발점이다. 시민의 불편이 제기된 뒤 제도를 개선하고 그 결과를 곧바로 행정의 '성과'로 설명한다면, 정작 그 변화를 이끌어낸 시민들의 치열한 문제 제기와 지난했던 불편은 상대적으로 가려질 수밖에 없다.
시민 불편 해소가 뉴스가 아닌 '당연한 일상'이 되기를
불과 석 달이 채 되지 않는 시간 동안 한 시민의 불편은 기사화가 됐고, 비슷한 불편을 겪은 시민들의 목소리가 더해졌으며, 언론을 거쳐 마침내 행정의 변화로 이어졌다.
이제 전주시민을 넘어 대한민국 국민의 한 사람으로서 바라는 것은 단 하나다. 이러한 변화가 관공서 보도자료 속 하나의 '실적'으로만 기록되지 않는 것이다. 시민의 불편에 귀 기울이고, 부족한 점이 있었다면 솔직하게 인정하며, 이를 고쳐나가는 과정까지 시민과 온전히 공유하는 것. 그것이야말로 전주시가 말하는 진정한 '소통행정의 결실'일 것이다.
앞으로는 시민들이 새벽잠을 포기하며 불편을 감수한 뒤에야 제도가 바뀌는 것이 아니라, 시민이 불편을 이야기하면 행정이 먼저 공감하고 변화로 화답하는 일이 기사화될 만큼 '특별한 뉴스'가 아니라 우리 사회의 '당연한 일상'이 되기를 진심으로 바란다.